Почему мужчины умирают раньше женщин: врачи назвали один из главных факторов
Почему мужчины живут меньше женщин? Один из главных факторов — питание, считает уролог-андролог Александр Баценко. По его словам, некоторые привычные продукты постепенно разрушают работу внутренних органов и негативно сказываются на репродуктивной системе.
Продукты, от которых лучше отказаться
Колбасы и сосиски
В заводских рецептурах часто используются канцерогены, которые со временем повышают риск развития онкологии.
Жареное мясо
При жарке на высокой температуре образуются полициклические ароматические углеводороды — те же вещества содержатся в выхлопных газах и сигаретном дыме.
Пиво и другие виды алкоголя
Даже "безобидное" пиво бьёт по печени, почкам и кишечнику, а у мужчин ещё и влияет на гормональный фон.
Соленая рыба, чипсы и готовые закуски
Особенно опасно их сочетание с алкоголем. Такие продукты содержат большое количество соли, трансжиров и усилителей вкуса, перегружающих пищеварительную систему.
Почему это важно
Здоровье мужчины напрямую связано с состоянием печени, почек и половой системы. Постоянная нагрузка из-за вредной еды снижает выработку тестостерона, ухудшает качество спермы и ускоряет процессы старения.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru