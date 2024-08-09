Игорь Корпунков, мэр Курчатова, сообщил о ведении боевых действий в нескольких десятках километров от города

Ситуация в Курской области остается напряженной из-за продолжающихся боевых действий на приграничных территориях. Мэр города Курчатова, Игорь Корпунков, сообщил о близости боевых действий к границам города и призвал жителей не поддаваться панике и информационным провокациям противника.
Корпунков подчеркивает, что все службы, предприятия и администрация города работают в штатном режиме, а он лично находится в городе и контролирует ситуацию. Он также призывает жителей доверять только официальным источникам информации и сохранять спокойствие.
В регионе введен режим ЧС, получивший федеральный статус. Это означает, что власти готовятся к любым возможным последствиям и при необходимости примут меры для обеспечения безопасности жителей.
По данным военного ведомства, за последние трое суток потери ВСУ составили 945 человек и десятки единиц бронетехники. Российская армия нанесла удары по "живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Гоголевка, Меловой, Никольский и на западной окраине Суджи".
Пока сложно предсказать, каким образом будет развиваться ситуация в Курской области. Однако, по словам мэра, город готов к любым обстоятельствам и призывает жителей остаться спокойными и доверять официальным источникам информации.
Владимир Путин заявил, что атака ВСУ в Курской области является "масштабной провокацией", направленной на подрыв стабильности в регионе. По его мнению, целью атаки является запугивание населения и подрыв доверия к украинским властям.
Фото:Wikimedia Commons/ курчатов 2013-04-28 0780-курчатов 2013-04-28 0786, Артем Светлов, ( Creative Commons Attribution 2.0 Generic.)
Санкции были введены в отношении четырех граждан и трех компаний Белоруссии Великобританией
Санкции были введены в связи с годовщиной президентских выборов 2020 года и поддержкой Белоруссией российской специальной военной операции на Украине.
Великобритания расширила санкции против Белоруссии, добавив в список новые объекты и лица
Великобритания расширила санкции против Белоруссии, добавив в список семь новых объектов, включая руководителей исправительных колоний и ряд организаций.
Максим Галкин* пристыдил "обласканных Кремлём" российских артистов
Шоумен Максим Галкин* отреагировал на обвинения патриотов и в ответ раскритиковал Олега Газманова, Григория Лепса, Надежду Бабкину и певца Шамана.
Лиза Арзамасова раскрыла пол новорождённого малыша
Звезда сериала "Папины дочки" Лиза Арзамасова сразу объяснила, кого родила - мальчика или девочку. Актриса назвала также имя малыша.