AMG идёт против тренда — новый мотор обещает больше, чем легенда Black Series

Громкое возвращение: Mercedes снова ставит V8 под капот. На фоне строгих норм Euro 7, которые вступят в силу в 2027 году, компания неожиданно пошла против общего тренда и объявила о разработке нового восьмицилиндрового двигателя для AMG. Причём это будет не просто реверанс в сторону традиций — инженеры обещают, что мотор превзойдёт по мощности легендарный AMG GT Black Series с его 730 "лошадьми".

Новый формат классики

Двигатель сохранит бензиновую основу, но для соответствия требованиям экологии получит 48-вольтовую мягкую гибридную систему. Такой подход позволяет не жертвовать характером V8 и при этом уложиться в рамки Euro 7.

"Мы создаём силовой агрегат, который объединит мощь и традиционный характер AMG с новыми экологическими нормами", — рассказал руководитель разработки в AMG Штеффена Ястроу.

Ответ фанатам бренда

Возврат к V8 — это не просто инженерное решение, а ответ на настроение аудитории. Переход AMG C63 и других моделей на четырёхцилиндровые гибриды, несмотря на высокую отдачу, вызвал у поклонников разочарование. Убедить их не смогли ни мощность, ни технологии: звук и ощущения от V8 оказались вне конкуренции.

Mercedes услышал эту критику и решил дать клиентам то, чего они ждут — большой турбированный V8 с "подпоркой" от электрики, но без утраты харизмы. По слухам, первым новым мотор примерит обновлённый AMG GT. Вероятными кандидатами также называют версии CLE 63 и C63, однако официального подтверждения пока нет.

Когда ждать новинку

Euro 7 вступает в силу летом 2027 года, и именно к этому моменту Mercedes готовит премьеру нового двигателя. Скорее всего, его покажут ближе к концу года. Это значит, что часть моделей, которые получат рестайлинг раньше, продолжат использовать нынешний 4,0-литровый битурбо. Но стратегический посыл очевиден: эпоха V8 не завершена, у этого формата ещё есть будущее — пусть и в связке с гибридными технологиями.