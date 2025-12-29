Оказалось, "усталой головы" не существует: психологи нашли неожиданную причину

Ментальная усталость после длительной умственной работы долго считалась неизбежной. Однако новое исследование американских психологов показывает, что ключевую роль играет не истощение ресурсов мозга, а уровень мотивации. Снизить ощущение "усталой головы" помогает чётко сформулированная цель. Об этом сообщает портал The Conversation.

Психологическая природа усталости

Учёные напомнили, что ещё во время Второй мировой войны психолог Норман Макуорт зафиксировал быструю потерю концентрации у операторов радаров — уже через 20-30 минут работы. Долгое время это рассматривалось как фундаментальное ограничение человеческого внимания.

Авторы нового исследования отмечают, что умственная нагрузка не всегда приводит к одинаковому утомлению.

"Очевидно, что существуют ситуации, когда люди могут долго заниматься сложной интеллектуальной деятельностью и не чувствовать истощения", — пояснили исследователи.

Эксперименты с целями

Чтобы проверить влияние мотивации, психологи провели серию экспериментов со студентами Университета Орегона. Участники в течение 26 минут выполняли однотипное задание на внимание и скорость реакции. Одной группе поставили конкретную цель, другая работала без неё.

В последующих экспериментах цель постепенно усложнялась. В результате участники с чётко заданными и возрастающими требованиями реагировали в среднем на 10% быстрее, реже жаловались на рассеянность и не демонстрировали признаков ментальной усталости даже к концу задания.

Практический вывод

"Когда люди стремятся к конкретной и сложной цели, они чувствуют большую мотивацию и меньшее истощение от умственной работы", — отметили авторы исследования.

При этом задачи объективно становились труднее, а не проще.

По мнению учёных, ментальная усталость во многом связана с тем, насколько деятельность воспринимается как значимая. Для поддержания концентрации они рекомендуют ставить измеримые и постепенно усложняющиеся цели, а при нарастании утомления делать короткие паузы — даже менее двух минут.