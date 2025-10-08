Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz
© commons.wikimedia.org by Axel Schwenke from Meschede, Deutschland is licensed under CC BY-SA 2.0
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 5:50

Немецкий люкс перестал быть мечтой: почему китайцы больше не покупают Mercedes

Продажи Mercedes-Benz в мире упали на 12% в третьем квартале 2025 года

Mercedes-Benz переживает непростые времена — компания, некогда считавшаяся эталоном стабильности и лидерства в премиум-сегменте, сегодня столкнулась с серьёзными вызовами. В третьем квартале 2025 года продажи бренда на мировом рынке упали на 12% по сравнению с прошлым годом. При этом ситуация в Европе и на Ближнем Востоке остаётся стабильной, однако глобальный баланс нарушили Китай и США — два ключевых рынка, где позиции немецкого автогиганта заметно ослабли.

"Китай стал ключевым фактором снижения", — отметил член правления компании Матиас Гайзен.

Где Mercedes-Benz теряет позиции

Падение продаж особенно ощутимо на крупнейших авторынках мира. В Соединённых Штатах показатель сократился на 17%, а в Китае — сразу на 27%. Для марки, которая долгие годы была символом престижа, это тревожный сигнал. Эксперты указывают, что дело не только в усилении конкуренции со стороны китайских брендов, но и в изменении торговых правил.

Американская администрация Дональда Трампа ввела новые импортные пошлины, что заметно ударило по немецким автопроизводителям. В результате Mercedes-Benz, как и BMW с Audi, был вынужден пересмотреть прогнозы продаж на 2025 год. Особенно болезненным это стало для подразделений, ориентированных на экспорт в США.

Почему китайский рынок больше не спасает

Когда-то Китай был драйвером роста для премиум-сегмента. Однако сегодня местные компании, такие как BYD, Geely и NIO, не просто догнали немецких конкурентов — они опережают их по инновациям и скорости реакции на тренды. Электромобили, интеллектуальные системы помощи водителю, собственные экосистемы приложений — всё это формирует новую реальность, где немецкий люкс больше не выглядит недосягаемым.

Многие китайские автомобили теперь оснащены технологиями, которых пока нет даже в топовых версиях Mercedes — от встроенного искусственного интеллекта до беспроводных зарядных панелей и голосового управления всем функционалом салона.

Сравнение: немецкий люкс против китайского прогресса

Параметр Mercedes-Benz Китайские бренды (BYD, NIO, Geely)
Основная технология ДВС и гибриды Электромобили и plug-in
Производственные мощности Сконцентрированы в Европе и США Распределены по Азии
Средний возраст покупателя 40-55 лет 25-40 лет
Фокус Комфорт и престиж Технологичность и доступность
Доля рынка в Китае 7% >35%

Как реагирует Mercedes-Benz

В самой компании признают, что пришло время менять стратегию. Производитель делает ставку на локализацию — расширяет сборочные мощности в Китае и развивает собственные R&D-центры в Пекине и Шанхае. Кроме того, Mercedes готовится к запуску новой линейки электрокаров, которые должны конкурировать с китайскими моделями в сегменте до 500 тысяч юаней.

Также ведётся работа над адаптацией маркетинга под азиатский рынок: акцент смещается с "традиционного люкса" на цифровой комфорт, мобильные приложения, персонализированные сервисы и подписочные программы обслуживания.

Советы шаг за шагом: как бренду вернуть позиции

  1. Локализовать технологии. Разработка электроники и ПО должна вестись в Китае, чтобы соответствовать ожиданиям местных потребителей.

  2. Снизить стоимость владения. Через программы trade-in, сервисные пакеты и выгодные кредитные условия.

  3. Ускорить переход на электромобили. Новые платформы EVA2 и MMA должны стать основой будущего модельного ряда.

  4. Повысить прозрачность бренда. Чёткая коммуникация в соцсетях и коллаборации с местными блогерами могут улучшить восприятие марки.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ставка на глобальный престиж без адаптации к локальным рынкам.
    Последствие: потеря доли и снижение доверия среди молодых покупателей.
    Альтернатива: гибридная стратегия — премиум-качество, адаптированное под культурный контекст страны.

  • Ошибка: медленный переход к электрификации.
    Последствие: отставание от конкурентов на 3-5 лет.
    Альтернатива: ускоренная разработка собственных аккумуляторов и ПО для электромобилей.

  • Ошибка: высокая цена при слабой инновационной составляющей.
    Последствие: уход клиентов к технологичным аналогам.
    Альтернатива: внедрение системы подписок на функции и обновления по воздуху (OTA).

А что если Mercedes снова станет трендсеттером?

Парадоксально, но кризисы часто становятся точкой перерождения. Если концерн сумеет объединить немецкое качество и китайскую скорость внедрения инноваций, он может не просто вернуть утраченные позиции, но и задать новый стандарт в премиум-классе. Интересный пример — EQE SUV, который сочетает люксовый интерьер с продвинутыми алгоритмами автопилота и адаптивной подвеской.

FAQ

Почему именно Китай стал проблемой для Mercedes-Benz?
Потому что рынок изменился: потребители ждут больше технологий и меньших цен, а немецкий бренд делает ставку на люкс и традиции.

Как новые пошлины США влияют на продажи?
Они увеличивают конечную стоимость автомобилей, делая их менее конкурентоспособными по сравнению с местными моделями.

Что ждёт Mercedes-Benz в 2026 году?
Компания рассчитывает на рост за счёт новых электромобилей и пересмотра логистики, включая расширение локального производства в Азии.

Мифы и правда

Миф: Mercedes-Benz уходит из Китая.
Правда: напротив, компания инвестирует миллиарды в локальные заводы и исследовательские центры.

Миф: электрокары Mercedes уступают по запасу хода китайским аналогам.
Правда: модели EQS и EQE уже показывают до 750 км на одном заряде — результат на уровне лидеров рынка.

Миф: спрос на люксовые авто падает повсеместно.
Правда: в Европе и на Ближнем Востоке продажи остаются стабильными, а падение локализовано в Азии и США.

Исторический контекст

  1. 1980-е: Mercedes становится символом немецкого качества и надёжности.

  2. 2000-е: марка активно осваивает китайский рынок, открывая сборочные площадки.

  3. 2020-е: переход на электромобили и конкуренция с азиатскими брендами.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Заправка при заглушённом двигателе предотвращает возгорание сегодня в 6:14
Заправка — это не просто пистолет в бак: что может пойти не так даже у опытных водителей

Не спешите с пистолетом к баку — даже опытные водители совершают на заправке ошибки. Разбираемся, как действовать шаг за шагом, чтобы всё прошло безопасно и без казусов.

Читать полностью » Эксперты рассказали, как дилеры используют сегодня в 1:39
Даром не возьмёшь: почему "пожизненная гарантия" на авто заканчивается быстрее, чем страховка

Маркетинговая "пожизненная гарантия" на авто может обернуться неприятным сюрпризом. Рассказываем, какие скрытые условия превращают выгодное предложение в ловушку.

Читать полностью » Правительство Бразилии назвало завод BYD ключевым проектом зелёной экономики страны сегодня в 1:12
BYD вышла за границы Азии: Бразилия становится новой столицей электромобилей

BYD открывает крупнейший за пределами Азии завод в Бразилии и готовится сделать Латинскую Америку ключевым звеном мировой электромобильной революции.

Читать полностью » Nissan готовит гибридный Rogue и обсуждает выпуск модели с Ford и Stellantis сегодня в 0:34
Враги или партнёры? Ford, Stellantis и Nissan готовят гибрид, который может смести конкурентов

Nissan задумал неожиданный альянс с Ford и Stellantis: в Теннесси могут появиться гибридные кроссоверы с японской системой e-Power, которая способна изменить расстановку сил на рынке.

Читать полностью » Эксперты отрасли: водные краски снизили токсичность и ускорили сушку авто сегодня в 0:27
Производство стояло, пока сохла краска — и Форд придумал, как всех обогнать

От чёрных кузовов Ford до инновационных покрытий Nissan — автомобильная краска прошла путь от токсичных растворов к экологичным системам, способным отражать солнечное тепло.

Читать полностью » Некоторые требования инспектора ГАИ водитель выполнять не обязан вчера в 23:13
Остановили машину? Эти 5 требований инспектора можно смело игнорировать

Инспектор ГАИ остановил вас на дороге? Не спешите выполнять каждую просьбу. Автоюрист рассказал, какие требования можно смело игнорировать — и остаться в рамках закона.

Читать полностью » 80% постиранных автомобильных ключей можно спасти при правильном подходе вчера в 23:10
Брелок в стиральной машине — что делать, чтобы не остаться без автомобиля

Если ключ от машины постирать вместе с одеждой, последствия могут быть серьёзнее, чем кажется. Разбираемся, как спасти брелок и чего категорически нельзя делать.

Читать полностью » Натуральная глина и пластилин помогают избавиться от грязного лобового стекла вчера в 22:06
Дворники скрипят, а стекло всё равно грязное? Эта хитрость очистит его лучше любой химии

Удалить липкий налёт с лобового стекла можно без дорогой химии и риска повредить кузов. Мастера из автосервиса советуют простой и безопасный способ.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Короткая йога-тренировка укрепляет мышцы кора, ног и спины
Авто и мото
Aston Martin сообщил о падении продаж на 13 % в третьем квартале 2025 года
Питомцы
Исследователи: необычные реакции кошек связаны с их сверхчувствительными органами
Садоводство
Агрономы рекомендовали удалять мужские кусты клубники для повышения урожайности
Дом
Ошибки при заказе штор: что влияет на комфорт и внешний вид комнаты
УрФО
Жители Екатеринбурга сэкономили 38,8 млн рублей на проезде через СБП — мэрия
Еда
Иваси при домашнем посоле с солью и специями сохраняет натуральный вкус и полезные свойства
Садоводство
Миниатюрные перцы вроде Жнеца и Скорпиона острее крупных сортов — вопреки мифу
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet