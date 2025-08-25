Нюша отказалась от весов: что помогло ей почувствовать свободу

Неужели звезда шоу-бизнеса может спокойно обходиться без весов? Оказывается, да. Певица Нюша рассказала, почему уже давно перестала следить за цифрами на табло и как это помогло ей чувствовать себя свободнее.

"Весы не делают счастливой"

На фестивале "Новая волна" артистка призналась, что не считает нужным контролировать каждый грамм. По её словам, регулярное взвешивание лишь добавляет ненужного напряжения и создает психологический дискомфорт.

"Важно просто нравиться себе. Быть довольной собой с комфортным весом. Мне, допустим, важно, чтобы не было одышки, потому что я постоянно танцую и пою. Мне хочется просто комфортно себя чувствовать", — заявила Нюша.

Певица отметила, что её главный критерий — это хорошее самочувствие, а не конкретные показатели на весах.

Личная жизнь под прицелом

Интересно, что откровенность о привычках в отношении тела совпала с непростым периодом в личной жизни Нюши. Весной 2024 года она сообщила о расставании с бизнесменом Игорем Сивовым. При этом певица подчеркнула: они сохранили дружеские отношения и взаимное уважение.

Их история началась в 2017 году, когда пара официально оформила брак. За годы совместной жизни у них родились двое детей — дочь Серафима-Симба и сын Саффрон.

Испытания и новый взгляд на себя

В 2022 году Нюша впервые рассказала, что во время второй беременности узнала об измене мужа. Артистка сумела простить, хотя призналась: это стало самым трудным опытом в её жизни.

По её словам, именно через предательство она обрела "новую версию себя" и научилась воспринимать личные кризисы как возможность для внутреннего роста.