Переход на ток — но без шока: как Mercedes убирает EQB, чтобы спасти будущее
Mercedes-Benz сворачивает производство электрического кроссовера EQB — модель, дебютировавшая всего несколько лет назад, уходит с рынка США и Канады. На её место с 2026 года придёт обновлённый GLB, в котором будут интегрированы технологии EQ. Таким образом, компания завершает один этап развития и начинает новый — переход к унифицированной линейке электромобилей без отдельного бренда EQ.
Почему Mercedes убирает EQB с рынка
Решение компании не стало неожиданным. Интерес к EQB за океаном стремительно падал. В 2024 году продано лишь 8 885 экземпляров — на треть меньше, чем у более дорогого EQE. Для премиального бренда это сигнал: потребитель ждёт не просто "электроверсию" знакомой модели, а полноценный новый продукт.
К тому же Mercedes меняет стратегию: теперь электрические модели будут выходить под знакомыми индексами — GLA, GLB, CLA и другими. Это делает переход к электромобилям более плавным и понятным для покупателей.
"Жизненный цикл EQB подошёл к концу, и после 2025 модельного года модель снимут с производства", — подтвердил представитель Mercedes-Benz.
Каким был EQB: возможности и характеристики
Электрокроссовер EQB предлагался в трёх модификациях:
-
EQB 250+ - передний привод, 188 л. с., батарея 70,5 кВт⋅ч и запас хода до 402 км.
-
EQB 300 4MATIC — полный привод, 225 л. с., до 330 км без подзарядки.
-
EQB 350 4MATIC — топовая версия на 288 л. с. и 519 Н⋅м крутящего момента, дальность — около 332 км.
При всех достоинствах — качественной отделке, вместительном салоне и продуманной эргономике — EQB оставался промежуточным решением между классическим GLB и более современными электрокарами Mercedes.
Сравнение EQB и будущего GLB Electric
|Параметр
|EQB (2025)
|GLB Electric (2026, предположительно)
|Платформа
|EVA/GLA
|новая модульная MMA
|Мощность
|до 288 л. с.
|до 350 л. с.
|Запас хода
|до 402 км
|до 500 км
|Зарядка
|100 кВт DC
|до 200 кВт DC
|Интерьер
|классический MBUX
|обновлённый MBUX с ИИ-помощником
Главное отличие нового GLB — архитектура MMA, созданная специально под электроприводы, а не адаптированная под них, как у EQB. Это означает лучшую энергоэффективность, больше пространства в салоне и более низкий центр тяжести.
Советы: как подготовиться к переходу на электромобиль
-
Проверьте инфраструктуру. Перед покупкой убедитесь, что рядом есть зарядные станции — особенно если живёте за городом.
-
Оцените пробег. Если вы проезжаете менее 60 км в день, даже базовый электрокроссовер полностью закроет потребности.
-
Уточните условия гарантии. У Mercedes батареи имеют отдельную гарантию — до 8 лет или 160 000 км.
-
Сравните страховку. Полис для электромобиля часто дороже, но страховые компании предлагают отдельные программы, например Allianz Electric.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: покупка электрокара без проверки возможности установки домашней зарядки.
Последствие: постоянная зависимость от общественных станций и очередей.
Альтернатива: компактные настенные зарядные устройства, вроде Wallbox Pulsar Plus.
-
Ошибка: игнорирование программ утилизации старых авто.
Последствие: потеря выгоды при обмене на электромобиль.
Альтернатива: государственные trade-in программы, действующие при покупке Mercedes EV.
А что если… EQB вернуть в Европу?
Вероятность мала. Европейский рынок уже готовится к новому поколению компактных электрокаров Mercedes, в том числе CLA Electric. Сегмент премиальных электрокроссоверов займут EQA и будущие GLA/GLB EV, которые будут дешевле в производстве и технологичнее.
Плюсы и минусы EQB
|Плюсы
|Минусы
|Просторный салон и возможность 7 мест
|Небольшой запас хода
|Высокое качество сборки
|Цена выше конкурентов
|Надёжный полный привод 4MATIC
|Устаревшая архитектура
|Привычный дизайн
|Медленная зарядка по современным меркам
Частые вопросы
— Когда EQB перестанет продаваться?
До конца 2025 модельного года, после чего начнётся выпуск нового GLB с электроприводом.
— Сколько стоил EQB в США?
Минимальная цена — около 53 тысяч долларов, а топовая версия превышала 60 тысяч.
— Чем новый GLB Electric будет отличаться от EQB?
Он получит современную платформу MMA, увеличенный запас хода и обновлённую мультимедийную систему MBUX с искусственным интеллектом.
— Можно ли будет обслуживать EQB после снятия с производства?
Да, обслуживание и поставки запчастей сохранятся как минимум 10 лет, согласно политике Mercedes-Benz.
— Какой электромобиль Mercedes теперь самый доступный?
На данный момент — EQA, но вскоре к нему добавятся электрические версии GLA и CLA.
Мифы и правда
Миф: EQB снят с производства из-за технических проблем.
Правда: причина — низкий спрос и стратегическая смена платформы, а не дефекты модели.
Миф: электромобили Mercedes не подходят для северного климата.
Правда: EQB и его преемники проходят испытания в Финляндии и Норвегии при температурах до -30 °C.
Миф: зарядка электромобиля занимает целую ночь.
Правда: при использовании станции постоянного тока мощностью 150-200 кВт батарея заряжается до 80% за 25-30 минут.
Интересные факты
-
EQB стал первым серийным электрокроссовером Mercedes, рассчитанным на 7 пассажиров.
-
В Китае EQB продаётся под тем же названием, но с иными батареями и локальной сборкой.
-
В Европе EQB в 2022 году стал самым популярным электромобилем Mercedes после EQA.
Исторический контекст
Mercedes-Benz представил линейку EQ в 2019 году, сделав ставку на отдельный бренд для электромобилей. Однако уже к 2025 году компания решила отказаться от этой стратегии — будущие модели будут объединены под привычными индексами, чтобы подчеркнуть преемственность и единый стиль.
