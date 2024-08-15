Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 15.08.2024 : 90,0055
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 15.08.2024 : 100,3139
Врач Гольдберг: послеродовая депрессия может проявляться невозможностью сосредоточиться
  1. Главная
  2. Общество

Врач рассказала, какими зачастую игнорируемыми симптомами может сопровождаться послеродовая депрессия

Врач Гольдберг: послеродовая депрессия может проявляться невозможностью сосредоточиться

Врач Надежда Гольдберг из Европейского медицинского центра (EMC) подчеркнула, что нарушения памяти, невозможность сосредоточиться и усталость могут быть симптомами послеродовой депрессии, которая встречается примерно у 20% женщин, чаще всего в первые полгода после родов.

Такие состояния часто остаются недооцененными и могут казаться простым результатом усталости. Однако, если замечены подобные симптомы, рекомендуется обращение к врачу, поскольку причинами могут быть не только нагрузки и дефицит сна, но и серьезные психологические изменения, сообщает Газета.Ру.

Фото: unsplash.com/freestocks.org (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)

Мир

Идея о подрыве

Идея о подрыве "Северного потока" могла появится во время пьянки

Идея о подрыве газопроводов "Северный поток" возникла в ходе нетрезвого разговора между украинскими военными и бизнесменами в одном из баров, сообщает американская газета The Wall Street Journal, ссылаясь на анонимные источники из США, Украины и Европы.

Читать полностью
В Греции из-за лесного пожара сгорели 78 домов

В Греции из-за лесного пожара сгорели 78 домов

После серии лесных пожаров в Аттике, Греция, 11-13 августа 78 домов были признаны непригодными для жилья, причем около половины из них требуют сноса. Правительство намерено предоставить муниципалитетам Аттики €4,7 млн на устранение ущерба.

Читать полностью

Общество

В ДОСААФ будут принимать с 14 лет

В ДОСААФ будут принимать с 14 лет

Возраст приема в добровольное общество содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) России снижен с 18 до 14 лет, сообщается в проекте федерального закона "Об общероссийской общественно-государственной организации 'ДОСААФ'".

Читать полностью
Врач Гузяева: неправильное питание приводит к выпадению зубов у молодежи

Врач Гузяева: неправильное питание приводит к выпадению зубов у молодежи

Выпадение зубов у молодых людей часто связано с неправильным питанием, включая потребление мягкой пищи, и может быть усугублено стрессом и хроническими заболеваниями.

Читать полностью

Новости