Россия делает ставку на мемристоры — успеют ли догнать США и Китай
Учёные Университета Лобачевского протестируют мемристоры на борту спутника "Лобачевский", запуск которого запланирован на 2025 год. Эксперимент должен показать, насколько эти элементы подходят для использования в космических вычислительных системах.
Цели эксперимента
-
Проверка устойчивости мемристоров к космическому излучению.
-
Тестирование стабильности управления модулем с Земли.
-
Оценка качества обработки данных и передачи сигнала.
Ранее устройства прошли "земные" испытания на радиационную стойкость.
Потенциал технологии
Мемристоры рассматриваются как ключ к созданию нейроморфных вычислителей для космоса. Такие устройства смогут:
-
регистрировать и обрабатывать данные автономно, без постоянного контроля с Земли;
-
обеспечивать новый уровень возможностей для систем компьютерного зрения и анализа изображений.
"Мемристоры открывают путь к воплощению в космических аппаратах невозможных ранее концепций вычислений", — отметил Сергей Щаников, старший научный сотрудник НОЦ "Физика твердотельных наноструктур" ННГУ.
Дополнительные разработки
Учёные создают программу для интеграции мемристивных устройств в бортовые вычислители, включая беспилотники.
-
Разрабатываются нейроинтерфейсы на мемристорах, позволяющие управлять техникой "силой мысли".
-
В параллельных проектах (на базе Саровского ядерного центра) создаётся импульсная нейросеть для управления в атомной отрасли, где ключевые модули обработки сигналов также будут работать на мемристорах.
Сам спутник
-
Размеры аппарата: 20x20x40 см.
-
Оснащён двумя мощными спектральными камерами для дистанционного зондирования Земли.
-
Планируется использовать для мониторинга лесов и сельхозугодий.
-
Проект поддержан грантом программы "Дежурный по планете" Фонда содействия инновациям.
