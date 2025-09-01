Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Иван Петровский Опубликована сегодня в 7:50

Менструальный цикл и спорт: то, что скрывает женское тело от тренеров

Тамика Кросс: тренировки при менструации могут уменьшить спазмы и отеки

Во время менструации многим кажется, что лучше отложить тренировки и дать телу отдохнуть. Однако специалисты отмечают: движения в этот период могут не только не навредить, но и помочь справиться с неприятными симптомами. Главное — учитывать особенности женского цикла и прислушиваться к собственному самочувствию.

Как цикл влияет на физическую активность

Менструальный цикл длится в среднем 28 дней, и гормональные колебания в это время отражаются на уровне энергии и выносливости. С первого дня менструации концентрация эстрогена и прогестерона минимальна. В эти дни многие чувствуют усталость и снижение мотивации. Но уже через неделю гормональный фон меняется, и примерно до середины цикла самочувствие значительно улучшается.

Исследования показывают, что заметных универсальных различий в силе или выносливости в разные фазы цикла нет, эффект индивидуален. Одни женщины ощущают подъем в период овуляции, другие — наоборот упадок сил.

"Ваш цикл — часть репродуктивного здоровья, и мы должны относиться к нему естественно. Нет необходимости менять жизнь или спорт, если только вы сами не хотите этого", — сказала акушер-гинеколог Тамика Кросс.

Первая половина цикла: время для силы

Когда уровень гормонов постепенно растет, усиливается и физический тонус. Именно первые две недели цикла считаются наиболее благоприятными для силовых тренировок. По словам экспертов по фитнесу, в это время легче даются упражнения с весами, можно повышать нагрузку и работать на прогресс.

Эстроген достигает пика в период овуляции, затем его уровень резко падает. Вместе с ним снижается и энергия. В так называемую лютеиновую фазу — две недели после овуляции — многие отмечают быструю утомляемость. Особенно тяжело приходятся последние пять-шесть дней до менструации: в это время к слабости добавляются классические симптомы ПМС.

Нужно ли снижать нагрузку во время менструации

Универсального правила нет. Если самочувствие позволяет, можно продолжать тренировки в обычном режиме. При обильных выделениях, анемии, головокружении или хронических заболеваниях врачи советуют временно снижать интенсивность.

"Я всегда рекомендую прислушиваться к организму. Если вам тяжело выполнять привычную программу, можно выбрать более легкий формат", — отметила Тамика Кросс.

Некоторые женщины замечают, что во время месячных им сложнее переносить высокоинтенсивные занятия. Но с медицинской точки зрения противопоказаний к ним нет, за исключением особых состояний — например, при эндометриозе или миомах матки. В таких случаях важно обсудить физическую активность с врачом.

Как спорт помогает облегчить дискомфорт

Парадоксально, но именно тренировки способны уменьшить неприятные проявления менструации. Физическая активность стимулирует выработку эндорфинов — гормонов, улучшающих настроение и снижающих уровень стресса.

• Снижение спазмов. Движение уменьшает количество простагландинов — веществ, вызывающих сокращение матки и болевые ощущения.
• Борьба с отечностью. Во время месячных часто скапливается лишняя жидкость. Пот через тренировки помогает уменьшить вздутие.
• Прилив энергии. Несмотря на усталость, занятия спортом повышают бодрость и улучшают сон. А качественный сон напрямую связан с хорошим самочувствием днем.

Важно не забывать о питании: желание есть больше углеводов и сладостей в эти дни может усиливать усталость. Сбалансированный рацион помогает сохранить энергию и быстрее восстанавливаться после тренировок.

Баланс между нагрузкой и отдыхом

Главный принцип — гибкость. Если в один день организм требует отдыха, можно выбрать растяжку, дыхательные практики или спокойную йогу. В другой — появится желание пробежать несколько километров или выполнить силовую тренировку. Регулярность физической активности важнее, чем строгий режим.

В долгосрочной перспективе спорт делает цикл более предсказуемым и менее болезненным. Постоянные тренировки помогают снизить уровень стресса, укрепить сердечно-сосудистую систему и улучшить общее самочувствие.

