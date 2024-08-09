ВТБ и Сбербанк предлагают кредитные каникулы и списание долгов для пострадавших заемщиков в Курской области

ВТБ и Сбербанк объявили о мерах поддержки заемщиков в Курской области из-за боевых действий

ВТБ и Сбербанк объявили о новых мерах поддержки заемщиков в Курской области в ответ на боевые действия на границе. Обе кредитные организации разработали специальные программы, направленные на помощь гражданам, пострадавшим в результате конфликта.

В ВТБ акцентировали внимание на индивидуальном подходе к каждому заявлению клиентов. Кредитная задолженность заемщиков, погибших в результате боевых действий, а также тех, кто имеет инвалидность I группы, будет списана. Банк также предлагает кредитные каникулы, реструктуризацию долгов и другие формы поддержки для облегчения финансового бремени.

Сбербанк разработал постоянную программу поддержки, которая касается заемщиков из приграничных территорий и тех, кто был эвакуирован. В случае гибели заемщиков от военных действий банк полностью списывает их кредиты. Предоставляется беспроцентная отсрочка по платежам для жителей определенных районов, а также организовано выездное обслуживание для людей в пунктах временного размещения.

Для малого бизнеса предусмотрена программа реструктуризации кредитов, которая включает отмену штрафов и отсрочку платежей для тех предпринимателей, которые ведут деятельность в условиях эвакуации.

Общие усилия направлены на предоставление необходимой помощи пострадавшим семьям и снижения финансовой нагрузки на клиентов, оказавшихся в сложной ситуации.

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