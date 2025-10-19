Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Уролог исследует снимок почек
Уролог исследует снимок почек
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 11:34

Мужчины боятся уролога: врачи рассказали, чем заканчивается ложный стыд

Уролог Риназ Камалетдинов рассказал, почему мужчины боятся обращаться к врачу

По данным исследования аналитического центра НАФИ и Фонда помощи взрослым онкопациентам "Онкологика", большинство россиян обращаются к врачу только в крайнем случае. Лишь 10% населения следят за своим здоровьем и идут к специалисту при первых симптомах недомогания. Особенно тревожная тенденция наблюдается среди мужчин, которые часто откладывают визиты к урологу, предпочитая самолечение или просто игнорируя проблему.

"Печально, когда мужчины откладывают свои визиты, даже самолечением занимаются, но в итоге приходят на приём слишком поздно, когда время упущено и особо ничем уже не помочь", — рассказал уролог-андролог Риназ Камалетдинов.

Почему мужчины боятся уролога

По словам врача, страх и стыд — главные причины, почему представители сильного пола избегают кабинета уролога. Хотя современная медицина давно избавилась от болезненных процедур, многие всё ещё считают визит к специалисту неловким.

Эту точку зрения подтверждает казанский клинический психолог Михаил Короб:

"Мужчина может стыдиться идти к урологу, так как проблемы в мочеполовой системе затрагивают его самооценку и мужское эго. Кроме того, нередко возникает страх осуждения со стороны общества".

Психолог подчёркивает, что важно нормализовать разговор о мужском здоровье - это вопрос не мужественности, а ответственности.

Когда нужно обращаться к урологу

Риназ Камалетдинов напомнил, что визит к урологу необходим не только при болях или серьёзных симптомах. Он выделяет ситуации, при которых нельзя откладывать консультацию:

  • боль или жжение при мочеиспускании;

  • затруднение или учащённое мочеиспускание;

  • боли в половых органах, почках, мочевом пузыре;

  • снижение потенции, эректильная дисфункция;

  • бесплодие или трудности с зачатием;

  • подозрение на заболевания, передающиеся половым путём;

  • воспаления (цистит, простатит, уретрит);

  • фимоз, преждевременное семяизвержение, гиперплазия простаты.

"Каждому мужчине после 35 лет нужно хотя бы раз в год наблюдаться у уролога, даже если нет жалоб. Это залог долголетия и качественной сексуальной жизни", — отмечает Камалетдинов.

Самолечение и его последствия

Одной из самых опасных ошибок мужчины называют попытку лечиться самостоятельно. За 12 лет практики уролог сталкивался с десятками случаев, когда пациенты едва не лишились здоровья из-за неосведомлённости.

Один из таких случаев произошёл во время пандемии:

"Мужчина после близости с незнакомой женщиной решил "обезопаситься” и купил в аптеке самый сильный антисептик. Оказалось, что он спиртовой. Пациент залил его в уретру, почувствовал сильную боль и не мог помочиться до утра", — рассказал Камалетдинов.

Врачу пришлось лечить химический ожог уретры, а пациент рисковал столкнуться со стриктурой — сужением мочеиспускательного канала, которое приводит к хроническим воспалениям.

Другой пример касается злоупотребления средствами для повышения потенции.

"Один мужчина принял две таблетки максимальной дозы виагры, при этом употребил алкоголь. Эрекция не проходила шесть часов — это приапизм, опасное состояние, которое может привести к фиброзу и импотенции", — рассказал уролог.

По словам врача, пациенту удалось избежать последствий только благодаря срочному медицинскому вмешательству.

Как преодолеть барьер

Психологи и врачи сходятся во мнении: страх перед урологом нужно рассматривать как вопрос доверия и культуры здоровья.

  • Врач не оценивает и не осуждает пациента. Его задача — помочь.

  • Современные обследования безболезненны и проводятся с максимальной деликатностью.

  • Чем раньше выявлено заболевание, тем проще и быстрее лечение.

Риназ Камалетдинов отмечает, что профилактические визиты особенно важны для мужчин, ведущих малоподвижный образ жизни, работающих в стрессовой обстановке и имеющих вредные привычки.

"Мужское здоровье — это не просто отсутствие болезни. Это энергия, уверенность, полноценная жизнь", — подчёркивает врач.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Откладывать визит к урологу из-за стыда.
    Последствие: Запущенные заболевания, хронические воспаления, бесплодие.
    Альтернатива: Профилактический приём раз в год, доверительное общение с врачом.

  • Ошибка: Использовать народные методы или аптечные препараты без назначения.
    Последствие: Ожоги, интоксикация, гормональные сбои.
    Альтернатива: Лечение под контролем специалиста.

  • Ошибка: Самостоятельно принимать стимуляторы потенции.
    Последствие: Приапизм, сосудистые осложнения, импотенция.
    Альтернатива: Подбор терапии после обследования.

Как укрепить мужское здоровье

  1. Регулярно проходить профилактические осмотры.

  2. Поддерживать физическую активность.

  3. Избегать переохлаждения и стрессов.

  4. Ограничить алкоголь и отказаться от курения.

  5. Поддерживать нормальный вес и рацион.

Таблица: частые болезни и профилактика

Проблема Причина Профилактика
Простатит Переохлаждение, инфекции Регулярная активность, контроль у врача
Импотенция Стресс, гипертония, злоупотребление стимуляторами Контроль давления, отказ от алкоголя
Бесплодие Гормональные сбои, воспаления Ранняя диагностика, лечение инфекций
Цистит Переохлаждение Соблюдение гигиены, питьевой режим
Гиперплазия простаты Возрастные изменения Ежегодный осмотр после 40 лет

FAQ

Когда нужно идти к урологу, если ничего не беспокоит?
После 35 лет — раз в год, даже при полном здоровье.

Можно ли лечить простатит народными средствами?
Нет, самолечение опасно — заболевание может перейти в хроническую форму.

Как выбрать хорошего уролога?
Ориентируйтесь на опыт, отзывы и доверие. Не бойтесь задавать вопросы врачу.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Врач из России заявил, что Жанна Кальман могла быть не самой долгоживущей сегодня в 12:10
Долголетие под вопросом: врач усомнился в реальном возрасте Жанны Кальман

Российский геронтолог Валерий Новосёлов поставил под сомнение рекорд долголетия Жанны Кальман. Почему учёный считает, что вместо матери жила дочь, и как это меняет взгляды на предел человеческой жизни — в материале.

Читать полностью » В Воронежской области врачи успешно довели сложную беременность с хориоангиомой плаценты до безопасного срока сегодня в 11:45
Редчайшая беременность закончилась чудом: врачи Перми спасли мать и ребёнка

Совместная работа врачей ВОКБ №1 и специалистов НМИЦ имени В. И. Кулакова спасла жизнь матери и ребёнка. Беременность с редкой сосудистой патологией плаценты удалось довести до безопасного срока и завершить без осложнений.

Читать полностью » В Кабардино-Балкарии врачи спасли пациента с раком четвёртой стадии и метастазами в печени сегодня в 9:32
Когда приговор оказался ошибкой: в КБР спасли пациента с раком и множественными метастазами

Врачи Кабардино-Балкарии совершили невозможное — спасли мужчину с раком четвёртой стадии и метастазами. Как им удалось добиться ремиссии и сохранить органы, — в материале.

Читать полностью » Роспотребнадзор Югры выявил больше всего нарушений в кулинарных изделиях и БАДах сегодня в 9:18
Опасность на витрине: Роспотребнадзор назвал самые проблемные продукты

Санитарные врачи Югры назвали самые проблемные категории продуктов 2025 года — лидируют кулинарные изделия и БАДы.

Читать полностью » Осенью организму требуется больше витаминов и антиоксидантов для укрепления иммунитета — нутрициологи сегодня в 9:05
Цвет тарелки лечит лучше витаминов: как собрать осенний рацион, который реально работает

Осень — время укреплять иммунитет и наполнять рацион сезонными продуктами. Какие овощи, фрукты и орехи помогут пережить холода без усталости — читайте в материале.

Читать полностью » В Тюменской области врачи спасли мужчину с острым инфарктом прямо на рабочем месте сегодня в 8:43
Боль в груди — сигнал бедствия: история спасения мужчины, пережившего инфаркт в тайге

На одном из месторождений Тюменской области мужчину с острым инфарктом спасли медики благодаря быстрой диагностике и оперативной работе санитарной авиации.

Читать полностью » Врач Ольга Султанова предупредила, что аномально холодная зима в ЦФО повысит риск гриппа и простуд сегодня в 8:29
Зима ударит по здоровью: врачи предупреждают о грядущих вспышках и скрытых опасностях

Врач Ольга Султанова предупредила, что грядущая аномально холодная зима может привести к вспышкам гриппа и ОРВИ, а также обострить хронические болезни. Как защитить организм — в статье.

Читать полностью » Александр Мясников рассказал о различиях между российским и американским подходами к лечению рака сегодня в 8:14
Врачи знают, но молчат: как пациенты в России теряют шанс на жизнь

Александр Мясников сравнил подходы России и США к лечению онкологических заболеваний и объяснил, почему пациенты в России нередко узнают о современных методах не от врачей, а случайно.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
В Самарском медуниверситете провели успешную лазерную операцию по удалению камней из почек
Авто и мото
Знак Поворот запрещён сохраняет силу даже при зелёной стрелке на светофоре
Спорт и фитнес
Ирина Ротач объяснила, как сочетать кардио и силовые нагрузки для эффективного похудения
Красота и здоровье
Артериальная гипертония требует постоянного контроля давления и наблюдения врача — кардиологи
Дом
Специалисты назвали отделку и мебель, устойчивые к когтям и шерсти питомцев
Садоводство
Фермеры Краснодарского края предупреждают о нашествии медведки из-за тёплой осени
Питомцы
Регулярная чистка зубов у собак снижает риск заболеваний на 70%
Питомцы
75% кошек принимают лекарства через специальный корм без сопротивления
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet