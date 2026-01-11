Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 13:38

Дороже, но не лучше: рынок ноутбуков готовит неприятный сюрприз покупателям

Производители сократили варианты конфигураций ноутбуков из-за памяти — аналитики

Рынок ноутбуков входит в 2026 год в противоречивом состоянии: спрос на "тяжёлые" устройства растёт, онлайн-покупкам доверяют больше, но ощущение "за те же деньги — меньше" только усиливается. Об этом говорится в аналитическом материале о тенденциях в сегменте, где главным ограничителем снова становится память. Производители и продавцы уже закладывают риск подорожания в новые линейки, а корпоративные заказчики пересматривают планы обновления парка.

Память снова диктует правила

Оперативная память и накопители становятся нервом рынка из-за того, что это массовый компонент с тонкой маржинальностью в бюджетных конфигурациях. Любое изменение закупочных цен быстро превращается в компромиссы на полке: меньше вариантов комплектаций, больше распаянной памяти, смещение акцента в маркетинге от объёма ОЗУ к "ИИ-возможностям" и энергоэффективности. Пространства для манёвра в цепочке продаж остаётся немного.

Сигналом может стать возвращение к конфигурациям, которые ещё недавно воспринимались как "минимум". "Вполне вероятно, что доля ноутбуков с памятью 8гб, которая падала, снова вырастет, особенно в бюджетном сегменте", — считает руководитель группы закупок "Мобильные решения" Merlion и "Ситилинк" Кирилл Агеев. На динамику давят и изменения в логике производителей памяти, которые перераспределяли мощности в пользу более выгодных сегментов, а рынок ПК получал остаточный принцип.

Спрос растёт, но бизнес берёт паузу

На маркетплейсах категория ноутбуков ускоряется, причём заметен интерес к моделям с высокими характеристиками и рост продаж "топовых" устройств. В статистике выделяются как премиальные линейки, так и отдельные массовые модели, которые занимают лидирующие позиции по спросу. При этом ожидается, что удорожание комплектующих сильнее ударит по недорогим ноутбукам, где любое повышение себестоимости чувствительнее.

Корпоративный сегмент реагирует жёстче и быстрее. В каналах дистрибуции фиксируют, что бизнес с весны 2025 года чаще экономит на обновлении парка, предпочитая продление эксплуатации, ремонт и частичную модернизацию вместо полной замены. На этом фоне появляется риск комбинации "рост цен + стагнация характеристик", которая ломает привычную логику регулярного апгрейда.

Ремонт вместо покупки и "скрытая" экономия

В российской реальности рост цены нередко сопровождается падением ценности "за рубль": покупатель видит даунгрейд конфигураций, устройства без ОС и ПО, а также более жёсткие условия сервиса. На рынке обсуждаются сигналы охлаждения спроса и сложности с доступностью отдельных бюджетных ниш, где задержки поставок сразу отражаются на выборе.

Базовый сценарий на 2026 год в таких условиях — усиление практики "без ОС/ПО", рост конкуренции китайских брендов и собственных торговых марок, а также расширение рынка ремонта. Ожидается, что "нормальные" конфигурации будут дорожать быстрее среднего чека, а разрыв между "средней ценой" и ценой устройства без компромиссов станет заметнее.

