Ситуация в Курской области остается напряженной из-за продолжающихся боевых действий на приграничных территориях. Мэр города Курчатова, Игорь Корпунков, сообщил о близости боевых действий к границам города и призвал жителей не поддаваться панике и информационным провокациям противника.

Корпунков подчеркивает, что все службы, предприятия и администрация города работают в штатном режиме, а он лично находится в городе и контролирует ситуацию. Он также призывает жителей доверять только официальным источникам информации и сохранять спокойствие.

В регионе введен режим ЧС, получивший федеральный статус. Это означает, что власти готовятся к любым возможным последствиям и при необходимости примут меры для обеспечения безопасности жителей.

По данным военного ведомства, за последние трое суток потери ВСУ составили 945 человек и десятки единиц бронетехники. Российская армия нанесла удары по "живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Гоголевка, Меловой, Никольский и на западной окраине Суджи".

Пока сложно предсказать, каким образом будет развиваться ситуация в Курской области. Однако, по словам мэра, город готов к любым обстоятельствам и призывает жителей остаться спокойными и доверять официальным источникам информации.

Владимир Путин заявил, что атака ВСУ в Курской области является "масштабной провокацией", направленной на подрыв стабильности в регионе. По его мнению, целью атаки является запугивание населения и подрыв доверия к украинским властям.

Фото:Wikimedia Commons/ курчатов 2013-04-28 0780-курчатов 2013-04-28 0786, Артем Светлов, ( Creative Commons Attribution 2.0 Generic.)