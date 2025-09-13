Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Двигатель Mercedes
© commons.wikimedia.org by Thesupermat is licensed under CC BY-SA 3.0
Олег Белов Опубликована сегодня в 12:01

Mercedes тихо стучится в Россию: заявки в Роспатент намекают на возвращение

Немецкий автогигант Mercedes подал новые заявки в Роспатент, что может означать подготовку к возвращению бренда на российский рынок. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Что известно о заявке

"Два дня назад компания из Штутгарта подала заявки в Роспатент на два варианта написания бренда на русском и английском. Немцы планируют продавать автомобили, запчасти к ним и делать ремонт. Одобрят ли бренд беглецов — большой вопрос", — говорится в публикации.

Таким образом, Mercedes претендует не только на продажу машин, но и на сервисное обслуживание, что может стать сигналом о возможном восстановлении официального присутствия.

Исторический контекст

В марте 2022 года Mercedes покинул Россию, прекратив работу своего завода в Подмосковье и остановив поставки автомобилей. Решение было связано с геополитическими обстоятельствами.

Другие новости о бренде

Параллельно с заявками в России компания столкнулась с крупным отзывом автомобилей. Немецкое агентство DPA сообщало, что Mercedes-Benz отзывает 223 тысячи машин по всему миру из-за дефектных подушек безопасности.

Речь идёт о моделях Viano и Vito, выпущенных с декабря 2002 по февраль 2006 года. Только в Германии отзыв затронет более 60 тысяч автомобилей. По словам представителя бренда, на заводе могли использовать модули подушек от компании Takata, известной своими проблемными компонентами.

Что дальше

  • В России пока остаётся вопрос: одобрит ли Роспатент заявки Mercedes?

  • В Европе компания решает проблемы безопасности старых автомобилей.

  • Для мирового бренда это одновременно сигнал о желании вернуться и вызов по поводу качества продукции.

