Всё, что вы знали о сахаре: разбиваем 6 мифов для женского здоровья

Эксперты отмечают, что во время менопаузы из-за снижения уровня эстрогена организм по-другому усваивает углеводы. По словам врачей, в этот период у части женщин повышается резистентность к инсулину, что делает их более чувствительными к скачкам сахара в крови. Это может отражаться на уровне энергии, аппетите и даже настроении.

Однако специалисты подчёркивают: полностью исключать углеводы не стоит. Главное — отдавать предпочтение сложным, богатым клетчаткой продуктам: овощам, фруктам, бобовым и цельнозерновым, при этом сокращая потребление рафинированного сахара и ультраобработанных изделий вроде чипсов и фастфуда.

Миф №1: Сахар — это не углевод

На самом деле сахар относится к группе углеводов, наряду с крахмалом и клетчаткой. Он является самой простой их формой и встречается в столовом сахаре, мёде, фруктах (фруктоза) и молочных продуктах (лактоза). Простые сахара быстро повышают уровень глюкозы, но не насыщают организм, тогда как сложные углеводы — например, киноа или чёрная фасоль — содержат клетчатку, белок и обеспечивают более стабильную энергию.

Диетологи советуют использовать сахар умеренно — например, добавить немного мёда в зелёный чай или сбрызнуть овощи бальзамическим соусом. При этом рекомендуют ограничивать общее количество добавленного сахара до 24 граммов в сутки (около 6 ч. л.).

Миф №2: Сахар из фруктов и конфет одинаков

Сахар во фруктах усваивается иначе: он сопровождается клетчаткой, водой и антиоксидантами, которые замедляют его поступление в кровь и поддерживают обмен веществ. В отличие от сладких напитков и конфет, фрукты способствуют нормализации пищеварения, снижению холестерина и более длительному чувству сытости.

Миф №3: Искусственные подсластители вреднее сахара

Врачи отмечают, что влияние искусственных подсластителей на здоровье ещё изучается. Умеренное их употребление может помочь тем, кто снижает потребление добавленного сахара, особенно при преддиабете или инсулинорезистентности. Но решение о регулярном их использовании лучше согласовывать с врачом.

Миф №4: Организму обязательно нужен сахар для энергии

Глюкоза действительно является основным источником энергии, но получать её можно из сложных углеводов: фруктов, бобов, цельных зёрен. Сочетание клетчатки и белка позволяет дольше сохранять стабильный уровень энергии, чем при употреблении простых сахаров.

Миф №5: Во время менопаузы нужно полностью отказаться от сахара

Резкое исключение сладкого нередко приводит к обратному эффекту — усиленной тяге и перееданию. Специалисты считают, что небольшое количество сахара в составе питательных блюд вполне допустимо: например, тёмный шоколад с орехами или мёд в овсянке.

Миф №6: Низкоуглеводная диета — лучший вариант после 45 лет

Не всем женщинам подходит питание с минимальным содержанием углеводов. Цельные растительные продукты, богатые углеводами, могут поддерживать нормальный вес, здоровье кишечника, уровень гормонов и работу мозга. Главное — качество, а не крайнее ограничение.

Миф №7: Белок важнее углеводов

И белки, и углеводы играют важную роль. Белок необходим для восстановления мышц и насыщения, а углеводы — основной источник энергии для мозга и мышц. Особенно в период менопаузы важно сохранять баланс.

Сложные углеводы и натуральные сахара необходимы для здоровья, энергии и работы мозга. Во время менопаузы они помогают поддерживать ясность ума, стабильное настроение и нормальное пищеварение. Главное — не исключать их полностью, а грамотно подбирать источники.