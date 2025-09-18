Электрошторм на подходе: новый AMG может смести конкурентов с дороги

Mercedes-AMG готовит громкую премьеру. В 2025 году компания представит первый полностью электрический кроссовер, оснащённый уникальными двигателями axial flux. Этот шаг станет началом новой эры для подразделения, где ставка делается не только на мощность, но и на харизму машин. В AMG уверены: автомобиль обязан вызывать эмоции и даже немного пугать, создавая атмосферу силы и дерзости.

Новая философия AMG

Руководство компании подчёркивает, что фирменный стиль бренда строится на "тесте Бэтмена" — каждая модель должна быть не просто средством передвижения, а источником адреналина.

"Я хочу, чтобы автомобиль AMG казался опасным, как герой комиксов", — отметил топ-менеджер компании.

Серия новых моделей будет развиваться вокруг этой идеи, и планы у Mercedes-AMG амбициозные: продажи могут достигнуть 200 тысяч машин в год.

Концепт и электрическая платформа

Недавно AMG показала миру прототип GT XX — гиперкар с электрической силовой установкой на 1340 лошадиных сил. Цель — установить 25 мировых рекордов в сфере электромобилей. Серийная версия машины выйдет на платформе AMG. EA, которая станет основой для целой линейки. Именно на ней построят и грядущий кроссовер, получивший трёхмоторную систему.

Сравнение

Модель Тип Мощность Платформа Особенность GT XX Concept Гиперкар 1340 л. с. AMG.EA Планируется 25 рекордов Новый кроссовер AMG Кроссовер ~1000+ л. с. AMG.EA Трёхмоторная установка EQS SUV (серия Mercedes) Кроссовер до 544 л. с. EVA2 Комфорт и дальность хода

Дизайн и восприятие

Инженеры и дизайнеры марки стремятся подчеркнуть харизму, но не перейти грань агрессивности.

"Некоторые модели могут казаться слишком дерзкими для части клиентов", — отметил дизайнер Mercedes-Benz.

Особенно это касается женщин, которые чаще выбирают более сдержанный и элегантный стиль. Но в AMG намерены остаться верными своей репутации производителя мощных и харизматичных автомобилей.

Советы шаг за шагом: как выбрать электрический кроссовер

Определите приоритет: скорость, запас хода или комфорт. Сравните платформы — AMG. EA ориентирована на динамику, EVA2 на дальность. Уточните поддержку зарядных станций в вашем регионе. Изучите пакеты страхования для электромобилей — их стоимость может отличаться. Проверьте стоимость шин и обслуживания, так как для спортивных электрокаров они выше среднего.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка : покупать электромобиль без проверки инфраструктуры зарядных станций.

Последствие : сложность при дальних поездках.

Альтернатива : использовать сервисы с картами зарядных станций и выбирать авто с возможностью быстрой зарядки.

Ошибка : ориентироваться только на мощность.

Последствие : повышенные расходы на шины и страховку.

Альтернатива: учитывать баланс между динамикой и практичностью, смотреть на модели с адаптивными настройками.

А что если…

А что если AMG решит отказаться от концепции "опасного" дизайна и сосредоточится на комфорте? В этом случае бренд рискует потерять часть своей уникальности, но сможет привлечь более широкую аудиторию. Однако история AMG показывает: ставка всегда делалась именно на харизму и драйв.

FAQ

Как выбрать кроссовер AMG среди электромобилей?

Сравните цели: AMG — это динамика и эмоции, другие марки могут дать больше практичности.

Сколько будет стоить новый электрокроссовер AMG?

Цена пока не объявлена, но ориентир — сегмент выше 120 тысяч евро.

Что лучше: AMG или Tesla Model X?

Tesla предлагает продвинутую сеть зарядных станций и автономные функции. AMG — ставку на харизму и уникальные двигатели.

Мифы и правда

Миф : электромобиль не может быть таким же харизматичным, как авто с V8.

Правда : новые моторы axial flux и дизайн AMG создают эмоциональный отклик не хуже бензиновых моделей.

Миф : электромобили AMG не для женщин.

Правда: в линейке появятся варианты с менее агрессивным стилем и акцентом на комфорт.

Три интересных факта

Двигатели axial flux применяются в авиации и способны выдавать большую мощность при меньшем весе. AMG планирует, что новые модели будут иметь систему рекуперации энергии с настройкой "под трек". Китай может стать крупнейшим рынком для AMG уже в первые три года после выхода новинок.

Исторический контекст

AMG начинала как небольшая тюнинг-компания в 1960-х, делавшая спортивные версии для Mercedes. В 1971 году их автомобиль 300 SEL 6.8 AMG произвёл фурор в гонках, принеся бренду мировую известность. С тех пор философия осталась неизменной: создавать машины, которые впечатляют скоростью и характером. Сегодня этот дух переносится в эпоху электромобилей.