Алексей Ларин Опубликована сегодня в 21:11

Конец союза: почему Mercedes разорвал почти десятилетнюю дружбу с Nissan

Mercedes-Benz продал 3,8% акций Nissan за $324 млн

Можно ли считать дружбу автогигантов вечной? История Mercedes-Benz и Nissan показывает обратное. После почти десятилетнего партнёрства немецкий концерн продал свой пакет акций японской компании, сделав ставку на "чистку портфеля" и новый стратегический курс.

Сделка без стратегической ценности

Mercedes-Benz объявил о продаже 3,8% акций Nissan, которыми владел с 2016 года. Сумма сделки составила 47,83 миллиарда иен — это примерно 324,65 миллиона долларов. Представитель концерна пояснил: "эта доля не имела для нас стратегического значения".

Приобретались бумаги девять лет назад по цене 341,3 иены за штуку. Сегодня их стоимость оказалась на 5,98% ниже, а за первое полугодие акции Nissan и вовсе подешевели почти на треть — на 29%.

Финансовые трудности Nissan

Ситуация для японского автопроизводителя складывается непросто. Компания отчиталась об убытках в размере 115,8 миллиарда иен (около 780 миллионов долларов). Для сравнения: ещё год назад Nissan фиксировал прибыль в 28,6 миллиарда иен, что эквивалентно 194 миллионам долларов.

В попытке снизить издержки руководство намерено пойти на массовые сокращения. Этот шаг говорит о масштабных проблемах: падении спроса, конкуренции и необходимости перестраивать производственные мощности под новые реалии.

Mercedes-Benz меняет стратегию

Интересно, что параллельно с продажей пакета акций в Nissan, сам Mercedes-Benz пересматривает собственное будущее. Недавно стало известно о смене курса — немецкий бренд отказывается от части люксовых моделей, делая ставку на более доступные автомобили массового сегмента.

