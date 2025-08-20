Когда спорт превращается в ловушку: зависимость сильнее, чем кажется

Кажется, мы слишком часто повторяем: "Спорт — моя терапия". Эта фраза звучит вдохновляюще, но за ней скрывается опасная подмена понятий. Да, тренировки действительно помогают — во время активности организм вырабатывает эндорфины и дофамин, которые улучшают настроение и снижают уровень стресса. Но можно ли пробежкой заменить разговор с психотерапевтом?

Почему спорт не равно терапия

Психолог Стефани Рот-Голдберг убеждена, что слоган "exercise is my therapy" наносит вред.

"Он усиливает стигму: будто обращаться к психотерапевту — это проявление слабости. И при этом обесценивает сам процесс терапии", — говорит специалист.

Упражнения, горячая ванна или прогулка действительно могут быть терапевтичными. Но это не терапия в строгом смысле. Настоящая терапия предполагает работу в безопасном пространстве, где человек может проговорить то, что скрывал от себя и других. Это снижает чувство стыда и помогает увидеть и изменить деструктивные модели поведения.

Когда спорт превращается в зависимость

Интересно, что зависимость от спорта — явление вполне реальное, хотя и отличается от химической. Психиатрическая медсестра и тренер по бегу Кирстин Ритчи отмечает:

"Физическая активность — важнейший способ справляться со стрессом. Но если человек не может пропустить тренировку без чувства вины, тревоги или срыва режима питания — это тревожный сигнал".

По сути, речь идёт о поведенческой зависимости. Постепенно спорт перестаёт быть источником радости и превращается в источник давления. Человек начинает "искать дозу" нагрузки и рискует довести организм до переутомления или травм.

Когда пора обращаться за помощью

Первым шагом к осознанности может стать простой вопрос самому себе: "Зачем я тренируюсь именно сегодня?". Если ответ связан не с удовольствием или заботой о теле, а только с чувством тревоги, стоит задуматься. Ритчи называет "день отдыха" своеобразной экспозиционной терапией: если мысль о паузе невыносима, значит, в основе проблемы лежит не спорт, а что-то другое — тревога, депрессия или потребность всё контролировать.

Если вы замечаете подобное у близких, лучше мягко поднять тему. Рот-Голдберг советует не навязывать мнение, а задавать вопросы вроде: "Что ты делаешь, когда не тренируешься?". Даже если собеседник воспримет это в штыки, вы "сеете зерно" размышлений.

Как найти поддержку

Доступность психотерапии действительно остаётся проблемой: финансовой и организационной. Но варианты есть. Например, можно искать группы поддержки при клиниках и университетах, воспользоваться программами помощи сотрудникам (EAP) или сервисами вроде Open Path Collective.

И, как подчёркивает Ритчи, забота о психическом здоровье должна восприниматься так же естественно, как визит к терапевту при физической травме:

"Я уверена, что каждому человеку могла бы быть полезна психотерапия. Мы ведь проходим регулярные медосмотры — почему бы не делать то же самое для психики?"





Спорт — это мощный инструмент для улучшения настроения и снижения стресса. Но подменять им терапию — ошибка. Тренировка может быть терапевтичной, но терапия — это больше, чем пробежка или зал.