Сайгон, Таиланд
Сайгон, Таиланд
© commons.wikimedia.org by Boris Laporte is licensed under CC BY 3.0
Олег Белов Опубликована вчера в 23:36

Купил билет в рай, а попал в ад: почему туристы теряют рассудок

Туристы из России заявили о росте психических расстройств среди отдыхающих в Таиланде

Отдых в Таиланде для некоторых россиян оборачивается не только райскими пляжами, но и серьёзными испытаниями для психики. Александр и Светлана Шерстобоевы, побывавшие там, поделились своим тревожным наблюдением: в стране участились случаи психических расстройств среди туристов.

Наркотики, климат и атмосфера

По их словам, главные факторы риска — лёгкая доступность запрещённых веществ, жаркий климат и особая местная обстановка. Всё это становится триггером для людей, предрасположенных к неврологическим заболеваниям. Многие приезжают именно ради наркотиков, что усугубляет ситуацию.

Что происходит с людьми

"Человек снимает с себя одежду, начинает бегать по улицам, пляжам, выбрасывает документы, пытается сам себя поранить. Его ловят, отвозят в "обезьянник", пока он не придет в нормальное состояние. Надо учитывать, что психические заболевания при назначении уголовной ответственности никакого значения не имеют", — рассказали супруги.

Финансовый удар

Попадание в больницу оборачивается огромными расходами для тех, у кого нет страховки. Платным будет всё - от вызова скорой помощи и консультации врача до операции.

"Для того чтобы человек пришел в себя, нужны недели. А нахождение в больнице — это очень дорого, примерно 65 тысяч батов (около 200 тысяч рублей) в сутки", — отметил Александр.

