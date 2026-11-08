Снег больше не придётся стряхивать руками: Mercedes придумал необычный способ очистки крыши

Инженеры Mercedes-Benz решили подойти к проблеме зимней уборки автомобиля с той дотошностью, которая обычно приберегается для проектирования трансмиссий. В немецком патентном ведомстве появилась заявка на систему очистки крыши от снега, использующую сжатый воздух. В основе идеи лежит установка пневматических форсунок, интегрированных непосредственно в элементы крыши и рейлинги.

Механика процесса проста: по нажатию кнопки система генерирует направленный поток воздуха, который буквально сдувает снежный покров с поверхности. На схемах универсала расположены по два сопла с каждой стороны, спереди и сзади. Интересно, что разработчики предложили два варианта исполнения: стационарные форсунки или выдвижные. Последний вариант выглядит более осмысленно с точки зрения аэродинамики и долговечности, так как позволяет скрыть механизмы, когда они не нужны.

Главный инженерный акцент здесь сделан не на общей чистоте автомобиля, а на конкретной точке соприкосновения — кромке крыши возле дверных проемов. Это решает специфическую проблему: когда водитель открывает дверь, накопившийся на крыше снег неизбежно осыпается в салон, превращая ковролин в лужу. Воздушный поток должен устранить этот "запас" снега до того, как дверь будет открыта.

С технической точки зрения такая система требует наличия источника сжатого воздуха, что в современном автомобиле является дополнительным усложнением конструкции и весовым компромиссом. Пока остается неясным, перевешивает ли комфорт от сухих ног в салоне затраты на установку компрессора и разводку пневмолиний по всей длине крыши. В Mercedes-Benz никак не прокомментировали, планируется ли перенос этой технологии из патентного бюро в серийное производство.