Врачи отмахиваются, а проблема растёт: почему нельзя мириться с болью при ПМС
Многие женщины воспринимают боль во время менструации как неизбежную часть жизни. Однако врачи всё чаще подчёркивают: сильный дискомфорт — это не норма. Гинеколог Пав Нанаяккара рассказала, что именно должны знать женщины на приёме у специалиста, и почему важно добиваться внимания к своим жалобам.
"Это одна из самых распространенных историй: ко мне приходят женщины, которые постоянно живут с болью. Они обращаются к врачам, но те списывают симптомы на менструальную боль или тревожность", — рассказала гинеколог Пав Нанаяккара.
По её словам, подобное отношение приводит к тому, что пациентки годами не получают лечения. Между тем болезненные ощущения могут сигнализировать о серьёзных заболеваниях — эндометриозе, миоме, воспалительных процессах.
Основные причины боли
-
Эндометриоз — разрастание ткани за пределами матки.
-
Миома — доброкачественные образования, которые вызывают давление и боль.
-
Воспалительные процессы — инфекции, которые без лечения могут перейти в хроническую форму.
-
Гормональные нарушения.
-
Спаечные процессы после операций.
Сравнение: норма и патология
|Состояние
|Как проявляется
|Что делать
|Лёгкий дискомфорт
|Тянущая боль внизу живота, купируется без лекарств
|Наблюдение
|Умеренные боли
|Требуют обезболивающих, мешают работе
|Консультация врача
|Сильные боли
|Потеря трудоспособности, тошнота, головокружение
|Обследование, диагностика
|Боли вне месячных
|Независимо от цикла
|Срочно к гинекологу
Советы шаг за шагом
-
Ведите дневник цикла и фиксируйте интенсивность боли.
-
Не терпите симптомы, которые мешают работе и повседневным делам.
-
При первых сильных болях обратитесь к врачу и попросите обследование (УЗИ, анализы).
-
Если специалист отмахивается, обратитесь к другому — у вас есть на это право.
-
Следите за образом жизни: полноценный сон, физическая активность и питание уменьшают выраженность симптомов.
-
Используйте щадящие методы снятия боли — тепло, лёгкие упражнения, дыхательные техники.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: терпеть сильные боли.
→ Последствие: ухудшение состояния и развитие осложнений.
→ Альтернатива: своевременная диагностика и лечение.
-
Ошибка: соглашаться с врачом, который игнорирует жалобы.
→ Последствие: потеря времени.
→ Альтернатива: поиск внимательного специалиста.
-
Ошибка: постоянный приём обезболивающих без причины.
→ Последствие: маскировка симптомов, повреждение ЖКТ.
→ Альтернатива: лечить источник боли.
А что если…
Если врач не обращает внимания на жалобы, пациентка имеет право обратиться к другому специалисту — как в частной, так и в государственной клинике. Важно помнить: здоровье и комфорт важнее стеснения или страха показаться "капризной".
Плюсы и минусы внимательного подхода к боли
|Плюсы
|Минусы
|Своевременное выявление заболеваний
|Нужно время и усилия на обследование
|Улучшение качества жизни
|Возможны финансовые затраты
|Профилактика осложнений
|Может потребоваться смена врача
|Право на информированное решение
|Требует настойчивости
FAQ
Является ли боль при месячных нормой?
Лёгкий дискомфорт допустим, но сильная боль — сигнал о проблемах.
Когда идти к врачу?
Если боль мешает работать, сопровождается тошнотой, головокружением или сохраняется вне менструации.
Можно ли сменить врача, если он игнорирует жалобы?
Да, это право пациентки в любой медицинской системе.
Какие обследования назначают?
Чаще всего — УЗИ органов малого таза, анализы на гормоны, при необходимости лапароскопия.
Мифы и правда
-
Миф: у всех женщин болит одинаково, значит, это нормально.
Правда: сильные боли требуют внимания и могут быть симптомом болезни.
-
Миф: эндометриоз и миома встречаются только у женщин старшего возраста.
Правда: эти диагнозы ставят и молодым девушкам.
-
Миф: обезболивающие решают проблему.
Правда: они снимают симптомы, но не лечат причину.
Три интересных факта
• Эндометриозом страдает каждая десятая женщина репродуктивного возраста.
• Сильные менструальные боли — одна из самых частых причин пропусков занятий у школьниц и студенток.
• В ряде стран пациентские организации активно продвигают программы по ранней диагностике гинекологических заболеваний.
Исторический контекст
-
В античности менструальные боли объясняли "движением матки" и лечили травами.
-
В XIX веке врачи часто считали жалобы женщин проявлением "истерии".
-
Сегодня гинекология признаёт важность диагностики и комплексного подхода к болям у женщин любого возраста.
