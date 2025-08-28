Mercedes под капотом с мотором BMW: союз, который никто не ожидал

Звучит как сенсация: два главных конкурента немецкого автопрома обсуждают возможность сотрудничества. По данным Manager Magazin и Autocar, Mercedes-Benz и BMW ведут переговоры о поставке моторов. Если соглашение состоится, уже с 2027 года часть моделей Mercedes может получить двигатели BMW.

Какие модели затронет сделка

Источники утверждают, что речь идёт о бензиновых моторах нового поколения для CLA, GLA, GLB, C-Class, E-Class, GLC, а также для будущего компактного внедорожника Little G. Для Mercedes такой шаг называют "стратегией по снижению расходов на разработку".

Зачем это нужно Mercedes

Финансовая ситуация у бренда далека от блестящей:

прибыль во втором квартале 2025 года упала на 69% (до €957 млн),

продажи снизились на 6%, до 547 тыс. автомобилей.

Mercedes вкладывает огромные средства в развитие электрокаров и гибридов, но при этом спрос на традиционные ДВС всё ещё сохраняется. Поэтому компании нужны современные, компактные и экономичные бензиновые моторы, соответствующие стандарту Euro 7.

Главный кандидат — 2-литровый турбомотор BMW B48, знакомый по моделям BMW и Mini. Он выдаёт до 313 л. с. и 420 Н·м, а его универсальность позволяет ставить его как продольно, так и поперечно.

Что даст сделка BMW

BMW тоже испытывает сложности: прибыль за первое полугодие 2025 года упала почти на треть, до €4 млрд, а продажи — на 8%. При этом компания сохраняет высокую долю гибридов и электрокаров, а производство ДВС теряет экономический смысл.

Партнёрство с Mercedes поможет баварцам загрузить завод в Штайре (Австрия), где выпускаются двигатели, и снизить себестоимость за счёт объёмов.

Почему это не впервые

Идея выглядит необычной только на первый взгляд. В истории автопрома конкуренты не раз обменивались моторами:

Mercedes CLA до сих пор оснащается 1,5-литровыми турбомоторами Geely и 1,3-литровыми бензиновыми агрегатами совместной разработки с Renault.

У Mercedes ранее встречались моторы Nissan, а также дизельные и бензиновые варианты от французских партнёров.

BMW тоже делилась двигателями: её моторы стояли на Range Rover, Morgan, Lincoln Continental, Bentley Arnage и даже легендарном McLaren F1.

Что может подтолкнуть Mercedes

Существует и прагматичный фактор: использование моторов Geely оборачивается повышенными пошлинами на рынке США из-за китайских комплектующих. А сотрудничество с BMW позволит избежать этих издержек и при этом сохранить немецкий имидж.

Итог

Официальных комментариев от Mercedes-Benz и BMW пока нет, но, судя по всему, переговоры близки к завершению. И если сделка состоится, то через пару лет под капотами Mercedes действительно окажутся моторы BMW.