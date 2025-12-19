Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Врачи проводят хирургическую операцию
Опубликована сегодня в 16:48

Менингококк — тихий убийца: как минимизировать риск и защитить себя вовремя

Менингококковая инфекция — это острое инфекционное заболевание, которое может проявляться различными формами, от локальных (например, назофарингита) до тяжелых генерализованных состояний с интоксикацией и развитием менингита. В некоторых случаях инфекция протекает бессимптомно, как бактерионосительство. Роспотребнадзор Тверской области напомнил о возможных рисках и мерах предосторожности.

Причины и пути передачи инфекции

Возбудителем менингококковой инфекции является бактерия Neisseria meningitidis (менингококк). Источником заражения может быть как больной человек, так и бактерионоситель. Инфекция передается преимущественно воздушно-капельным путем, но возможна и передача через контактно-бытовой путь, например, через общие предметы личной гигиены или посуду. Инкубационный период заболевания составляет до 10 дней.

Группа риска

В группу повышенного риска входят дети до 5 лет, пожилые люди старше 60 лет, а также медицинские работники, работающие с инфекционными больными. Дополнительно в зону риска попадают воспитанники детских домов и интернатов, студенты и работники общежитий, а также призывники. Отметим, что дети заболевают менингококковой инфекцией значительно чаще, чем взрослые.

Опасности менингококковой инфекции

Менингококковая инфекция является крайне опасной, поскольку летальность может достигать 50%. Тяжелые формы заболевания нередко приводят к потере слуха, органическому поражению нервной системы, а также развитию менингококкового сепсиса, который может осложняться такими заболеваниями, как полиартрит, перикардит, миокардит, воспаления глаз и поражения почек, печени и надпочечников. Все это делает менингококковую инфекцию одним из самых опасных заболеваний.

Профилактика и вакцинация

Наиболее эффективной мерой профилактики является вакцинация. Вакцинация включена в календарь профилактических прививок и обязательна для граждан в очагах менингококковой инфекции, вызванной менингококками серогрупп A и C. Прививка также рекомендована для лиц, подлежащих призыву на военную службу.

Меры неспецифической профилактики

Кроме вакцинации, важными мерами профилактики являются:

  • При первых признаках менингококковой инфекции следует немедленно обратиться за медицинской помощью.

  • Больного необходимо изолировать и обеспечить ему отдельные средства личной гигиены и посуду.

  • Для предотвращения заражения следует лечить хронические заболевания носоглотки, такие как фарингит и тонзиллит.

  • Занятие спортом, правильное питание, закаливание организма и регулярные прогулки на свежем воздухе повышают иммунитет.

  • Необходимо избегать длительного пребывания в местах с большим скоплением людей (например, в общественном транспорте, магазинах и на рынках).

  • Важно соблюдать режим проветривания помещений, проводить влажную уборку с дезинфицирующими средствами и использовать бактерицидные лампы для обеззараживания воздуха.

Своевременная вакцинация и обращение за медицинской помощью при первых симптомах заболевания могут спасти жизнь и предотвратить серьезные последствия.

