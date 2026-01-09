Меньше батареек — больше сэкономленных рублей: как правильно использовать их до последней капли

Обычные батарейки в устройствах могут прослужить гораздо дольше, чем принято считать, если подходить к этому вопросу с умом. Корреспондент ТУТ НОВОСТИ сообщает, что часто мы меняем батарейки в пультах и игрушках, даже когда в них остается до 30% заряда, просто потому что они не могут обеспечить нужное напряжение для конкретного устройства.

Как продлить срок службы батареек

Секрет в том, чтобы не выбрасывать батарейки сразу после того, как они перестали работать в требовательных устройствах, таких как фотоаппараты или гироскутеры. Если такие батарейки переставить в устройства с меньшим энергопотреблением, например, в пульты ДУ или настенные часы, они смогут прослужить ещё долго.

"Пульта от телевизора хватает на неделю, а детской игрушки — на один день", — пишет корреспондент ТУТ НОВОСТИ.

Для удобства и экономии, можно создать у себя дома простую "карьерную лестницу" для батареек. Новый и мощный заряд идет в самые требовательные устройства, а когда батарейка сдает, она переходит в устройства с меньшими требованиями, как пульты или часы, и, наконец, она может служить в детских игрушках или термометрах.

Как не запутаться?

Чтобы не запутаться, просто маркируйте батарейки маркером. Один крестик ставьте при первом переходе на менее требовательное устройство, второй — когда батарейка уже практически "мертва". Это займет всего секунду, но позволит сэкономить сотни рублей в год, так как вам не придется так часто покупать новые батарейки.