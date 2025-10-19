Мужчины боятся уролога: врачи рассказали, чем заканчивается ложный стыд
По данным исследования аналитического центра НАФИ и Фонда помощи взрослым онкопациентам "Онкологика", большинство россиян обращаются к врачу только в крайнем случае. Лишь 10% населения следят за своим здоровьем и идут к специалисту при первых симптомах недомогания. Особенно тревожная тенденция наблюдается среди мужчин, которые часто откладывают визиты к урологу, предпочитая самолечение или просто игнорируя проблему.
"Печально, когда мужчины откладывают свои визиты, даже самолечением занимаются, но в итоге приходят на приём слишком поздно, когда время упущено и особо ничем уже не помочь", — рассказал уролог-андролог Риназ Камалетдинов.
Почему мужчины боятся уролога
По словам врача, страх и стыд — главные причины, почему представители сильного пола избегают кабинета уролога. Хотя современная медицина давно избавилась от болезненных процедур, многие всё ещё считают визит к специалисту неловким.
Эту точку зрения подтверждает казанский клинический психолог Михаил Короб:
"Мужчина может стыдиться идти к урологу, так как проблемы в мочеполовой системе затрагивают его самооценку и мужское эго. Кроме того, нередко возникает страх осуждения со стороны общества".
Психолог подчёркивает, что важно нормализовать разговор о мужском здоровье - это вопрос не мужественности, а ответственности.
Когда нужно обращаться к урологу
Риназ Камалетдинов напомнил, что визит к урологу необходим не только при болях или серьёзных симптомах. Он выделяет ситуации, при которых нельзя откладывать консультацию:
-
боль или жжение при мочеиспускании;
-
затруднение или учащённое мочеиспускание;
-
боли в половых органах, почках, мочевом пузыре;
-
снижение потенции, эректильная дисфункция;
-
бесплодие или трудности с зачатием;
-
подозрение на заболевания, передающиеся половым путём;
-
воспаления (цистит, простатит, уретрит);
-
фимоз, преждевременное семяизвержение, гиперплазия простаты.
"Каждому мужчине после 35 лет нужно хотя бы раз в год наблюдаться у уролога, даже если нет жалоб. Это залог долголетия и качественной сексуальной жизни", — отмечает Камалетдинов.
Самолечение и его последствия
Одной из самых опасных ошибок мужчины называют попытку лечиться самостоятельно. За 12 лет практики уролог сталкивался с десятками случаев, когда пациенты едва не лишились здоровья из-за неосведомлённости.
Один из таких случаев произошёл во время пандемии:
"Мужчина после близости с незнакомой женщиной решил "обезопаситься” и купил в аптеке самый сильный антисептик. Оказалось, что он спиртовой. Пациент залил его в уретру, почувствовал сильную боль и не мог помочиться до утра", — рассказал Камалетдинов.
Врачу пришлось лечить химический ожог уретры, а пациент рисковал столкнуться со стриктурой — сужением мочеиспускательного канала, которое приводит к хроническим воспалениям.
Другой пример касается злоупотребления средствами для повышения потенции.
"Один мужчина принял две таблетки максимальной дозы виагры, при этом употребил алкоголь. Эрекция не проходила шесть часов — это приапизм, опасное состояние, которое может привести к фиброзу и импотенции", — рассказал уролог.
По словам врача, пациенту удалось избежать последствий только благодаря срочному медицинскому вмешательству.
Как преодолеть барьер
Психологи и врачи сходятся во мнении: страх перед урологом нужно рассматривать как вопрос доверия и культуры здоровья.
-
Врач не оценивает и не осуждает пациента. Его задача — помочь.
-
Современные обследования безболезненны и проводятся с максимальной деликатностью.
-
Чем раньше выявлено заболевание, тем проще и быстрее лечение.
Риназ Камалетдинов отмечает, что профилактические визиты особенно важны для мужчин, ведущих малоподвижный образ жизни, работающих в стрессовой обстановке и имеющих вредные привычки.
"Мужское здоровье — это не просто отсутствие болезни. Это энергия, уверенность, полноценная жизнь", — подчёркивает врач.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Откладывать визит к урологу из-за стыда.
Последствие: Запущенные заболевания, хронические воспаления, бесплодие.
Альтернатива: Профилактический приём раз в год, доверительное общение с врачом.
-
Ошибка: Использовать народные методы или аптечные препараты без назначения.
Последствие: Ожоги, интоксикация, гормональные сбои.
Альтернатива: Лечение под контролем специалиста.
-
Ошибка: Самостоятельно принимать стимуляторы потенции.
Последствие: Приапизм, сосудистые осложнения, импотенция.
Альтернатива: Подбор терапии после обследования.
Как укрепить мужское здоровье
-
Регулярно проходить профилактические осмотры.
-
Поддерживать физическую активность.
-
Избегать переохлаждения и стрессов.
-
Ограничить алкоголь и отказаться от курения.
-
Поддерживать нормальный вес и рацион.
Таблица: частые болезни и профилактика
|Проблема
|Причина
|Профилактика
|Простатит
|Переохлаждение, инфекции
|Регулярная активность, контроль у врача
|Импотенция
|Стресс, гипертония, злоупотребление стимуляторами
|Контроль давления, отказ от алкоголя
|Бесплодие
|Гормональные сбои, воспаления
|Ранняя диагностика, лечение инфекций
|Цистит
|Переохлаждение
|Соблюдение гигиены, питьевой режим
|Гиперплазия простаты
|Возрастные изменения
|Ежегодный осмотр после 40 лет
FAQ
Когда нужно идти к урологу, если ничего не беспокоит?
После 35 лет — раз в год, даже при полном здоровье.
Можно ли лечить простатит народными средствами?
Нет, самолечение опасно — заболевание может перейти в хроническую форму.
Как выбрать хорошего уролога?
Ориентируйтесь на опыт, отзывы и доверие. Не бойтесь задавать вопросы врачу.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru