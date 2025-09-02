Менопауза бьёт не только по телу: чем она опасна для психики

Менопауза затрагивает не только физическое состояние женщины, но и её психическое здоровье. Завкафедрой психиатрии и наркологии Марина Кинкулькина в беседе с kp. ru объяснила, как именно этот период сказывается на эмоциональном фоне и рисках развития депрессии.

Депрессия и менопауза

По словам специалиста, у женщин депрессия встречается примерно в два раза чаще, чем у мужчин. Наибольшая уязвимость наблюдается именно в период менопаузы. После её завершения показатели постепенно выравниваются, и частота депрессивных расстройств становится одинаковой у обоих полов.

"У женщин депрессия встречается примерно в два раза чаще, чем у мужчин. В период менопаузы риск развития депрессии у женщин повышается, а вот после нее частота депрессии у людей обоих полов постепенно сравнивается", — сообщила Марина Кинкулькина.

Почему женщины чаще обращаются за помощью

Женщины склонны открыто говорить о своих переживаниях, в отличие от мужчин. Среди типичных жалоб — тревожность, нарушения сна и аппетита. Такая откровенность играет положительную роль: депрессию удаётся заметить на ранней стадии и начать лечение.

Особый риск для молодых матерей

Кинкулькина также подчеркнула, что уязвимы не только женщины в менопаузе. В группе риска — молодые матери. Если беременность или роды сопровождались осложнениями, вероятность развития послеродовой депрессии значительно возрастает. Эти данные подтверждаются многочисленными исследованиями.

Таким образом, психическое здоровье женщин требует особого внимания как в период менопаузы, так и в послеродовой фазе. Своевременное обращение за помощью помогает снизить риски и сохранить качество жизни.