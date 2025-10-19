Мужчины боятся уролога: врачи рассказали, чем заканчивается ложный стыд

По данным исследования аналитического центра НАФИ и Фонда помощи взрослым онкопациентам "Онкологика", большинство россиян обращаются к врачу только в крайнем случае. Лишь 10% населения следят за своим здоровьем и идут к специалисту при первых симптомах недомогания. Особенно тревожная тенденция наблюдается среди мужчин, которые часто откладывают визиты к урологу, предпочитая самолечение или просто игнорируя проблему.

"Печально, когда мужчины откладывают свои визиты, даже самолечением занимаются, но в итоге приходят на приём слишком поздно, когда время упущено и особо ничем уже не помочь", — рассказал уролог-андролог Риназ Камалетдинов.

Почему мужчины боятся уролога

По словам врача, страх и стыд — главные причины, почему представители сильного пола избегают кабинета уролога. Хотя современная медицина давно избавилась от болезненных процедур, многие всё ещё считают визит к специалисту неловким.

Эту точку зрения подтверждает казанский клинический психолог Михаил Короб:

"Мужчина может стыдиться идти к урологу, так как проблемы в мочеполовой системе затрагивают его самооценку и мужское эго. Кроме того, нередко возникает страх осуждения со стороны общества".

Психолог подчёркивает, что важно нормализовать разговор о мужском здоровье - это вопрос не мужественности, а ответственности.

Когда нужно обращаться к урологу

Риназ Камалетдинов напомнил, что визит к урологу необходим не только при болях или серьёзных симптомах. Он выделяет ситуации, при которых нельзя откладывать консультацию:

боль или жжение при мочеиспускании;

затруднение или учащённое мочеиспускание;

боли в половых органах, почках, мочевом пузыре;

снижение потенции, эректильная дисфункция;

бесплодие или трудности с зачатием;

подозрение на заболевания, передающиеся половым путём;

воспаления (цистит, простатит, уретрит);

фимоз, преждевременное семяизвержение, гиперплазия простаты.

"Каждому мужчине после 35 лет нужно хотя бы раз в год наблюдаться у уролога, даже если нет жалоб. Это залог долголетия и качественной сексуальной жизни", — отмечает Камалетдинов.

Самолечение и его последствия

Одной из самых опасных ошибок мужчины называют попытку лечиться самостоятельно. За 12 лет практики уролог сталкивался с десятками случаев, когда пациенты едва не лишились здоровья из-за неосведомлённости.

Один из таких случаев произошёл во время пандемии:

"Мужчина после близости с незнакомой женщиной решил "обезопаситься” и купил в аптеке самый сильный антисептик. Оказалось, что он спиртовой. Пациент залил его в уретру, почувствовал сильную боль и не мог помочиться до утра", — рассказал Камалетдинов.

Врачу пришлось лечить химический ожог уретры, а пациент рисковал столкнуться со стриктурой — сужением мочеиспускательного канала, которое приводит к хроническим воспалениям.

Другой пример касается злоупотребления средствами для повышения потенции.

"Один мужчина принял две таблетки максимальной дозы виагры, при этом употребил алкоголь. Эрекция не проходила шесть часов — это приапизм, опасное состояние, которое может привести к фиброзу и импотенции", — рассказал уролог.

По словам врача, пациенту удалось избежать последствий только благодаря срочному медицинскому вмешательству.

Как преодолеть барьер

Психологи и врачи сходятся во мнении: страх перед урологом нужно рассматривать как вопрос доверия и культуры здоровья.

Врач не оценивает и не осуждает пациента. Его задача — помочь.

Современные обследования безболезненны и проводятся с максимальной деликатностью.

Чем раньше выявлено заболевание, тем проще и быстрее лечение.

Риназ Камалетдинов отмечает, что профилактические визиты особенно важны для мужчин, ведущих малоподвижный образ жизни, работающих в стрессовой обстановке и имеющих вредные привычки.

"Мужское здоровье — это не просто отсутствие болезни. Это энергия, уверенность, полноценная жизнь", — подчёркивает врач.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Откладывать визит к урологу из-за стыда.

Последствие: Запущенные заболевания, хронические воспаления, бесплодие.

Альтернатива: Профилактический приём раз в год, доверительное общение с врачом.

Ошибка: Использовать народные методы или аптечные препараты без назначения.

Последствие: Ожоги, интоксикация, гормональные сбои.

Альтернатива: Лечение под контролем специалиста.

Ошибка: Самостоятельно принимать стимуляторы потенции.

Последствие: Приапизм, сосудистые осложнения, импотенция.

Альтернатива: Подбор терапии после обследования.

Как укрепить мужское здоровье

Регулярно проходить профилактические осмотры. Поддерживать физическую активность. Избегать переохлаждения и стрессов. Ограничить алкоголь и отказаться от курения. Поддерживать нормальный вес и рацион.

Таблица: частые болезни и профилактика