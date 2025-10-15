Шесть водителей с психическими расстройствами продолжали ездить: прокуратура подняла тревогу

Прокуратура Астаны провела масштабную проверку и выявила тревожный факт: некоторые граждане, признанные страдающими психическими расстройствами и освобождённые от уголовной ответственности, всё ещё сохраняли право управлять автомобилем. Эта ситуация вызвала серьёзную обеспокоенность у надзорных органов, ведь речь идёт о безопасности всех участников дорожного движения.

Когда водитель не должен быть за рулём

Согласно действующим нормам, управлять транспортом запрещено людям с определёнными психическими заболеваниями. Перечень противопоказаний чётко определён в медицинских документах, но на практике оказалось, что система контроля работает не идеально.

Проверка прокуратуры показала: из 76 граждан, официально признанных имеющими психические расстройства, шесть человек продолжали числиться владельцами действующих водительских удостоверений. Эти данные стали поводом для вмешательства.

"Наличие действующих водительских прав из проверенных 76 лиц, подпадающих под запрет согласно перечню медицинских противопоказаний, установлено у 6 граждан", — сообщили в прокуратуре Астаны.

Судебная практика: прецеденты уже есть

После выявления нарушений прокуратура инициировала гражданские иски о лишении права управления транспортными средствами. Один из первых случаев был рассмотрен судом 2 июля 2025 года — тогда гражданина официально лишили водительских прав. Районные прокуратуры также подали четыре аналогичных иска, и все они были удовлетворены судами. Это стало первым шагом к восстановлению справедливости и защите интересов общества.

Почему нужны изменения в законе

Существующая правовая система не предусматривала автоматического лишения водительских прав для лиц, освобождённых от уголовной ответственности по причине психического заболевания. Фактически, человек мог быть признан недееспособным в уголовном смысле, но продолжать ездить за рулём. Чтобы устранить этот пробел, прокуратура предложила внести изменения сразу в две статьи Уголовного кодекса — 16 и 91.

Суть предлагаемых поправок — наделить суд правом одновременно решать два вопроса:

Признать человека невменяемым и освободить его от уголовной ответственности. Автоматически лишить его водительских прав, если заболевание входит в перечень противопоказаний.

Это позволит исключить ситуации, когда человек, не способный адекватно оценивать дорожную обстановку, продолжает управлять транспортом.

Как это повлияет на водителей

Если изменения вступят в силу, суды смогут оперативно реагировать на подобные случаи. Для граждан, у которых есть медицинские противопоказания, процесс проверки станет более прозрачным и контролируемым. Водительские удостоверения таких лиц будут аннулироваться без дополнительных процедур и обращений.

Юристы отмечают, что это не только усилит безопасность на дорогах, но и снизит нагрузку на судебную систему. Ведь вместо двух отдельных дел — уголовного и гражданского — суд будет рассматривать оба вопроса одновременно.

Возможные сложности при внедрении

Пока неясно, как именно будет организовано взаимодействие между судебными органами и медицинскими учреждениями. Эксперты предполагают, что потребуется создание единой базы данных, которая объединит информацию о медицинских противопоказаниях и водительских удостоверениях. Это позволит автоматически выявлять граждан, которым по состоянию здоровья запрещено садиться за руль.

Кроме того, потребуется пересмотр процедур медосвидетельствования, особенно при продлении водительских прав. На данный момент этот процесс нередко формален, и врачи не всегда имеют доступ к актуальной информации о диагнозах пациента.

А что если ошибка?

Предположим, человек был временно освобождён от уголовной ответственности по причине кратковременного психического расстройства, но через время полностью восстановился. В этом случае потребуется механизм возврата водительских прав после повторного медицинского освидетельствования и решения суда. Законодатели уже рассматривают возможность включения такой процедуры в пакет поправок.

Плюсы и минусы реформы

Плюсы Минусы Повышение безопасности на дорогах Необходимость создания новой базы данных Исключение злоупотреблений Возможные ошибки при определении диагноза Сокращение судебных процедур Увеличение нагрузки на медучреждения Контроль за лицами с противопоказаниями Риск временного лишения прав у восстановившихся граждан

FAQ

Как узнать, есть ли у человека противопоказания к вождению?

Проверка осуществляется через медицинскую комиссию при прохождении водительской медсправки. Если диагноз входит в перечень противопоказаний, справка не выдаётся.

Можно ли вернуть права после лечения?

Да, после прохождения повторного обследования и получения заключения врача, подтверждающего отсутствие противопоказаний, водитель может обратиться в суд для восстановления права управления.

Что делать, если водитель скрывает заболевание?

В этом случае ответственность лежит не только на самом гражданине, но и на медучреждении, выдавшем справку. За подделку документов или сокрытие диагноза предусмотрена уголовная ответственность.

Мифы и правда

Миф: если человек снят с учёта у психиатра, ему автоматически возвращают права.

Правда: это возможно только после официального заключения медкомиссии и судебного решения.

Миф: любые психические расстройства ведут к лишению прав.

Правда: перечень заболеваний ограничен и утверждён Минздравом. Не все диагнозы являются основанием для запрета.

Миф: прокуратура не может вмешиваться в частные дела граждан.

Правда: надзорные органы обязаны контролировать исполнение закона, особенно когда речь идёт о безопасности на дорогах.

Исторический контекст

Подобные инициативы не новы. Ещё в начале 2010-х годов обсуждался вопрос об обязательной проверке психического здоровья водителей, но тогда изменения не были реализованы из-за отсутствия единой базы данных. Сейчас, с развитием цифровых сервисов, возможность для эффективного контроля появилась вновь.

