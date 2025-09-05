Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Подростки в библиотеке
Подростки в библиотеке
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Алина Семёнова Опубликована вчера в 23:37

Самая несчастная возрастная группа мира — загадка, которая рушит стереотипы

Исследование выявило, что поколение Z самое несчастное среди молодежи в 46 странах

Почему молодые люди от 18 до 24 лет сегодня чувствуют себя хуже всех? Группа ученых из США и Великобритании провела масштабное исследование, охватившее 46 стран, и сделала неожиданный вывод: именно представители поколения Z, или зумеры, оказались самой несчастной возрастной категорией.

Что показало исследование?

Специалисты из Дартмутского колледжа (Нью-Гэмпшир, США) и Университетского колледжа Лондона опровергли распространённое мнение о том, что максимальный спад счастья приходится на средний возраст — примерно 40 лет. Ранее считалось, что именно кризис среднего возраста снижает уровень удовлетворённости жизнью.

Однако теперь выяснилось, что молодые люди страдают сильнее всего. Ученые не смогли однозначно назвать причину такого падения счастья, но выделили несколько характерных проблем, с которыми сталкиваются зумеры:

  • отношение к учебе часто холодное, многие прогуливают занятия.
  • проблемы с психическим здоровьем приводят к тому, что молодые люди вынуждены бросать работу.
  • почти половина (48%) представителей поколения Z подвержены рискам психических расстройств, что вызывает серьёзную тревогу у исследователей.

Кто же счастливее всех?

Интересно, что исследование выявило и возрастную группу с самым высоким уровнем счастья — это люди в возрасте от 45 до 70 лет. Несмотря на ухудшение физического здоровья с возрастом, их психологический настрой значительно лучше, чем у молодых.

  • Поколение Z — самая уязвимая с точки зрения эмоционального благополучия группа.
  • Проблемы с психическим здоровьем и негативное отношение к учебе и работе играют ключевую роль.
  • Люди среднего и старшего возраста демонстрируют более устойчивое психологическое состояние.

Это исследование заставляет задуматься о том, как современное общество и образовательные системы могут помочь молодым людям справиться с вызовами и улучшить качество их жизни.

