Олег Белов Опубликована вчера в 23:16

Ошибка в тарелке — и менструация становится кошмаром: что едят не так 90% женщин

Терапевт рассказала, какие продукты помогают при гормональных колебаниях у женщин

Менструальный цикл — это не только о гормонах, но и о том, как мы питаемся. От еды напрямую зависит уровень энергии, настроение и даже болезненность месячных. Терапевт и старший врач-консультант международной компании Coral Club Елена Мановска рассказала "Ленте.ру", какие продукты помогут пережить каждую фазу цикла с комфортом.

Лютеиновая фаза: белки, жиры и никакого сахара
Период между овуляцией и началом менструации требует особенно деликатного подхода к рациону. По словам Мановской, в это время важно отказаться от сладостей и кофе — они провоцируют скачки глюкозы и могут ухудшать общее самочувствие.

Что рекомендуется есть:

  • яйца (куриные или перепелиные);
  • мясо и рыба;
  • листовые салаты;
  • морская капуста.

"Полезные жиры и белки в рационе помогут облегчить симптомы ПМС и сделать менструацию менее болезненной", — объясняет врач.

Овуляция: поддержка гормонального баланса
Во время овуляции питание также играет ключевую роль. В этот период врач советует сосредоточиться на животных жирах (например, сливочное масло, жирная рыба), полностью исключив из рациона рафинированные углеводы. Это поможет снизить вздутие, уменьшить тягу к вредной еде и сохранить гормональное равновесие.

Фолликулярная фаза: заряд энергии и лёгкость
Сразу после окончания менструации начинается фолликулярная фаза, которая длится около двух недель. В это время организм настраивается на восстановление и обновление, поэтому Мановска советует сделать ставку на продукты, которые ускоряют обмен веществ и улучшают настроение:

  • творог, печёный картофель, гречка;
  • хурма, цитрусовые, тыква;
  • яйца — куриные и перепелиные.

Продукты, которые полезны на протяжении всего цикла
Некоторые ингредиенты работают на женское здоровье вне зависимости от фазы. Их стоит включать в рацион регулярно:

  • имбирь;
  • брокколи и цветная капуста;
  • авокадо, бананы;
  • орехи, горький шоколад;
  • зелёный чай;
  • листовые салаты.

"Эти продукты насыщают организм витаминами, антиоксидантами и необходимыми микроэлементами, помогая женщинам легче переносить гормональные колебания", — подчёркивает специалист.

