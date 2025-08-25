Почему мужчины умирают раньше женщин: врачи назвали один из главных факторов

Почему мужчины живут меньше женщин? Один из главных факторов — питание, считает уролог-андролог Александр Баценко. По его словам, некоторые привычные продукты постепенно разрушают работу внутренних органов и негативно сказываются на репродуктивной системе.

Продукты, от которых лучше отказаться

Колбасы и сосиски

В заводских рецептурах часто используются канцерогены, которые со временем повышают риск развития онкологии.

Жареное мясо

При жарке на высокой температуре образуются полициклические ароматические углеводороды — те же вещества содержатся в выхлопных газах и сигаретном дыме.

Пиво и другие виды алкоголя

Даже "безобидное" пиво бьёт по печени, почкам и кишечнику, а у мужчин ещё и влияет на гормональный фон.

Соленая рыба, чипсы и готовые закуски

Особенно опасно их сочетание с алкоголем. Такие продукты содержат большое количество соли, трансжиров и усилителей вкуса, перегружающих пищеварительную систему.

Почему это важно

Здоровье мужчины напрямую связано с состоянием печени, почек и половой системы. Постоянная нагрузка из-за вредной еды снижает выработку тестостерона, ухудшает качество спермы и ускоряет процессы старения.