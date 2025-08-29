Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Мужчина ухаживает за кожей
Мужчина ухаживает за кожей
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 17:15

Пять минут в день — и кожа выглядит моложе: мужской уход без лишних усилий

Эксперты рассказали, какие средства по уходу за кожей лучше выбирать мужчинам

Мужская кожа имеет свои особенности: она плотнее, вырабатывает больше кожного сала и дольше сохраняет упругость. Однако это не делает её неуязвимой — сухость, раздражения и воспаления встречаются не реже, чем у женщин. Добавим сюда регулярное бритьё, которое само по себе является стрессом для кожи, и становится ясно: грамотный уход необходим каждому мужчине.

Ежедневное очищение

Умываться стоит утром и вечером, чтобы удалить излишки кожного сала, загрязнения и пот. После тренировки умывание тоже обязательно. Важно отказаться от обычного мыла: оно пересушивает кожу и нарушает её защитный барьер. Лучше подобрать мягкое средство, подходящее вашему типу кожи.

Средства по типу кожи

Не стоит зацикливаться на пометке "для мужчин". Куда важнее, чтобы уход подходил именно вам. При жирной коже и склонности к акне выбирайте продукты с маркировкой "некомедогенно" или "oil free". Чувствительной коже лучше подойдут средства без отдушек и агрессивных компонентов.

Увлажнение как основа

Даже жирная кожа нуждается в увлажнении. Крем помогает удерживать влагу, уменьшает сухость и предотвращает появление ранних морщин. Оптимальное время для его нанесения — сразу после душа или бритья, пока кожа ещё слегка влажная.

Защита от солнца

Мужчины часто недооценивают необходимость крема с SPF. Между тем ультрафиолет не только вызывает ожоги, но и ускоряет старение кожи, провоцирует пигментацию и повышает риск рака кожи. Средства с SPF 30-50 стоит использовать круглый год.

Выбор бритвы

Не всем подходит многолезвийная система: у некоторых она вызывает раздражение, порезы и вросшие волосы. В таких случаях лучше отдать предпочтение бритве с одним-двумя лезвиями. Ещё один важный момент — своевременная замена станка.

Подготовка и техника бритья

Бриться нужно по направлению роста волос, а не против. Перед процедурой обязательно смочите кожу тёплой водой и используйте гель, пену или крем для бритья. Бритву следует промывать после каждого прохода, чтобы снизить риск травм и воспалений.

Отказ от спиртовых средств

Лосьоны и тоники после бритья со спиртом действительно освежают и дезинфицируют кожу, но пересушивают её. Намного полезнее выбирать бальзамы и кремы без спирта с успокаивающим и увлажняющим действием.

Дополнительный уход

Тем, кто хочет более комплексного результата, стоит обратить внимание на сыворотки. Формулы с витамином С защищают кожу от воздействия свободных радикалов, а гиалуроновая кислота отлично увлажняет. При первых признаках старения помогут средства с ретинолом, стимулирующие обновление клеток.

Грамотный уход за кожей не требует много времени, но помогает избежать проблем и сохранить ухоженный вид надолго.

