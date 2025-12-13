Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 7:43

Меньше 1200 калорий — и тело идёт в атаку: как строгие диеты ломают обмен веществ

Строгие диеты запускают гормоны стресса и голода — гастроэнтеролог Кашух

Жёсткие диеты с крайне низким потреблением калорий могут привести не к снижению веса, а к его росту и ухудшению здоровья. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на комментарий гастроэнтеролога Екатерины Кашух, врача-эксперта лаборатории "Гемотест". Она поясняет, что попытки резко ограничить рацион перед праздниками запускают механизмы, которые организм стремится компенсировать, усиливая стресс и провоцируя срывы.

Почему строгие диеты работают против худеющих

Эксперт отмечает, что рационы с энергетической ценностью ниже 1200 ккал для женщин и 1500 ккал для мужчин замедляют обмен веществ и уменьшают мышечную массу. Организм воспринимает такой режим как угрозу и начинает вырабатывать больше гормонов голода и стресса. Это ведёт к тому, что человек рано или поздно нарушает диету, а переедание после периода дефицита обычно приводит к быстрому набору веса.

Особенно опасны такие схемы в предновогодний период. При резком ограничении питания возрастает вероятность сорваться на калорийные праздничные блюда, что способно полностью перечеркнуть попытки похудеть и усилить нагрузку на пищеварительную систему.

Риски для здоровья и скрытые последствия

По словам Екатерины Кашух, жёсткие диеты представляют угрозу не только из-за вероятного срыва. Они могут спровоцировать заболевания желудочно-кишечного тракта, почек и печени, а также обострить хронические состояния. Высокобелковые режимы увеличивают нагрузку на органы детоксикации, а недостаток клетчатки нарушает моторику кишечника и вызывает запоры.

Эксперт подчёркивает, что такие последствия особенно вероятны при самостоятельном подборе жёстких схем питания без консультации со специалистом. Нарушение баланса нутриентов и резкий дефицит энергии всегда отражаются на работе жизненно важных органов.

Как худеть безопасно

"Такой подход позволит сохранить мышечную массу, не навредит здоровью пищеварительной системы и убережёт от срывов в новогоднюю ночь и последующие праздничные дни", — заключила Кашух.

Для сохранения здоровья и снижения риска срывов рекомендуется мягкий подход к похудению. Оптимальным вариантом считается умеренный дефицит — не более 300-500 ккал от индивидуальной нормы, совмещённый с регулярной физической активностью. Такой режим позволяет поддерживать мышечную массу и не ухудшает работу пищеварительной системы.

