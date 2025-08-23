Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Иван Петровский Опубликована сегодня в 15:10

Бег — это не про скорость: неожиданный ресурс, который решает всё

Психолог Рот-Голдберг назвала приёмы для повышения выносливости в беге

Бег — это не только проверка ног и лёгких, но и испытание для психики. Учёные всё чаще доказывают: именно мысли, внутренний диалог и эмоциональный настрой определяют, насколько успешной окажется пробежка. Так, исследование 2016 года в журнале Cognition and Emotion показало, что ментальная выносливость напрямую связана с физической результативностью.

Если цель — пробежать без остановки хотя бы полчаса или подготовиться к марафону, в арсенале бегуна должны быть не только кроссовки, но и психологические приёмы. Несколько экспертов — спортивный психолог и тренер — делятся рабочими стратегиями, которые помогут и новичкам, и опытным спортсменам.

Дайте себе право выбора

Каждая пробежка разная: иногда тело сопротивляется, и чем сильнее заставляешь себя, тем хуже результат. Социальный работник и специалист по пищевым расстройствам Стефани Рот-Голдберг говорит:

"Начинайте с мысли, что можно не добежать до конца. Тогда вы делаете это осознанно, по собственному выбору, а не из-под палки. Это снижает напряжение и даёт шанс продолжить с удовольствием".

Такой подход формирует доверие к собственному телу и помогает мозгу не воспринимать бег как угрозу. В итоге пробежки становятся комфортнее и безопаснее.

Используйте внимательность

Майндфулнесс в беге работает так же, как и в жизни: помогает снизить тревогу и быть здесь и сейчас. Простая техника — замечать детали вокруг: "Вот красивая сосна, это ровная дорога". Такой фокус внимания "заземляет" и снимает внутреннее напряжение.

Другой способ — прислушиваться к телу: где мышцы сильные, где усталые, есть ли напряжение или дискомфорт. Такой сканинг не только помогает избежать травм, но и позволяет корректировать технику прямо во время пробежки.

Переключите внимание

Иногда лучше "отключить голову". Тренер Эрика Ковиелло советует отвлекаться: составлять списки дел, прокручивать в памяти песни, вспоминать диалоги из сериалов или даже периодическую таблицу. Всё это помогает отвлечься от усталости и незаметно преодолеть километры.

Решайте задачи и играйте

Бег — отличное время для обдумывания проблем. Уже через полчаса аэробной нагрузки усиливается кровоток в гиппокампе, а значит, мозг лучше справляется с планированием и анализом. Можно задавать себе "а что если?" и рассматривать разные сценарии.

А чтобы пробежка не превратилась в рутину, используйте игровые элементы: "фартлек" (чередование скоростей), "охоту за предметами" или импровизированные челленджи с ориентирами на маршруте.

Сила слов и личный мотив

В спорте слова имеют значение. Исследования 2011 и 2017 годов подтвердили: позитивные мантры действительно повышают выносливость. Фраза "Я могу это сделать" способна заглушить внутренние сомнения и усталость. Главное, чтобы слова были искренними и отражали ваш настрой.

Не менее важно помнить о личной мотивации. Вопрос "Зачем я бегу?" может вернуть силы в самый сложный момент. Ответы разные: здоровье, соревнование с самим собой, энергия на день или желание почувствовать лёгкость.

Психологические приёмы — это не "магия", а инструмент, который помогает бегуну раскрыть свой потенциал. Осознанность, позитивный внутренний диалог и умение превращать тренировку в игру делают бег не только эффективнее, но и приятнее. А главное — они помогают помнить, что бег — это про удовольствие и заботу о себе.

