Атмосфера Земли из космоса
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Олег Белов Опубликована сегодня в 2:39

Россия делает ставку на мемристоры — успеют ли догнать США и Китай

Учёные проверят устойчивость мемристоров к космическому излучению на орбите

Учёные Университета Лобачевского протестируют мемристоры на борту спутника "Лобачевский", запуск которого запланирован на 2025 год. Эксперимент должен показать, насколько эти элементы подходят для использования в космических вычислительных системах.

Цели эксперимента

  • Проверка устойчивости мемристоров к космическому излучению.

  • Тестирование стабильности управления модулем с Земли.

  • Оценка качества обработки данных и передачи сигнала.

Ранее устройства прошли "земные" испытания на радиационную стойкость.

Потенциал технологии

Мемристоры рассматриваются как ключ к созданию нейроморфных вычислителей для космоса. Такие устройства смогут:

  • регистрировать и обрабатывать данные автономно, без постоянного контроля с Земли;

  • обеспечивать новый уровень возможностей для систем компьютерного зрения и анализа изображений.

"Мемристоры открывают путь к воплощению в космических аппаратах невозможных ранее концепций вычислений", — отметил Сергей Щаников, старший научный сотрудник НОЦ "Физика твердотельных наноструктур" ННГУ.

Дополнительные разработки

Учёные создают программу для интеграции мемристивных устройств в бортовые вычислители, включая беспилотники.

  • Разрабатываются нейроинтерфейсы на мемристорах, позволяющие управлять техникой "силой мысли".

  • В параллельных проектах (на базе Саровского ядерного центра) создаётся импульсная нейросеть для управления в атомной отрасли, где ключевые модули обработки сигналов также будут работать на мемристорах.

Сам спутник

  • Размеры аппарата: 20x20x40 см.

  • Оснащён двумя мощными спектральными камерами для дистанционного зондирования Земли.

  • Планируется использовать для мониторинга лесов и сельхозугодий.

  • Проект поддержан грантом программы "Дежурный по планете" Фонда содействия инновациям.

