Mercedes тихо стучится в Россию: заявки в Роспатент намекают на возвращение
Немецкий автогигант Mercedes подал новые заявки в Роспатент, что может означать подготовку к возвращению бренда на российский рынок. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
Что известно о заявке
"Два дня назад компания из Штутгарта подала заявки в Роспатент на два варианта написания бренда на русском и английском. Немцы планируют продавать автомобили, запчасти к ним и делать ремонт. Одобрят ли бренд беглецов — большой вопрос", — говорится в публикации.
Таким образом, Mercedes претендует не только на продажу машин, но и на сервисное обслуживание, что может стать сигналом о возможном восстановлении официального присутствия.
Исторический контекст
В марте 2022 года Mercedes покинул Россию, прекратив работу своего завода в Подмосковье и остановив поставки автомобилей. Решение было связано с геополитическими обстоятельствами.
Другие новости о бренде
Параллельно с заявками в России компания столкнулась с крупным отзывом автомобилей. Немецкое агентство DPA сообщало, что Mercedes-Benz отзывает 223 тысячи машин по всему миру из-за дефектных подушек безопасности.
Речь идёт о моделях Viano и Vito, выпущенных с декабря 2002 по февраль 2006 года. Только в Германии отзыв затронет более 60 тысяч автомобилей. По словам представителя бренда, на заводе могли использовать модули подушек от компании Takata, известной своими проблемными компонентами.
Что дальше
-
В России пока остаётся вопрос: одобрит ли Роспатент заявки Mercedes?
-
В Европе компания решает проблемы безопасности старых автомобилей.
-
Для мирового бренда это одновременно сигнал о желании вернуться и вызов по поводу качества продукции.
