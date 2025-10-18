Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 20:08

Жизнь на автопилоте: как понять, что вы давно устали, но не замечаете этого

Эксперт Уршула Клих: осознанность помогает предотвратить тревожные расстройства и выгорание

Современная жизнь редко оставляет место для пауз. Мы легко уходим в поток дел, новостей и забот, часто не замечая, что внутренние силы иссякают. Иногда человек живёт "на автопилоте" — уставший, но уверенный, что с ним всё в порядке. Однако постоянная спешка, переутомление и привычка снимать стресс бездумным скроллингом, едой или алкоголем постепенно истощают психику.

"Люди могут верить, что они "в порядке", работая на автопилоте, перегруженные работой или оцепенение из-за думскроллинга в социальных сетях, еды, алкоголя или даже из-за чрезмерного сна", — сказала клинический психолог Уршула Клих.

Этот Всемирный день психического здоровья — хороший повод остановиться и спросить себя: как я на самом деле?

Почему важно понимать своё состояние

По словам Клих, осознанность в отношении своего эмоционального состояния помогает предотвратить выгорание и тревожные расстройства. Это своеобразная внутренняя грамотность — способность распознавать эмоции и вовремя реагировать на их сигналы. Если вовремя понять, что что-то идёт не так, можно скорректировать образ жизни, сон, питание или обратиться за помощью до того, как проблемы перерастут в кризис.

"Самосознание является частью эмоционального интеллекта — своего рода эмоциональной грамотности для понимания того, что вы чувствуете", — добавила Клих.

Регулярное наблюдение за собственными реакциями, ведение дневника или беседа с психологом — простые, но действенные способы лучше понимать себя.

Как оценить своё психическое благополучие

Специалисты отмечают, что нормальные колебания настроения естественны. Перемены в жизни, стресс на работе или семейные заботы могут временно вызывать раздражительность, апатию или проблемы со сном. Это не повод для паники, если такие состояния не затягиваются.

"Каждый человек время от времени сталкивается с этими преходящими аспектами человеческого состояния", — сказал главный врач Национального альянса по психическим заболеваниям Кен Дакворт.

Однако если подавленность, тревога или потеря интереса длятся дольше двух недель и мешают повседневной жизни, стоит обратить на это внимание. Сигналом могут быть и жалобы близких, замечающих, что вы стали другими: раздражительнее, тише, отстранённее.

Признаки, на которые стоит обратить внимание

  1. Постоянное чувство усталости, безразличие к привычным занятиям.
  2. Проблемы со сном — как бессонница, так и чрезмерная сонливость.
  3. Потеря аппетита или, наоборот, его чрезмерное усиление.
  4. Трудности с концентрацией, забывчивость.
  5. Избегание общения, потеря интереса к хобби.

Если симптомы появляются в комплексе и держатся долго, лучше обсудить это с врачом или психотерапевтом.

Советы шаг за шагом

  1. Заведите дневник настроения. Пять минут в день на запись эмоций помогут уловить закономерности и причины стрессов.
  2. Следите за базовыми привычками. Сон, питание и физическая активность влияют на психику не меньше, чем лекарства.
  3. Выходите на улицу. Доказано, что дневной свет и движение снижают уровень тревожности.
  4. Сократите время за экраном. Избыток новостей и соцсетей усиливает тревогу и чувство сравнения.
  5. Разговаривайте. Поддержка близких помогает справляться даже с тяжёлыми переживаниями.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Игнорировать первые признаки усталости или раздражения.
    Последствие: Развитие хронического стресса, выгорания или депрессии.
    Альтернатива: Регулярные паузы, отдых, обращение к специалисту.
  • Ошибка: Искать утешение в алкоголе или еде.
    Последствие: Усиление чувства вины, ухудшение физического состояния.
    Альтернатива: Медитация, дыхательные практики, прогулки, хобби.
  • Ошибка: Перестать общаться с друзьями и семьёй.
    Последствие: Ощущение изоляции и потери поддержки.
    Альтернатива: Искренние разговоры, групповые занятия, совместные ужины.

А что если кажется, что всё плохо?

Когда состояние резко ухудшается — появляется безнадёжность, потеря мотивации, мысли о вреде себе — важно не оставаться в одиночестве. Психиатры напоминают, что такие симптомы редко проходят без помощи.

"Надлежащая помощь жизненно важна, если проблемы с психическим здоровьем обостряются, а тяжелые симптомы редко улучшаются без структурированной поддержки", — сказал Клих.

Чем раньше человек обращается за помощью, тем проще восстановление. Врачи подчёркивают: иногда за эмоциональными проблемами скрываются физические болезни — анемия, гормональные сбои, хронический стресс. Поэтому стоит обсудить своё состояние с терапевтом.

Таблица: как отличить усталость от депрессии

Состояние

Усталость

Депрессия

Настроение

Временное снижение, но возвращается

Длительное чувство апатии

Энергия

Восстанавливается после отдыха

Не возвращается

Интерес к делам

Временно снижен

Потерян

Сон

Помогает восстановиться

Не улучшает самочувствие

Питание

Обычно не меняется

Может резко снизиться или увеличиться

Плюсы и минусы самостоятельного восстановления

Подход

Плюсы

Минусы

Самопомощь, медитация, спорт

Повышает устойчивость, улучшает настроение

Эффективна только при лёгких симптомах

Психотерапия

Помогает разобраться в причинах, поддерживает

Требует времени и финансов

Медикаментозное лечение

Снимает тяжёлые симптомы, восстанавливает баланс

Назначается только врачом

FAQ

Как понять, что пора обратиться к психологу?
Если тревога, апатия или раздражительность мешают работе, сну и отношениям более двух недель — пора.

Что лучше: психотерапия или таблетки?
Лучший вариант определяет врач. Иногда достаточно разговорной терапии, в других случаях — комплексного подхода.

Мифы и правда

Миф: Психолог нужен только тем, у кого "серьёзные проблемы".
Правда: Даже лёгкий стресс можно прожить проще с профессиональной поддержкой.

Миф: Таблетки делают "овощем".
Правда: Современные препараты регулируют химический баланс мозга, возвращая энергию и интерес к жизни.

Миф: Если поделиться проблемами, подумают, что ты слаб.
Правда: Признание трудностей — первый шаг к восстановлению. Это не слабость, а зрелость.

Сон и психология

Недосып усиливает тревожность и снижает концентрацию. Психологи советуют ложиться и вставать в одно и то же время, не брать телефон в кровать, а перед сном использовать дыхательные техники. Даже 15 минут вечернего расслабления улучшают сон и эмоциональный фон.

3 интересных факта

  1. Ходьба в парке снижает уровень кортизола уже через 20 минут.
  2. Улыбка, даже "принудительная", активирует центры удовольствия мозга.
  3. Ароматы лаванды и бергамота в диффузоре помогают уснуть быстрее.

Исторический контекст

Всемирный день психического здоровья отмечается с 1992 года. Его цель — напоминать, что забота о психике не менее важна, чем о теле. С тех пор во многих странах открылись горячие линии, программы поддержки и бесплатные онлайн-скрининги, включая платформу Mental Health America, где каждый может пройти тест самооценки.

