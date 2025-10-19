Фитнес-тренер объяснил, почему йога и суперсеты важны для мужчин после 30

С возрастом тело перестаёт прощать небрежность. Если в 20 лет тренировки проходят легко, то после 30 каждая ошибка в спортзале может обернуться растяжением, болью в спине или переутомлением. Однако поддерживать форму и оставаться молодым дольше вполне реально — достаточно правильно выстроить систему тренировок и восстановления.

Фитнес-тренер Илья Алехин в беседе с журналом Men Today объяснил, какие привычки и подходы помогут мужчинам сохранить выносливость, гибкость и хороший тонус мышц даже после сорока.

"После 30 лет главным в тренировке становится разминка", — отметил фитнес-тренер Илья Алехин.

По словам специалиста, именно разогрев мышц и суставов должен стать основой любого занятия. Он помогает телу подготовиться к нагрузке, снижает риск травм и делает упражнения эффективнее.

Почему после 30 важна разминка

Когда уровень тестостерона начинает постепенно снижаться, мышцы теряют эластичность, а суставы — подвижность. Поэтому в этом возрасте нельзя сразу переходить к силовым упражнениям. Алехин советует включать в разминку динамические растяжки, лёгкие махи руками и ногами, вращения суставов, а также работу с массажным роллом — роликовым массажёром, который помогает снять зажимы и улучшить кровоток.

Кроме того, мужчинам после 30 лучше не ставить рекорды на штанге, а развивать выносливость и баланс. Эти качества не только защищают спину и колени, но и повышают общий уровень физической устойчивости.

"Перед началом занятий стоит включить работу с массажным роллом", — пояснил Алехин.

Тренировки после 40: время сложных движений

К 40 годам метаболизм замедляется, а восстановление занимает больше времени. Именно поэтому тренер предлагает изменить саму структуру тренировки.

"После 40 лет следует строить тренировку на основе сложных движений", — добавил Алехин.

Он пояснил, что речь идёт о функциональных упражнениях, которые задействуют сразу несколько групп мышц. Например, приседания с жимом гантелей, планка с подтягиванием колена, тяга в наклоне с выпадом. Такие упражнения не только укрепляют тело, но и тренируют координацию.

Алехин советует объединять работу на верхнюю и нижнюю части тела в суперсеты — пары упражнений без паузы, но с полным восстановлением после каждого цикла.

Кроме того, тренер настоятельно рекомендует обратить внимание на йогу. С возрастом гибкость снижается, а вместе с ней ухудшается осанка и подвижность суставов. Йога помогает вернуть телу эластичность, укрепляет мышцы спины и положительно влияет на нервную систему.

Советы шаг за шагом

Разминка — обязательно. Не менее 10 минут уделяйте активному разогреву мышц и суставов. Используйте массажный ролл. Он снимает напряжение и помогает телу лучше реагировать на нагрузку. Контролируйте вес. Работайте с умеренными отягощениями, следя за техникой. Комбинируйте упражнения. Используйте суперсеты и функциональные движения. Не забывайте о растяжке. После тренировки обязательно делайте стретчинг. Добавьте йогу или пилатес. Эти практики повышают гибкость и устойчивость.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Пропуск разминки.

Последствие: Микротравмы, боли в спине, снижение выносливости.

Альтернатива: Динамическая разминка с роллом и растяжкой.

Ошибка: Работа с чрезмерным весом.

Последствие: Перегрузка позвоночника, повышенное давление.

Альтернатива: Средние веса и контроль дыхания.

Ошибка: Игнорирование гибкости.

Последствие: Скованность, ухудшение осанки.

Альтернатива: Йога, плавание, упражнения на растяжку.

А что если времени на спорт нет?

Многие мужчины после 30 жалуются на нехватку времени. Но даже короткая 20-минутная тренировка способна поддерживать форму, если она грамотно выстроена. Например, можно выполнять комплекс из трёх суперсетов: приседания + отжимания, выпады + тяга резинки, планка + пресс.

Даже ежедневная прогулка быстрым шагом по 30 минут уже улучшает метаболизм и состояние сердечно-сосудистой системы. Главное — регулярность.

Плюсы и минусы тренировок после 40