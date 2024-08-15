Врач рассказала, какими зачастую игнорируемыми симптомами может сопровождаться послеродовая депрессия

Врач Надежда Гольдберг из Европейского медицинского центра (EMC) подчеркнула, что нарушения памяти, невозможность сосредоточиться и усталость могут быть симптомами послеродовой депрессии, которая встречается примерно у 20% женщин, чаще всего в первые полгода после родов.
Такие состояния часто остаются недооцененными и могут казаться простым результатом усталости. Однако, если замечены подобные симптомы, рекомендуется обращение к врачу, поскольку причинами могут быть не только нагрузки и дефицит сна, но и серьезные психологические изменения, сообщает Газета.Ру.
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