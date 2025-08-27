Слава чуть не сломала её: громкое признание звезды "Игры престолов"

Слава может быть подарком, а может — тяжёлым испытанием. Для Софи Тернер, сыгравшей Сансу Старк в "Игре престолов", известность в подростковом возрасте оказалась испытанием на прочность. Сегодня актриса открыто признаётся: именно социальные сети стали тем фактором, который сильно подорвал её психическое здоровье.

Слава и давление соцсетей

В 2011 году, когда Тернер только появилась на экранах в роли Сансы, ей было всего 14 лет. Именно тогда мир активно погружался в эпоху социальных сетей. Если сначала у неё было немного времени "в тишине", то вскоре актриса оказалась в центре внимания миллионов пользователей.

"Я думаю, социальные сети стали действительно популярными после того, как я начала сниматься в "Игре престолов", поэтому у меня было только пару лет тишины и покоя, а потом мне пришлось приспосабливаться. Это оказало настолько сильное влияние на мое психическое здоровье, что я даже не могу вам рассказать. Несколько раз это почти уничтожило меня", — рассказала Тернер.

По её словам, в последующие годы она боролась с тревожностью, депрессией и расстройством пищевого поведения. Актриса признаётся: именно терапия помогла ей справиться с кризисами и научила не замалчивать проблемы. Сегодня Софи подчёркивает, насколько важно делиться переживаниями и обращаться за помощью, когда это необходимо.

Новый этап и переоценка ценностей

После громкого развода с певцом Джо Джонасом в 2023 году Тернер приняла решение вернуться на родину — в Великобританию. Их двое детей, четырёхлетняя Уилла и трёхлетняя Дельфина, теперь растут в окружении семьи и друзей Софи.

"Я чувствую себя здесь как дома. Я больше никогда не хочу переезжать. Живя в Штатах, я не осознавала, насколько нужны друзья и семья и насколько они важны для твоего благополучия, пока ты не находишься вдали от них. Я вернулась с чувством огромной признательности к ним", — поделилась Софи.

Актриса признаётся, что именно возвращение в Англию стало для неё спасением. Домашняя атмосфера, близкие люди и привычная среда позволили ей восстановить внутренний баланс.