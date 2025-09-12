Туристка упала и заговорила на древнем языке: как черепно-мозговая травма запустила “память предков”
45-летняя туристка из Томска оказалась в больнице Таиланда после ЧП в отеле. Женщина поскользнулась на ступенях у бассейна, ударилась головой и упала в воду.
Что произошло
По данным Telegram-канала Mash, инцидент случился на второй день её отдыха. Татьяна приехала в Таиланд, чтобы восстановиться после похорон отца.
-
Очевидцы вытащили женщину из бассейна и вызвали скорую.
-
Врачи диагностировали черепно-мозговую травму, перелом уха и потерю памяти.
Необычные последствия
Сейчас пострадавшая не узнаёт свою спутницу, не помнит собственного имени и… общается только на древнерусском языке.
Медики предполагают, что этот феномен может быть связан с её прошлым опытом: известно, что Татьяна училась на филологическом факультете.
Что дальше
Путешественница находится под наблюдением врачей. О сроках восстановления и прогнозах пока не сообщается.
