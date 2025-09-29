Врачи отмахиваются, а проблема растёт: почему нельзя мириться с болью при ПМС

Многие женщины воспринимают боль во время менструации как неизбежную часть жизни. Однако врачи всё чаще подчёркивают: сильный дискомфорт — это не норма. Гинеколог Пав Нанаяккара рассказала, что именно должны знать женщины на приёме у специалиста, и почему важно добиваться внимания к своим жалобам.

"Это одна из самых распространенных историй: ко мне приходят женщины, которые постоянно живут с болью. Они обращаются к врачам, но те списывают симптомы на менструальную боль или тревожность", — рассказала гинеколог Пав Нанаяккара.

По её словам, подобное отношение приводит к тому, что пациентки годами не получают лечения. Между тем болезненные ощущения могут сигнализировать о серьёзных заболеваниях — эндометриозе, миоме, воспалительных процессах.

Основные причины боли

Эндометриоз — разрастание ткани за пределами матки. Миома — доброкачественные образования, которые вызывают давление и боль. Воспалительные процессы — инфекции, которые без лечения могут перейти в хроническую форму. Гормональные нарушения. Спаечные процессы после операций.

Сравнение: норма и патология

Состояние Как проявляется Что делать Лёгкий дискомфорт Тянущая боль внизу живота, купируется без лекарств Наблюдение Умеренные боли Требуют обезболивающих, мешают работе Консультация врача Сильные боли Потеря трудоспособности, тошнота, головокружение Обследование, диагностика Боли вне месячных Независимо от цикла Срочно к гинекологу

Советы шаг за шагом

Ведите дневник цикла и фиксируйте интенсивность боли. Не терпите симптомы, которые мешают работе и повседневным делам. При первых сильных болях обратитесь к врачу и попросите обследование (УЗИ, анализы). Если специалист отмахивается, обратитесь к другому — у вас есть на это право. Следите за образом жизни: полноценный сон, физическая активность и питание уменьшают выраженность симптомов. Используйте щадящие методы снятия боли — тепло, лёгкие упражнения, дыхательные техники.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: терпеть сильные боли.

→ Последствие: ухудшение состояния и развитие осложнений.

→ Альтернатива: своевременная диагностика и лечение.

Ошибка: соглашаться с врачом, который игнорирует жалобы.

→ Последствие: потеря времени.

→ Альтернатива: поиск внимательного специалиста.

Ошибка: постоянный приём обезболивающих без причины.

→ Последствие: маскировка симптомов, повреждение ЖКТ.

→ Альтернатива: лечить источник боли.

А что если…

Если врач не обращает внимания на жалобы, пациентка имеет право обратиться к другому специалисту — как в частной, так и в государственной клинике. Важно помнить: здоровье и комфорт важнее стеснения или страха показаться "капризной".

Плюсы и минусы внимательного подхода к боли

Плюсы Минусы Своевременное выявление заболеваний Нужно время и усилия на обследование Улучшение качества жизни Возможны финансовые затраты Профилактика осложнений Может потребоваться смена врача Право на информированное решение Требует настойчивости

FAQ

Является ли боль при месячных нормой?

Лёгкий дискомфорт допустим, но сильная боль — сигнал о проблемах.

Когда идти к врачу?

Если боль мешает работать, сопровождается тошнотой, головокружением или сохраняется вне менструации.

Можно ли сменить врача, если он игнорирует жалобы?

Да, это право пациентки в любой медицинской системе.

Какие обследования назначают?

Чаще всего — УЗИ органов малого таза, анализы на гормоны, при необходимости лапароскопия.

Мифы и правда

Миф: у всех женщин болит одинаково, значит, это нормально.

Правда: сильные боли требуют внимания и могут быть симптомом болезни.

Миф: эндометриоз и миома встречаются только у женщин старшего возраста.

Правда: эти диагнозы ставят и молодым девушкам.

Миф: обезболивающие решают проблему.

Правда: они снимают симптомы, но не лечат причину.

Три интересных факта

• Эндометриозом страдает каждая десятая женщина репродуктивного возраста.

• Сильные менструальные боли — одна из самых частых причин пропусков занятий у школьниц и студенток.

• В ряде стран пациентские организации активно продвигают программы по ранней диагностике гинекологических заболеваний.

