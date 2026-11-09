Тревожные новости заставляют мозг жить в режиме угрозы: как разорвать замкнутый круг

Ограничение потребления негативного контента и сознательный отказ от утреннего мониторинга ленты новостей являются ключевыми факторами сохранения ментального здоровья, заявила нейропсихолог, клинический психолог Кира Макарова. В комментарии для NewsInfo специалист объяснила механизмы воздействия информационного стресса на человеческий мозг и дала рекомендации по формированию здоровых привычек в цифровой среде.

По словам Макаровой, первичной задачей для современного человека становится создание искусственного дефицита тревожных сведений. Психолог подчеркивает, что на начальном этапе это потребует волевых усилий, направленных на отказ от проверки мессенджеров и новостных порталов сразу после пробуждения. Специалисты отмечают, что отказ от смартфонов может стать важным шагом к обретению внутреннего равновесия.

Психолог отметила, что человеческая психика в первую очередь ориентирована на обеспечение безопасности, что заставляет мозг расценивать любую негативную повестку как прямую угрозу. Часто естественное беспокойство перерастает в хроническое состояние из-за постоянных "мини-стрессов", получаемых при чтении тревожных заголовков. Нейропсихолог указала на важность критического восприятия информации, так как медиа-сообщения нередко бывают непроверенными или специально сформулированы для усиления эмоционального отклика.

"Психика устроена таким способом, что наша базовая потребность — это потребность безопасности. Пока мы не обеспечим ее для себя, ничего другого нашей психике не надо. Все, что нам в жизни нужно, выстраивается этажами выше, идет надстройкой после того, обеспечили себе базовые потребности", — пояснила Макарова.

Эксперт предупреждает о риске формирования зависимости от негативного потока, когда человек начинает транслировать тревогу своему окружению, превращаясь в "транслятор" стресса. Часто состояние тревоги лишает людей возможности объективно оценивать реальность. Чтобы избежать перегрузки, рекомендуется замещать новостной шум профессионально полезной информацией или позитивным общением с близкими.

Особое внимание психолог уделила необходимости выдерживать паузу между получением информации и реакцией на нее. Умение "оттормозить" импульсивный порыв позвонить знакомым или начать паниковать является признаком зрелой психики. При этом важно помнить, что рабочие чаты также вносят существенный вклад в общую информационную нагрузку, требуя регулярного контроля.

"Нужно в себе гасить импульсивность, как правило, тревожные новости направлены на то, что мы импульсивно реагируем. Кто за сердце хватается, кто быстрее звонит знакомым. Это ухудшает наше состояние", — отметила специалист.

В завершение Макарова добавила, что в современном мире, где базовые потребности в безопасности физически реализованы, не стоит искусственно нагнетать обстановку. Дополнительные трудности могут возникать и в периоды неопределенности, когда на фоне общего стресса обостряются привычные проблемы, требующие осознанного подхода к эмоциональной гигиене.

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