Фитнес-тренер объяснил, почему йога и суперсеты важны для мужчин после 30
С возрастом тело перестаёт прощать небрежность. Если в 20 лет тренировки проходят легко, то после 30 каждая ошибка в спортзале может обернуться растяжением, болью в спине или переутомлением. Однако поддерживать форму и оставаться молодым дольше вполне реально — достаточно правильно выстроить систему тренировок и восстановления.
Фитнес-тренер Илья Алехин в беседе с журналом Men Today объяснил, какие привычки и подходы помогут мужчинам сохранить выносливость, гибкость и хороший тонус мышц даже после сорока.
"После 30 лет главным в тренировке становится разминка", — отметил фитнес-тренер Илья Алехин.
По словам специалиста, именно разогрев мышц и суставов должен стать основой любого занятия. Он помогает телу подготовиться к нагрузке, снижает риск травм и делает упражнения эффективнее.
Почему после 30 важна разминка
Когда уровень тестостерона начинает постепенно снижаться, мышцы теряют эластичность, а суставы — подвижность. Поэтому в этом возрасте нельзя сразу переходить к силовым упражнениям. Алехин советует включать в разминку динамические растяжки, лёгкие махи руками и ногами, вращения суставов, а также работу с массажным роллом — роликовым массажёром, который помогает снять зажимы и улучшить кровоток.
Кроме того, мужчинам после 30 лучше не ставить рекорды на штанге, а развивать выносливость и баланс. Эти качества не только защищают спину и колени, но и повышают общий уровень физической устойчивости.
"Перед началом занятий стоит включить работу с массажным роллом", — пояснил Алехин.
Тренировки после 40: время сложных движений
К 40 годам метаболизм замедляется, а восстановление занимает больше времени. Именно поэтому тренер предлагает изменить саму структуру тренировки.
"После 40 лет следует строить тренировку на основе сложных движений", — добавил Алехин.
Он пояснил, что речь идёт о функциональных упражнениях, которые задействуют сразу несколько групп мышц. Например, приседания с жимом гантелей, планка с подтягиванием колена, тяга в наклоне с выпадом. Такие упражнения не только укрепляют тело, но и тренируют координацию.
Алехин советует объединять работу на верхнюю и нижнюю части тела в суперсеты — пары упражнений без паузы, но с полным восстановлением после каждого цикла.
Кроме того, тренер настоятельно рекомендует обратить внимание на йогу. С возрастом гибкость снижается, а вместе с ней ухудшается осанка и подвижность суставов. Йога помогает вернуть телу эластичность, укрепляет мышцы спины и положительно влияет на нервную систему.
Советы шаг за шагом
Разминка — обязательно. Не менее 10 минут уделяйте активному разогреву мышц и суставов.
Используйте массажный ролл. Он снимает напряжение и помогает телу лучше реагировать на нагрузку.
Контролируйте вес. Работайте с умеренными отягощениями, следя за техникой.
Комбинируйте упражнения. Используйте суперсеты и функциональные движения.
Не забывайте о растяжке. После тренировки обязательно делайте стретчинг.
Добавьте йогу или пилатес. Эти практики повышают гибкость и устойчивость.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
Ошибка: Пропуск разминки.
Последствие: Микротравмы, боли в спине, снижение выносливости.
Альтернатива: Динамическая разминка с роллом и растяжкой.
Ошибка: Работа с чрезмерным весом.
Последствие: Перегрузка позвоночника, повышенное давление.
Альтернатива: Средние веса и контроль дыхания.
-
Ошибка: Игнорирование гибкости.
Последствие: Скованность, ухудшение осанки.
Альтернатива: Йога, плавание, упражнения на растяжку.
А что если времени на спорт нет?
Многие мужчины после 30 жалуются на нехватку времени. Но даже короткая 20-минутная тренировка способна поддерживать форму, если она грамотно выстроена. Например, можно выполнять комплекс из трёх суперсетов: приседания + отжимания, выпады + тяга резинки, планка + пресс.
Даже ежедневная прогулка быстрым шагом по 30 минут уже улучшает метаболизм и состояние сердечно-сосудистой системы. Главное — регулярность.
Плюсы и минусы тренировок после 40
|Плюсы
|Минусы
|Улучшение обмена веществ
|Медленное восстановление
|Повышение уровня энергии
|Риск травм при неправильной технике
|Сохранение гормонального баланса
|Необходимость строгого режима сна
|Улучшение памяти и концентрации
|Требуется дисциплина и терпение
FAQ
Как часто тренироваться после 40 лет?
Достаточно 3-4 раз в неделю по 45-60 минут, чередуя кардио и силовые дни.
Нужно ли пить протеин?
Если рацион сбалансирован, добавки не обязательны. Но при повышенных нагрузках можно использовать протеиновые коктейли без сахара.
Что лучше для суставов — бег или плавание?
После 40 предпочтительнее плавание: оно укрепляет мышцы без ударных нагрузок на колени и позвоночник.
