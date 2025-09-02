Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Стресс женщины-руководителя
Стресс женщины-руководителя
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 7:24

Менопауза бьёт не только по телу: чем она опасна для психики

Марина Кинкулькина: в период менопаузы у женщин выше риск развития депрессии

Менопауза затрагивает не только физическое состояние женщины, но и её психическое здоровье. Завкафедрой психиатрии и наркологии Марина Кинкулькина в беседе с kp. ru объяснила, как именно этот период сказывается на эмоциональном фоне и рисках развития депрессии.

Депрессия и менопауза

По словам специалиста, у женщин депрессия встречается примерно в два раза чаще, чем у мужчин. Наибольшая уязвимость наблюдается именно в период менопаузы. После её завершения показатели постепенно выравниваются, и частота депрессивных расстройств становится одинаковой у обоих полов.

"У женщин депрессия встречается примерно в два раза чаще, чем у мужчин. В период менопаузы риск развития депрессии у женщин повышается, а вот после нее частота депрессии у людей обоих полов постепенно сравнивается", — сообщила Марина Кинкулькина.

Почему женщины чаще обращаются за помощью

Женщины склонны открыто говорить о своих переживаниях, в отличие от мужчин. Среди типичных жалоб — тревожность, нарушения сна и аппетита. Такая откровенность играет положительную роль: депрессию удаётся заметить на ранней стадии и начать лечение.

Особый риск для молодых матерей

Кинкулькина также подчеркнула, что уязвимы не только женщины в менопаузе. В группе риска — молодые матери. Если беременность или роды сопровождались осложнениями, вероятность развития послеродовой депрессии значительно возрастает. Эти данные подтверждаются многочисленными исследованиями.

Таким образом, психическое здоровье женщин требует особого внимания как в период менопаузы, так и в послеродовой фазе. Своевременное обращение за помощью помогает снизить риски и сохранить качество жизни.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Травматолог Разиуан Бештоев назвал признаки, которые отличают перелом от ушиба сегодня в 6:21

Как распознать перелом дома: простые признаки, которые должен знать каждый

Как отличить сильный ушиб от перелома без рентгена? Травматолог объяснил ключевые признаки, на которые стоит обратить внимание.

Читать полностью » Тыква для иммунитета: как одна порция тыквенной каши укрепит здоровье осенью сегодня в 6:01

Тыква – волшебная метла для организма: как этот осенний овощ очищает от токсинов – раскроем главный секрет

Нутрициолог рассказала о пользе тыквы для здоровья. Тыква укрепляет иммунитет, помогает в детоксе и полезна для ЖКТ. Включите тыкву в осенний рацион!

Читать полностью » Александр Аржаков: рюкзак должен располагаться в центре спины и не стеснять движения сегодня в 5:17

Неправильный рюкзак может испортить осанку школьника быстрее, чем гаджеты

Как выбрать школьный рюкзак, чтобы он не навредил ребёнку? Ортопед рассказал о спинке, лямках и правильной посадке портфеля.

Читать полностью » Ирина Волгина: паросмия может быть признаком болезней мозга и нервной системы сегодня в 4:15

Искажённые запахи как подсказка организма: что стоит проверить у врача

Почему запахи начинают восприниматься искажённо? Эксперт объяснила, что паросмия может быть не только последствием инфекции, но и симптомом серьёзных болезней.

Читать полностью » Наталья Савицкая назвала четыре основы здоровья ребёнка — питание, движение, сон и поддержка сегодня в 3:11

Четыре простых привычки в детстве решают, будет ли ребёнок здоровым взрослым

Какие четыре основы формируют здоровье ребёнка? Врач объяснила, как питание, движение, сон и поддержка влияют на развитие детей.

Читать полностью » Гастроэнтеролог Кашух предупредила об опасности арбузов и дынь при неправильном хранении сегодня в 2:05

Шесть правил, которые спасут вас от отравления арбузом и дыней

Как выбрать арбуз или дыню без риска для здоровья? Врач объяснила, чем опасны разрезанные плоды и как правильно хранить их дома.

Читать полностью » Продолжительность жизни в России достигла 73–74 лет, женщины живут на 10 лет дольше мужчин сегодня в 1:02

Продолжительность жизни растёт, но неравномерно: где живут дольше всех

В каких регионах россияне живут дольше, а где — меньше? И почему к 2035 году средняя продолжительность жизни в стране превысит 80 лет?

Читать полностью » Елена Малышева предложила ввести ответственность за отказ от диспансеризации сегодня в 0:18

Бесплатно, но под угрозой штрафа: зачем хотят обязать россиян к диспансеризации

Елена Малышева предложила ввести наказания для россиян, которые игнорируют бесплатную диспансеризацию. Чем мотивировано её заявление?

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Норма пульса при силовых тренировках названа врачами
Авто и мото

Китайский кроссовер Leapmotor C10 получил запас хода 145 км на электротяге
Наука и технологии

Древние люди переносили камни за 13 км 3 млн лет назад — Science Advances
Культура и шоу-бизнес

Дженнифер Лопес недовольна изменениями внешности Бена Аффлека — InTouch Weekly
Красота и здоровье

Гастрит и диабет: кому стоит отказаться от запечённых яблок по мнению диетологов
Питомцы

Врачи: мойва содержит больше витамина D, чем сёмга, и подходит для рациона собак
Еда

Шаги приготовления курицы с яблоками в духовке по рецепту кулинаров
Спорт и фитнес

Тренер Бобби Галлант назвал сочетание разных темпов оптимальным для силовых занятий
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet