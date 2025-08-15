Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Главная / Красота и здоровье
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 22:04

Ездим и вдыхаем: частицы, которые проходят сквозь защиту мозга

Исследование в Дании: долгосрочное воздействие выхлопов связано с опухолями оболочек мозга

Учёные из Датского института рака в Копенгагене выяснили, что повышенный уровень загрязнения воздуха, в первую очередь от транспортных выбросов, связан с ростом вероятности менингиомы — опухоли, формирующейся в оболочках головного и спинного мозга.

Особую роль, по данным исследования, играют ультрадисперсные частицы — настолько мелкие, что они могут проникать через гематоэнцефалический барьер и воздействовать напрямую на ткани мозга. Автор работы, доктор философии Улла Хвидтфельдт, отметила, что долговременный контакт с таким загрязнением способен способствовать развитию опухолей, дополняя уже известные данные о его влиянии на сердце и лёгкие.

Как проходило исследование

В проекте участвовали почти 4 миллиона жителей Дании в возрасте около 35 лет, наблюдение велось в течение 21 года. За этот период у 16 596 человек были диагностированы опухоли центральной нервной системы, включая 4 645 случаев менингиомы.

Для оценки воздействия загрязнителей учёные использовали адресную историю участников и сложное моделирование, учитывая средний уровень загрязнения за 10 лет. Рассматривались:

  • ультрадисперсные частицы (менее 0,1 мкм в диаметре);
  • мелкие твёрдые частицы PM2,5 (до 2,5 мкм);
  • диоксид азота (газ, преимущественно от транспорта);
  • элементарный углерод (индикатор дизельных выбросов).

Риск растёт с увеличением концентрации

Испытатели были разделены на три группы — от минимального до максимального воздействия загрязнителей. Так, в случае ультрадисперсных частиц минимальный уровень составлял в среднем 11 041 частица на кубический сантиметр, а максимальный — 21 715 частиц/см³. При этом менингиома развилась у 0,06% людей из первой группы и у 0,20% — из третьей.

После поправки на возраст, пол, образование и социально-экономический статус района, исследователи выявили следующую зависимость:

  • каждые дополнительные 5 747 частиц/см³ ультрадисперсных загрязнителей повышают риск на 10%;
  • рост концентрации PM2,5 на 4,0 мкг/м³ увеличивает риск на 21%;
  • увеличение диоксида азота на 8,3 мкг/м³ — на 12%;
  • рост элементарного углерода на 0,4 мкг/м³ — на 3%.

При этом связь с более агрессивными опухолями мозга, такими как глиомы, не была выявлена.

Что это значит для здоровья

Хвидтфельдт подчеркнула, что, хотя наука о влиянии ультрадисперсных частиц на организм пока находится на раннем этапе, полученные данные указывают на возможную роль автомобильных выбросов в развитии менингиомы. По её словам, дальнейшие исследования помогут подтвердить эти выводы, а улучшение качества воздуха может реально снизить риск подобных заболеваний.

Ограничения исследования

Учёные уточняют, что оценка воздействия проводилась на основе качества наружного воздуха рядом с домом участников. Это означает, что в расчёт не брались факторы вроде загрязнения на рабочем месте или времени, проведённого в помещениях.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Как простые изменения образа жизни спасают от деменции:40% случаев поддаются коррекции сегодня в 16:46

Считали неизлечимой, а теперь учатся разворачивать вспять: что изменилось в борьбе с деменцией

Секреты предотвращения деменции раскрыты: новые исследования показывают, что 40% случаев можно избежать с помощью изменений в образе жизни.

Читать полностью » Дерматологи: ежедневное очищение и защита SPF снижают риск новых морщин и пятен сегодня в 16:13

Морщины появляются раньше, чем вы думаете: вот что тихо ворует молодость каждый день

Узнайте, как замедлить появление морщин и пигментных пятен. Эффективные советы по ежедневному уходу, питанию и образу жизни для сохранения молодости и здоровья кожи.

Читать полностью » Жительница США попала в больницу после выдавливания прыща в сегодня в 15:42

Опаснее, чем кажется: девушка выдавила прыщ и оказалась в больнице через несколько часов

Небольшой прыщ может привести к катастрофе! Жительница США столкнулась с ужасающими последствиями после выдавливания прыща в опасной зоне. Узнайте, почему врачи советуют избегать этой привычки и какие осложнения она может вызвать. Берегите себя!

Читать полностью » Чёрный цвет в одежде связан с контролем и уверенностью — психологи сегодня в 15:21

Забудьте про яркие цвета: чёрный в гардеробе — признак слабости или тихой власти

Чёрный и серый — это не мрачность, а стратегия. Разбираем, как сдержанные цвета помогают управлять впечатлением и транслировать уверенность без слов.

Читать полностью » Тревожный звонок для мужчин: когда стоит задуматься о заморозке спермы – мнение эксперта сегодня в 14:43

Бомба замедленного действия: этот синдром рушит планы на потомство – как его обезвредить

Узнайте, почему мужчинам с синдромом Клайнфельтера стоит задуматься о заморозке спермы уже в 20 лет. Экспертное мнение о сохранении репродуктивного здоровья.

Читать полностью » Карпенко объяснил, как отличить паническую атаку от сердечного приступа сегодня в 14:05

5 минут до успокоения или до реанимации: как отличить панику от инфаркта

Врач Дмитрий Карпенко рассказал, как отличить сердечный приступ от панической атаки по боли, длительности и сопутствующим симптомам.

Читать полностью » Мята: 5 неожиданных фактов о пользе и вреде ароматной травы – совет врача сегодня в 13:43

Древний секрет мяты: как она влияет на ваше самочувствие и либидо

Узнайте о полезных свойствах мяты и кому стоит избегать этой ароматной травы. Эксперты предупреждают о влиянии на мужское здоровье и противопоказаниях.

Читать полностью » Профессор Сафонов: ряд рабочих профессий в России оплачивается выше труда врачей и учителей сегодня в 13:02

В России сварщик зарабатывает больше врача: рынок труда перевернулся

Рабочие профессии в России начинают приносить доход выше, чем у врачей и учителей. Эксперт объяснил, почему так происходит и к чему это приведёт.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Подписка на автомобиль: скрытые платежи и условия
Красота и здоровье

Врач объяснил, почему лобно-височная деменция не всегда зависит от наследственности
Спорт и фитнес

Эксперт назвала три правила безопасных тренировок без боли и перегрузок
Туризм

Россиянка переехала в Египет после отпуска и вышла замуж за египтолога — история адаптации
Дом

Фольга помогает удалить налёт и ржавчину в унитазе без агрессивной химии
Мир

Путин и Трамп начали переговоры после символического рукопожатия в автомобиле
Красота и здоровье

Врач Мухина рассказала о пользе бычьих яиц для мужского здоровья
Садоводство

На дачных землях нельзя возводить многоквартирные дома и коммерческие объекты
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru