Ошибки в тренировках
Иван Петровский Опубликована сегодня в 2:10

Когда спорт превращается в ловушку: зависимость сильнее, чем кажется

Психолог Стефани Рот-Голдберг: спорт не заменяет психотерапию

Кажется, мы слишком часто повторяем: "Спорт — моя терапия". Эта фраза звучит вдохновляюще, но за ней скрывается опасная подмена понятий. Да, тренировки действительно помогают — во время активности организм вырабатывает эндорфины и дофамин, которые улучшают настроение и снижают уровень стресса. Но можно ли пробежкой заменить разговор с психотерапевтом?

Почему спорт не равно терапия

Психолог Стефани Рот-Голдберг убеждена, что слоган "exercise is my therapy" наносит вред.

"Он усиливает стигму: будто обращаться к психотерапевту — это проявление слабости. И при этом обесценивает сам процесс терапии", — говорит специалист.

Упражнения, горячая ванна или прогулка действительно могут быть терапевтичными. Но это не терапия в строгом смысле. Настоящая терапия предполагает работу в безопасном пространстве, где человек может проговорить то, что скрывал от себя и других. Это снижает чувство стыда и помогает увидеть и изменить деструктивные модели поведения.

Когда спорт превращается в зависимость

Интересно, что зависимость от спорта — явление вполне реальное, хотя и отличается от химической. Психиатрическая медсестра и тренер по бегу Кирстин Ритчи отмечает:

"Физическая активность — важнейший способ справляться со стрессом. Но если человек не может пропустить тренировку без чувства вины, тревоги или срыва режима питания — это тревожный сигнал".

По сути, речь идёт о поведенческой зависимости. Постепенно спорт перестаёт быть источником радости и превращается в источник давления. Человек начинает "искать дозу" нагрузки и рискует довести организм до переутомления или травм.

Когда пора обращаться за помощью

Первым шагом к осознанности может стать простой вопрос самому себе: "Зачем я тренируюсь именно сегодня?". Если ответ связан не с удовольствием или заботой о теле, а только с чувством тревоги, стоит задуматься. Ритчи называет "день отдыха" своеобразной экспозиционной терапией: если мысль о паузе невыносима, значит, в основе проблемы лежит не спорт, а что-то другое — тревога, депрессия или потребность всё контролировать.

Если вы замечаете подобное у близких, лучше мягко поднять тему. Рот-Голдберг советует не навязывать мнение, а задавать вопросы вроде: "Что ты делаешь, когда не тренируешься?". Даже если собеседник воспримет это в штыки, вы "сеете зерно" размышлений.

Как найти поддержку

Доступность психотерапии действительно остаётся проблемой: финансовой и организационной. Но варианты есть. Например, можно искать группы поддержки при клиниках и университетах, воспользоваться программами помощи сотрудникам (EAP) или сервисами вроде Open Path Collective.

И, как подчёркивает Ритчи, забота о психическом здоровье должна восприниматься так же естественно, как визит к терапевту при физической травме:

"Я уверена, что каждому человеку могла бы быть полезна психотерапия. Мы ведь проходим регулярные медосмотры — почему бы не делать то же самое для психики?"

Спорт — это мощный инструмент для улучшения настроения и снижения стресса. Но подменять им терапию — ошибка. Тренировка может быть терапевтичной, но терапия — это больше, чем пробежка или зал.

Фитнес-тренер Яблокова предупредила о риске травм суставов при прыжках и беге с лишним весом вчера в 21:16

Хотел сбросить вес — заработал болезнь: какие упражнения запрещены людям с лишним весом

Фитнес-тренер Ольга Яблокова рассказала, почему людям с лишним весом опасно бегать и выполнять прыжковые упражнения, и какие тренировки выбрать вместо них.

Читать полностью » Эксперт по фитнесу Ротач назвала оптимальное количество повторений с роликом для пресса вчера в 21:16

Кубики на животе без залов и тренеров: самый недооценённый тренажёр

Фитнес-эксперт Ирина Ротач рассказала, почему ролик для пресса считается лучшим тренажёром и как правильно выполнять раскатку, чтобы не навредить себе.

Читать полностью » Врач рассказал, как улучшить кровообращение в ногах на работе вчера в 20:26

Каждый день вы рискуете венами: простая привычка спасает от тяжести в ногах

Врач Владимир Нечаев рассказал, какие простые упражнения прямо на рабочем месте помогут снять тяжесть в ногах и вернуть им легкость.

Читать полностью » Men Today: фитнес-эксперт Ротач перечислила восемь упражнений для рельефного пресса вчера в 20:11

Что важнее для рельефа: почему пресс прячется под жиром, даже если мышцы уже есть

Фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала упражнения и правила питания, которые помогут убрать живот и добиться рельефного пресса. Какие именно входят в комплекс?

Читать полностью » Фитнес-тренер Джейк Харкофф назвал пользу челленджа Bring Sally Up для разминки вчера в 19:50

Фитнес-челлендж, который выводит из строя сильнейших и поднимает слабых

Музыкальный фитнес-челлендж «Bring Sally Up» захватил TikTok и залы по всему миру. Почему он так эффективен и чем может быть опасен — разбираемся.

Читать полностью » Фитнес-тренеры назвали упражнения со штангой для развития силы и выносливости вчера в 19:10

20 минут со штангой: тренировка, которая заменяет час в спортзале

20 минут, одна штанга и никакого фитнес-клуба: узнайте, как этот комплекс помогает развить силу, выносливость и мощность одновременно.

Читать полностью » Физиотерапевт Уэсли Спарго назвал пользу reverse Nordic curl для укрепления квадрицепсов вчера в 18:50

Упражнение, которое меняет колени сильнее, чем любые приседания

Reverse Nordic curl выглядит непривычно, но именно это упражнение делает квадрицепсы сильнее, улучшает баланс и защищает колени от травм.

Читать полностью » Силовые упражнения с гирей сидя рекомендуют при травмах ног и малой активности вчера в 18:10

Сидячая жизнь разрушает спину: гиря становится единственным спасением

Короткая, но эффективная тренировка с гирей сидя укрепит мышцы, улучшит осанку и подойдёт даже тем, кто давно не занимался спортом.

Читать полностью »

