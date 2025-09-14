Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Боль внизу живота у девушки
Иван Петровский Опубликована сегодня в 8:10

Четыре движения, которые стирают менструальную боль, словно её не было

Дисменорея: реабилитолог W Clinic Наталья Хоботова рассказала, как упражнения помогают при менструальной боли

Иногда начало или середина менструации превращаются в испытание: боль накатывает схватками, и мысль о том, чтобы пойти на тренировку или даже просто пройтись пешком, кажется непосильной. Тем не менее лёгкая активность в такие моменты может стать не врагом, а союзником.

Почему мышцы реагируют спазмом

Когда организм сталкивается с болью, он включает защитный механизм: мышцы напрягаются, словно стараясь «заблокировать» неприятные ощущения. Но именно это напряжение нередко усугубляет ситуацию, распространяя дискомфорт на поясницу или даже бёдра.

"Во время боли наши мышцы спазмируются, включается функция защиты, они напрягаются", — пояснила реабилитолог Наталья Хоботова.

По словам специалиста, мягкие упражнения с дыханием и массажем помогают вернуть эластичность тканям и постепенно снять спазм.

Советы шаг за шагом

Чтобы облегчить состояние в критические дни, можно попробовать четыре простых техники. Они не требуют подготовки, сложного оборудования или спортивной формы. Достаточно пары подушек, коврика и немного времени.

  1. Массаж на боку
    Лягте на бок, положите подушку между ног, ещё одну — под голову. Живот расслаблен. Нащупайте пальцами нижнее ребро и мягко обхватите его. Сделайте вдох и выдох, затем сдвиньте пальцы чуть дальше к боку и повторите дыхание. Продолжайте 3–5 минут, затем поменяйте сторону.

  2. Массаж живота лёжа на спине
    Согните колени, поставьте стопы на пол. Пальцы положите на область ниже пупка. Лёгкими движениями сдвигайте кожу вверх и вниз, в стороны или по кругу. Главное — не сила, а ощущение мягкого расслабления. Делайте 3–5 минут.

  3. Расслабление с блоком под тазом
    Понадобится подушка или йога-блок. Лягте на живот, положите предмет под одну сторону таза. Спокойно дышите, направляя вдох в живот. Через 1–2 минуты уберите блок, оставайтесь в положении и сделайте несколько циклов дыхания. Затем повторите на другой стороне.

  4. Расслабление живота на боку
    Лягте на бок, освободите живот от лишнего давления одежды. На вдохе полностью расслабляйте живот, позволяя ему «вывалиться» вперёд. Выдыхайте и снова повторяйте. Работайте 2–3 минуты на каждой стороне.

Эти техники можно сочетать с тёплой грелкой или расслабляющим чаем — ромашковым или мятным.

Мифы и правда

  • Миф: при менструации движение противопоказано.

  • Правда: интенсивные тренировки могут быть тяжёлыми, но лёгкая активность и дыхательные практики улучшают самочувствие.

  • Миф: массаж живота опасен.

  • Правда: при мягком и осторожном выполнении он снимает напряжение и помогает лучше контролировать ощущения.

  • Миф: только обезболивающие реально помогают.

  • Правда: лекарства эффективны, но телесные практики, витамины группы B и магний тоже снижают выраженность спазмов.

FAQ

Как выбрать упражнения при менструальной боли?
Подходят только мягкие техники без нагрузки: массаж, дыхание, лёгкое растяжение.

Сколько стоит йога-блок или аналог для упражнений?
Простой блок стоит от 500 рублей. Его легко заменить подушкой или свёрнутым пледом.

Что лучше — грелка или упражнения?
В идеале сочетать: тепло расслабляет мышцы, а движения помогают снять спазм глубже.

Исторический контекст

В разных культурах менструальные боли старались лечить по-своему:

  • в Древнем Египте использовали ароматические масла и массаж;

  • в Китае практиковали акупунктуру и дыхательные упражнения;

  • в Европе чаще применяли травяные отвары — зверобой, тысячелистник, шалфей.

Сегодня эти подходы частично сохранились, но дополнены доказательными методами: физиотерапией, правильным питанием, комплексами витаминов и СПА-процедурами.

А что если…

Если боль становится невыносимой, а простые способы не помогают, стоит обратиться к гинекологу. Иногда дисменорея связана с эндометриозом или другими заболеваниями, требующими диагностики и лечения. Игнорировать сильные боли не стоит.

Три интересных факта

• У женщин, которые регулярно занимаются плаванием или пилатесом, боли во время цикла встречаются реже.
• Магний, содержащийся в орехах и шпинате, способствует расслаблению мышц.
• Умение управлять дыханием снижает уровень кортизола — гормона стресса, усиливающего спазм.

