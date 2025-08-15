Ездим и вдыхаем: частицы, которые проходят сквозь защиту мозга

Учёные из Датского института рака в Копенгагене выяснили, что повышенный уровень загрязнения воздуха, в первую очередь от транспортных выбросов, связан с ростом вероятности менингиомы — опухоли, формирующейся в оболочках головного и спинного мозга.

Особую роль, по данным исследования, играют ультрадисперсные частицы — настолько мелкие, что они могут проникать через гематоэнцефалический барьер и воздействовать напрямую на ткани мозга. Автор работы, доктор философии Улла Хвидтфельдт, отметила, что долговременный контакт с таким загрязнением способен способствовать развитию опухолей, дополняя уже известные данные о его влиянии на сердце и лёгкие.

Как проходило исследование

В проекте участвовали почти 4 миллиона жителей Дании в возрасте около 35 лет, наблюдение велось в течение 21 года. За этот период у 16 596 человек были диагностированы опухоли центральной нервной системы, включая 4 645 случаев менингиомы.

Для оценки воздействия загрязнителей учёные использовали адресную историю участников и сложное моделирование, учитывая средний уровень загрязнения за 10 лет. Рассматривались:

ультрадисперсные частицы (менее 0,1 мкм в диаметре);

мелкие твёрдые частицы PM2,5 (до 2,5 мкм);

диоксид азота (газ, преимущественно от транспорта);

элементарный углерод (индикатор дизельных выбросов).

Риск растёт с увеличением концентрации

Испытатели были разделены на три группы — от минимального до максимального воздействия загрязнителей. Так, в случае ультрадисперсных частиц минимальный уровень составлял в среднем 11 041 частица на кубический сантиметр, а максимальный — 21 715 частиц/см³. При этом менингиома развилась у 0,06% людей из первой группы и у 0,20% — из третьей.

После поправки на возраст, пол, образование и социально-экономический статус района, исследователи выявили следующую зависимость:

каждые дополнительные 5 747 частиц/см³ ультрадисперсных загрязнителей повышают риск на 10%;

рост концентрации PM2,5 на 4,0 мкг/м³ увеличивает риск на 21%;

увеличение диоксида азота на 8,3 мкг/м³ — на 12%;

рост элементарного углерода на 0,4 мкг/м³ — на 3%.

При этом связь с более агрессивными опухолями мозга, такими как глиомы, не была выявлена.

Что это значит для здоровья

Хвидтфельдт подчеркнула, что, хотя наука о влиянии ультрадисперсных частиц на организм пока находится на раннем этапе, полученные данные указывают на возможную роль автомобильных выбросов в развитии менингиомы. По её словам, дальнейшие исследования помогут подтвердить эти выводы, а улучшение качества воздуха может реально снизить риск подобных заболеваний.

Ограничения исследования

Учёные уточняют, что оценка воздействия проводилась на основе качества наружного воздуха рядом с домом участников. Это означает, что в расчёт не брались факторы вроде загрязнения на рабочем месте или времени, проведённого в помещениях.