Бассейн
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Олег Белов Опубликована сегодня в 22:26

Туристка упала и заговорила на древнем языке: как черепно-мозговая травма запустила “память предков”

В Таиланде россиянка после падения у бассейна заговорила на древнерусском

45-летняя туристка из Томска оказалась в больнице Таиланда после ЧП в отеле. Женщина поскользнулась на ступенях у бассейна, ударилась головой и упала в воду.

Что произошло

По данным Telegram-канала Mash, инцидент случился на второй день её отдыха. Татьяна приехала в Таиланд, чтобы восстановиться после похорон отца.

  • Очевидцы вытащили женщину из бассейна и вызвали скорую.

  • Врачи диагностировали черепно-мозговую травму, перелом уха и потерю памяти.

Необычные последствия

Сейчас пострадавшая не узнаёт свою спутницу, не помнит собственного имени и… общается только на древнерусском языке.
Медики предполагают, что этот феномен может быть связан с её прошлым опытом: известно, что Татьяна училась на филологическом факультете.

Что дальше

Путешественница находится под наблюдением врачей. О сроках восстановления и прогнозах пока не сообщается.

