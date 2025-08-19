Ошибка в тарелке — и менструация становится кошмаром: что едят не так 90% женщин
Менструальный цикл — это не только о гормонах, но и о том, как мы питаемся. От еды напрямую зависит уровень энергии, настроение и даже болезненность месячных. Терапевт и старший врач-консультант международной компании Coral Club Елена Мановска рассказала "Ленте.ру", какие продукты помогут пережить каждую фазу цикла с комфортом.
Лютеиновая фаза: белки, жиры и никакого сахара
Период между овуляцией и началом менструации требует особенно деликатного подхода к рациону. По словам Мановской, в это время важно отказаться от сладостей и кофе — они провоцируют скачки глюкозы и могут ухудшать общее самочувствие.
Что рекомендуется есть:
- яйца (куриные или перепелиные);
- мясо и рыба;
- листовые салаты;
- морская капуста.
"Полезные жиры и белки в рационе помогут облегчить симптомы ПМС и сделать менструацию менее болезненной", — объясняет врач.
Овуляция: поддержка гормонального баланса
Во время овуляции питание также играет ключевую роль. В этот период врач советует сосредоточиться на животных жирах (например, сливочное масло, жирная рыба), полностью исключив из рациона рафинированные углеводы. Это поможет снизить вздутие, уменьшить тягу к вредной еде и сохранить гормональное равновесие.
Фолликулярная фаза: заряд энергии и лёгкость
Сразу после окончания менструации начинается фолликулярная фаза, которая длится около двух недель. В это время организм настраивается на восстановление и обновление, поэтому Мановска советует сделать ставку на продукты, которые ускоряют обмен веществ и улучшают настроение:
- творог, печёный картофель, гречка;
- хурма, цитрусовые, тыква;
- яйца — куриные и перепелиные.
Продукты, которые полезны на протяжении всего цикла
Некоторые ингредиенты работают на женское здоровье вне зависимости от фазы. Их стоит включать в рацион регулярно:
- имбирь;
- брокколи и цветная капуста;
- авокадо, бананы;
- орехи, горький шоколад;
- зелёный чай;
- листовые салаты.
"Эти продукты насыщают организм витаминами, антиоксидантами и необходимыми микроэлементами, помогая женщинам легче переносить гормональные колебания", — подчёркивает специалист.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru