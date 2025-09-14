Россия делает ставку на мемристоры — успеют ли догнать США и Китай

Учёные Университета Лобачевского протестируют мемристоры на борту спутника "Лобачевский", запуск которого запланирован на 2025 год. Эксперимент должен показать, насколько эти элементы подходят для использования в космических вычислительных системах.

Цели эксперимента

Проверка устойчивости мемристоров к космическому излучению.

Тестирование стабильности управления модулем с Земли.

Оценка качества обработки данных и передачи сигнала.

Ранее устройства прошли "земные" испытания на радиационную стойкость.

Потенциал технологии

Мемристоры рассматриваются как ключ к созданию нейроморфных вычислителей для космоса. Такие устройства смогут:

регистрировать и обрабатывать данные автономно , без постоянного контроля с Земли;

обеспечивать новый уровень возможностей для систем компьютерного зрения и анализа изображений.

"Мемристоры открывают путь к воплощению в космических аппаратах невозможных ранее концепций вычислений", — отметил Сергей Щаников, старший научный сотрудник НОЦ "Физика твердотельных наноструктур" ННГУ.

Дополнительные разработки

Учёные создают программу для интеграции мемристивных устройств в бортовые вычислители, включая беспилотники.

Разрабатываются нейроинтерфейсы на мемристорах , позволяющие управлять техникой "силой мысли".

В параллельных проектах (на базе Саровского ядерного центра) создаётся импульсная нейросеть для управления в атомной отрасли, где ключевые модули обработки сигналов также будут работать на мемристорах.

Сам спутник