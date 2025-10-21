После 50 кости становятся как стекло: врачи объяснили, почему менопауза делает женщин уязвимыми

С возрастом женский организм претерпевает множество изменений, и одно из самых заметных — снижение прочности костей. Эта тема стала одной из центральных в недавнем выпуске программы "Жить здорово!", где доктор Елена Малышева вместе с кардиологом Германом Гандельманом объяснили, почему после менопаузы у женщин повышается риск переломов и как защитить себя от остеопороза.

"В период менопаузы у женщин снижается выработка полового гормона эстрогена, что негативно влияет на прочность костей, вызывая развитие остеопороза", — отметил кардиолог Герман Гандельман.

По словам врачей, остеопороз — это "тихий враг", который долгое время никак себя не проявляет, но постепенно делает кости хрупкими, словно стекло.

Как гормоны влияют на здоровье костей

Эстроген — основной женский гормон, который выполняет десятки функций, включая защиту костной ткани. Он регулирует обмен кальция, магния и витамина D, необходимых для формирования плотной структуры кости.

Когда уровень эстрогена падает (обычно после 45-50 лет), в организме нарушается баланс между процессами разрушения и восстановления костной ткани.

"Процесс разрушения кости ускоряется после менопаузы. Для лечения назначается приём препаратов", — подчеркнула Малышева в эфире передачи.

Без гормональной поддержки кости теряют плотность, становятся пористыми и ломкими. Именно поэтому у женщин в постменопаузе переломы происходят чаще, даже при лёгких падениях или неудачных движениях.

Чем опасен остеопороз

Остеопороз называют "немой эпидемией" старшего возраста. Болезнь может годами развиваться незаметно, пока не произойдёт первый перелом. Чаще всего страдают:

• позвоночник (компрессионные переломы позвонков);

• шейка бедра;

• кости запястья и предплечья.

Такие травмы тяжело заживают и нередко приводят к длительной потере подвижности.

Кто в группе риска

Женщины старше 50 лет, особенно с ранней менопаузой.

Люди с дефицитом кальция и витамина D.

Курящие и употребляющие алкоголь.

Ведущие малоподвижный образ жизни.

Принимающие гормональные препараты без контроля врача.

Даже наследственность играет роль: если у матери был остеопороз, вероятность развития болезни у дочери увеличивается почти вдвое.

Советы шаг за шагом: как укрепить кости после 45 лет

Добавьте в рацион кальций. Суточная норма — около 1200 мг. Источники: творог, твёрдые сыры, йогурт, кунжут, миндаль, сардины. Следите за уровнем витамина D. Он помогает усвоению кальция. Полезно больше бывать на солнце и принимать добавки по назначению врача. Двигайтесь ежедневно. Умеренные нагрузки — ходьба, плавание, йога, скандинавская ходьба — укрепляют мышцы и кости. Сократите кофе и газированные напитки. Они вымывают кальций из организма. Проверяйте плотность костей. После 50 лет раз в два года рекомендуется проходить денситометрию. Откажитесь от курения. Никотин нарушает усвоение минералов и ускоряет потерю костной массы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: игнорировать боли в спине и снижение роста.

Последствие: позднее выявление остеопороза и высокий риск переломов.

Альтернатива: обратиться к врачу и пройти обследование при первых симптомах.

Ошибка: самостоятельно принимать кальций без назначения.

Последствие: избыток может привести к камням в почках.

Альтернатива: подобрать дозу под контролем специалиста.

Ошибка: избегать физических нагрузок.

Последствие: снижение плотности костей.

Альтернатива: включить ежедневную активность и лёгкие упражнения.

Таблица: как возраст и гормоны влияют на плотность костей