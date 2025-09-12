Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 0:54

V8 и даже V12 не сдаются: Mercedes резко ответил на сплетни

Mercedes опроверг слухи о закупке двигателей BMW — заявление Маркуса Шефера

В автомобильной отрасли слухи распространяются стремительно. Одним из последних стало сообщение о том, что Mercedes якобы планирует закупать моторы у BMW. Новость вызвала широкий резонанс, ведь речь шла о 2,0-литровом турбомоторе B48, который якобы могли использовать в Mercedes C- и E-класса. Однако концерн поспешил развеять домыслы.

Официальный комментарий Mercedes

"Такие сообщения не соответствуют действительности", — заявил в беседе с журналистами Motor1 технический директор Маркус Шефер на выставке IAA Mobility в Мюнхене.

По его словам, у бренда есть собственная линейка модульных двигателей FAME (Family of Modular Engines). Эти агрегаты создавались с расчётом на разные классы машин и уже отвечают строгим экологическим требованиям Euro 7, China 7 и американским стандартам. Шефер подчеркнул, что концерн полностью готов к будущему и не нуждается в сторонних поставках.

ДВС и гибкость новой линейки

FAME проектировался как максимально универсальная система. Благодаря модульному принципу можно использовать один базовый блок для разных типов машин, адаптируя его под конкретные задачи. Это снижает расходы на разработку и позволяет быстрее внедрять технологии в серийное производство.

Важно, что Mercedes не собирается отказываться от мощных двигателей. Руководство подтвердило: в гамме останутся и V8, и даже V12. Для поклонников бренда это сигнал — традиционные ценности будут сохранены, несмотря на ужесточение экологических норм.

Сотрудничество с другими компаниями

При этом концерн не отрицает партнёрства в отдельных проектах. Например, для компактных моделей, таких как будущий CLA-класс, Mercedes действительно использует гибридные установки от совместного предприятия Geely и Renault. Но это отдельный стратегический курс, не связанный с BMW.

Электрический вектор

Параллельно компания активно развивает электротранспорт. Mercedes объявил, что линейки EQE и EQS постепенно перестанут существовать в виде отдельного бренда. Вместо этого они станут электрическими версиями E- и S-класса. Таким образом, приставка EQ уйдёт, а электромобили будут встроены в привычную структуру модельного ряда.

