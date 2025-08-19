Ошибка в тарелке — и менструация становится кошмаром: что едят не так 90% женщин

Менструальный цикл — это не только о гормонах, но и о том, как мы питаемся. От еды напрямую зависит уровень энергии, настроение и даже болезненность месячных. Терапевт и старший врач-консультант международной компании Coral Club Елена Мановска рассказала "Ленте.ру", какие продукты помогут пережить каждую фазу цикла с комфортом.

Лютеиновая фаза: белки, жиры и никакого сахара

Период между овуляцией и началом менструации требует особенно деликатного подхода к рациону. По словам Мановской, в это время важно отказаться от сладостей и кофе — они провоцируют скачки глюкозы и могут ухудшать общее самочувствие.

Что рекомендуется есть:

яйца (куриные или перепелиные);

мясо и рыба;

листовые салаты;

морская капуста.

"Полезные жиры и белки в рационе помогут облегчить симптомы ПМС и сделать менструацию менее болезненной", — объясняет врач.

Овуляция: поддержка гормонального баланса

Во время овуляции питание также играет ключевую роль. В этот период врач советует сосредоточиться на животных жирах (например, сливочное масло, жирная рыба), полностью исключив из рациона рафинированные углеводы. Это поможет снизить вздутие, уменьшить тягу к вредной еде и сохранить гормональное равновесие.

Фолликулярная фаза: заряд энергии и лёгкость

Сразу после окончания менструации начинается фолликулярная фаза, которая длится около двух недель. В это время организм настраивается на восстановление и обновление, поэтому Мановска советует сделать ставку на продукты, которые ускоряют обмен веществ и улучшают настроение:

творог, печёный картофель, гречка;

хурма, цитрусовые, тыква;

яйца — куриные и перепелиные.

Продукты, которые полезны на протяжении всего цикла

Некоторые ингредиенты работают на женское здоровье вне зависимости от фазы. Их стоит включать в рацион регулярно:

имбирь;

брокколи и цветная капуста;

авокадо, бананы;

орехи, горький шоколад;

зелёный чай;

листовые салаты.