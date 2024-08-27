Мать и сестра американской певицы Мэрайи Кэри скончались в один день

Американская певица Мэрайя Кэри потеряла мать и сестру в один день.
"Мое сердце разбито, потому что на этих выходных я потеряла свою маму", — рассказала певица, пишет газета Guardian.
Певица добавила, что была счастлива провести с матерью последнюю неделю перед ее уходом.
В результате трагического стечения обстоятельств в тот же день погибла сестра Мэрайи Элисон.
Кэри подробно описала свои сложные отношения с матерью и сестрой в своих мемуарах "Значение Мэрайи Кэри", в которых она написала, что они с матерью часто конфликтовали.
Тем не менее, Кэри поддерживала связь с мамой и в 2010 году они даже записали дуэт O Come All Ye Faithful/Hallelujah Chorus для второго рождественского альбома певицы.
О своей сестре Элисон Мэрайя писала, что какое-то время для нее было "эмоционально и физически безопаснее не иметь с ней никаких контактов".
Фото: flickr. com/Raph_PH (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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