Мать и сестра американской певицы Мэрайи Кэри скончались в один день

Певица Мэрайя Кэри потеряла мать и сестру в один день

Американская певица Мэрайя Кэри потеряла мать и сестру в один день.

"Мое сердце разбито, потому что на этих выходных я потеряла свою маму", — рассказала певица, пишет газета Guardian.

Певица добавила, что была счастлива провести с матерью последнюю неделю перед ее уходом.

В результате трагического стечения обстоятельств в тот же день погибла сестра Мэрайи Элисон.

Кэри подробно описала свои сложные отношения с матерью и сестрой в своих мемуарах "Значение Мэрайи Кэри", в которых она написала, что они с матерью часто конфликтовали.

Тем не менее, Кэри поддерживала связь с мамой и в 2010 году они даже записали дуэт O Come All Ye Faithful/Hallelujah Chorus для второго рождественского альбома певицы.

О своей сестре Элисон Мэрайя писала, что какое-то время для нее было "эмоционально и физически безопаснее не иметь с ней никаких контактов".

Фото: flickr. com/Raph_PH (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)