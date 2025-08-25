Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Индейка с овощами на гриле
Индейка с овощами на гриле
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 14:29

Почему мужчины умирают раньше женщин: врачи назвали один из главных факторов

Врач Баценко: пиво, колбасы и жареное мясо разрушают мужской организм

Почему мужчины живут меньше женщин? Один из главных факторов — питание, считает уролог-андролог Александр Баценко. По его словам, некоторые привычные продукты постепенно разрушают работу внутренних органов и негативно сказываются на репродуктивной системе.

Продукты, от которых лучше отказаться

Колбасы и сосиски
В заводских рецептурах часто используются канцерогены, которые со временем повышают риск развития онкологии.

Жареное мясо
При жарке на высокой температуре образуются полициклические ароматические углеводороды — те же вещества содержатся в выхлопных газах и сигаретном дыме.

Пиво и другие виды алкоголя
Даже "безобидное" пиво бьёт по печени, почкам и кишечнику, а у мужчин ещё и влияет на гормональный фон.

Соленая рыба, чипсы и готовые закуски
Особенно опасно их сочетание с алкоголем. Такие продукты содержат большое количество соли, трансжиров и усилителей вкуса, перегружающих пищеварительную систему.

Почему это важно

Здоровье мужчины напрямую связано с состоянием печени, почек и половой системы. Постоянная нагрузка из-за вредной еды снижает выработку тестостерона, ухудшает качество спермы и ускоряет процессы старения.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко: сливочное масло не защищает от опьянения сегодня в 12:22

4 правила, которые реально помогут легче перенести алкоголь

Гастроэнтеролог развеяла миф о «защитной ложке масла» перед алкоголем. Такой совет не предотвращает опьянение, но повышает риск тошноты, обострения ЖКТ и даже острого панкреатита.

Читать полностью » Эксперт Онищенко: паника перед штаммом сегодня в 12:18

Паника бьёт по иммунитету сильнее вируса: простые шаги против "стратуса"

Эпидемиолог Онищенко дал советы, как защититься от вируса «стратус»: не паниковать, привиться от гриппа, одеваться по погоде и носить маску при контакте с больными.

Читать полностью » Хурма, яблоки, хлеб: почему переизбыток клетчатки опасен для вашего здоровья сегодня в 12:17

Сюрприз из желудка: почему врачи не советуют объедаться яблоками

Врачи предупреждают: переизбыток клетчатки, особенно из хурмы, яблок и хлеба, может спровоцировать фитобезоар. Это опасно и требует операции!

Читать полностью » Кардиолог Крулев: новые препараты помогают уменьшать атеросклеротические бляшки сегодня в 11:52

"Обратного пути нет" оказалось мифом: бляшки в сосудах можно уменьшить

Кардиолог рассказал, что холестериновые бляшки можно уменьшить: статины в сочетании с новыми препаратами показали реальное снижение их размеров.

Читать полностью » Врачи и бухгалтеры тяжелее всего возвращаются к работе после отдыха сегодня в 11:19

Почему женщины тяжелее переносят выход на работу после отдыха

Опрос показал: 31% жителей Нижнего Тагила испытывают стресс после отпуска. Особенно тяжело возвращаться к работе медикам и специалистам с высокой ответственностью, а дольше всех скучают по работе… дизайнеры и учителя.

Читать полностью » Врач Кылосова предупреждает: отказ от соли может привести к серьезным проблемам со здоровьем сегодня в 11:17

Белая смерть или эликсир жизни: сколько соли нужно есть каждый день, чтобы не навредить здоровью

Ученый объяснил, почему полный отказ от соли может навредить здоровью. Дефицит натрия приводит к задержке воды и отёкам. Важно умеренное потребление соли для здоровья.

Читать полностью » Аллерголог Елена Душина: сезон клещей продолжается, риск заражения остаётся высоким сегодня в 10:15

Как отличить клеща от безобидного жучка: простой способ за секунду

Врачи из Екатеринбурга рассказали, как распознать опасного клеща и почему маленькие «точки» на коже могут быть самыми опасными. В августе активны нимфы – их почти невозможно заметить, но они переносят энцефалит и боррелиоз.

Читать полностью » Онкологи в замешательстве: у пациента нашли сразу рак легких, кишечника и мозга сегодня в 10:04

Три жизни под угрозой: история пациента, победившего сразу три раковые опухоли – уникальный случай в медицине

Мужчина обратился в больницу с жалобами, а врачи обнаружили сразу три раковые опухоли. Редкий случай множественного рака потребовал особого подхода к лечению.

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

Ядра Юпитера и Сатурна формировались миллионы лет — новые данные международного исследования
Культура и шоу-бизнес

Иосиф Пригожин: проведение "Новой волны" в Казани обходится в 10 миллионов долларов
Авто и мото

Директор KIA Марк Хедрич: электромобили дешевле 20 тысяч евро в Европе нерентабельны
Садоводство

Как подготовить луковичные к следующему сезону: калий и фосфор — ключ к успеху
Дом

Вечерний ритуал: как уборка помогает начать день продуктивно
Туризм

Тайские культурные традиции: как правильно общаться с местными жителями
Садоводство

Осенью розам нужна фосфорно-калийная подкормка для зимостойкости
Питомцы

Как защитить домашних животных от заболеваний в осенний сезон — советы ветеринаров
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru