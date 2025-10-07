Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mercedes-Benz EQB
© Wikipedia by JustAnotherCarDesigner is licensed under CC BY-SA 4.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 6:05

Переход на ток — но без шока: как Mercedes убирает EQB, чтобы спасти будущее

Mercedes-Benz прекращает выпуск электрокроссовера EQB в США и Канаде

Mercedes-Benz сворачивает производство электрического кроссовера EQB — модель, дебютировавшая всего несколько лет назад, уходит с рынка США и Канады. На её место с 2026 года придёт обновлённый GLB, в котором будут интегрированы технологии EQ. Таким образом, компания завершает один этап развития и начинает новый — переход к унифицированной линейке электромобилей без отдельного бренда EQ.

Почему Mercedes убирает EQB с рынка

Решение компании не стало неожиданным. Интерес к EQB за океаном стремительно падал. В 2024 году продано лишь 8 885 экземпляров — на треть меньше, чем у более дорогого EQE. Для премиального бренда это сигнал: потребитель ждёт не просто "электроверсию" знакомой модели, а полноценный новый продукт.

К тому же Mercedes меняет стратегию: теперь электрические модели будут выходить под знакомыми индексами — GLA, GLB, CLA и другими. Это делает переход к электромобилям более плавным и понятным для покупателей.

"Жизненный цикл EQB подошёл к концу, и после 2025 модельного года модель снимут с производства", — подтвердил представитель Mercedes-Benz.

Каким был EQB: возможности и характеристики

Электрокроссовер EQB предлагался в трёх модификациях:

  1. EQB 250+ - передний привод, 188 л. с., батарея 70,5 кВт⋅ч и запас хода до 402 км.

  2. EQB 300 4MATIC — полный привод, 225 л. с., до 330 км без подзарядки.

  3. EQB 350 4MATIC — топовая версия на 288 л. с. и 519 Н⋅м крутящего момента, дальность — около 332 км.

При всех достоинствах — качественной отделке, вместительном салоне и продуманной эргономике — EQB оставался промежуточным решением между классическим GLB и более современными электрокарами Mercedes.

Сравнение EQB и будущего GLB Electric

Параметр EQB (2025) GLB Electric (2026, предположительно)
Платформа EVA/GLA новая модульная MMA
Мощность до 288 л. с. до 350 л. с.
Запас хода до 402 км до 500 км
Зарядка 100 кВт DC до 200 кВт DC
Интерьер классический MBUX обновлённый MBUX с ИИ-помощником

Главное отличие нового GLB — архитектура MMA, созданная специально под электроприводы, а не адаптированная под них, как у EQB. Это означает лучшую энергоэффективность, больше пространства в салоне и более низкий центр тяжести.

Советы: как подготовиться к переходу на электромобиль

  1. Проверьте инфраструктуру. Перед покупкой убедитесь, что рядом есть зарядные станции — особенно если живёте за городом.

  2. Оцените пробег. Если вы проезжаете менее 60 км в день, даже базовый электрокроссовер полностью закроет потребности.

  3. Уточните условия гарантии. У Mercedes батареи имеют отдельную гарантию — до 8 лет или 160 000 км.

  4. Сравните страховку. Полис для электромобиля часто дороже, но страховые компании предлагают отдельные программы, например Allianz Electric.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: покупка электрокара без проверки возможности установки домашней зарядки.
    Последствие: постоянная зависимость от общественных станций и очередей.
    Альтернатива: компактные настенные зарядные устройства, вроде Wallbox Pulsar Plus.

  • Ошибка: игнорирование программ утилизации старых авто.
    Последствие: потеря выгоды при обмене на электромобиль.
    Альтернатива: государственные trade-in программы, действующие при покупке Mercedes EV.

А что если… EQB вернуть в Европу?

Вероятность мала. Европейский рынок уже готовится к новому поколению компактных электрокаров Mercedes, в том числе CLA Electric. Сегмент премиальных электрокроссоверов займут EQA и будущие GLA/GLB EV, которые будут дешевле в производстве и технологичнее.

Плюсы и минусы EQB

Плюсы Минусы
Просторный салон и возможность 7 мест Небольшой запас хода
Высокое качество сборки Цена выше конкурентов
Надёжный полный привод 4MATIC Устаревшая архитектура
Привычный дизайн Медленная зарядка по современным меркам

Частые вопросы

— Когда EQB перестанет продаваться?
До конца 2025 модельного года, после чего начнётся выпуск нового GLB с электроприводом.

— Сколько стоил EQB в США?
Минимальная цена — около 53 тысяч долларов, а топовая версия превышала 60 тысяч.

— Чем новый GLB Electric будет отличаться от EQB?
Он получит современную платформу MMA, увеличенный запас хода и обновлённую мультимедийную систему MBUX с искусственным интеллектом.

— Можно ли будет обслуживать EQB после снятия с производства?
Да, обслуживание и поставки запчастей сохранятся как минимум 10 лет, согласно политике Mercedes-Benz.

— Какой электромобиль Mercedes теперь самый доступный?
На данный момент — EQA, но вскоре к нему добавятся электрические версии GLA и CLA.

Мифы и правда

Миф: EQB снят с производства из-за технических проблем.
Правда: причина — низкий спрос и стратегическая смена платформы, а не дефекты модели.

Миф: электромобили Mercedes не подходят для северного климата.
Правда: EQB и его преемники проходят испытания в Финляндии и Норвегии при температурах до -30 °C.

Миф: зарядка электромобиля занимает целую ночь.
Правда: при использовании станции постоянного тока мощностью 150-200 кВт батарея заряжается до 80% за 25-30 минут.

Интересные факты

  1. EQB стал первым серийным электрокроссовером Mercedes, рассчитанным на 7 пассажиров.

  2. В Китае EQB продаётся под тем же названием, но с иными батареями и локальной сборкой.

  3. В Европе EQB в 2022 году стал самым популярным электромобилем Mercedes после EQA.

Исторический контекст

Mercedes-Benz представил линейку EQ в 2019 году, сделав ставку на отдельный бренд для электромобилей. Однако уже к 2025 году компания решила отказаться от этой стратегии — будущие модели будут объединены под привычными индексами, чтобы подчеркнуть преемственность и единый стиль.

