Врачи бьют тревогу: число заболевших менингококковой инфекцией в России выросло в 2 раза – что происходит

С начала 2025 года в России зафиксирован двукратный рост заболеваемости менингококковой инфекцией, что вызывает обеспокоенность медицинского сообщества. Эксперты призывают к принятию дополнительных мер, включая вакцинацию уязвимых групп населения.

Согласно данным, предоставленным врачом-инфекционистом, кандидатом медицинских наук Екатериной Степановой, с начала 2025 года в России выявлено 1,2 тысячи случаев менингококковой инфекции. Это в два раза больше, чем за весь прошлый год, что свидетельствует о серьезности ситуации.

"На данный момент уже наблюдается рост в два раза, что говорит о необходимости введения дополнительных мер, в частности вакцинации уязвимых групп”, — отметила Екатерина Степанова в интервью, подчеркивая важность профилактических мер.

Мнение Михаила Фаворова: вакцинация в национальный календарь

Врач Михаил Фаворов поддержал позицию Екатерины Степановой, предложив включить прививку от менингококка в национальный календарь прививок, что является важным шагом. Он также предложил выпускать препараты, защищающие от всех серотипов возбудителя, что повысит эффективность защиты.

Педиатр Лилит Аракелян назвала среди причин роста заболеваемости отказ от вакцинации, пропуск прививок во время пандемии CoViD-19 и рост числа завозных случаев после поездок за рубеж, что является важным аспектом. Это подчеркивает необходимость комплексного подхода к решению проблемы.

Вакцинация: единственный способ защиты

Специалисты напомнили, что вакцинация является единственным способом защиты от менингококковой инфекции, что является ключевым моментом. Вакцинация позволяет сформировать иммунитет к возбудителям заболевания, что необходимо для профилактики.

Сейчас в России доступны препараты, покрывающие пять групп бактерий — A, B, C, W и Y, что позволяет обеспечить защиту от наиболее распространенных серотипов, что является важным аспектом. Это расширяет возможности для профилактики заболевания.

Менингококковая инфекция: серьезное заболевание

Менингококковая инфекция — это серьезное заболевание, которое может приводить к тяжелым последствиям, включая менингит и сепсис, что требует принятия срочных мер. Своевременная вакцинация и профилактика могут спасти жизни, что необходимо учитывать.

Особое внимание следует уделять вакцинации уязвимых групп населения, таких как дети, подростки и лица, проживающие в организованных коллективах, что является важным аспектом. Эти группы наиболее подвержены риску заражения.

Профилактика: комплексный подход

Профилактика менингококковой инфекции включает в себя вакцинацию, соблюдение правил личной гигиены и избежание контактов с больными, что необходимо учитывать для защиты от заболевания.

Вакцинация — это эффективный и безопасный способ защиты от менингококковой инфекции, что является ключевым моментом. Своевременная вакцинация позволяет снизить риск заражения и тяжелых осложнений, что необходимо для сохранения здоровья.

Интересные факты: