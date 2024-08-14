Молекула вечной молодости для мозга: сенсационные результаты новых исследований

Группа учёных обнаружила важную молекулу, которая играет ключевую роль в возрастных изменениях памяти у мышей. В ходе экспериментов выяснилось, что блокировка этой молекулы значительно улучшает когнитивные способности старых мышей, позволяя им справляться с задачами на уровне молодых животных. Эти данные были опубликованы в журнале Frontiers in Molecular Neuroscience.
Формирование долговременной памяти включает сложные процессы консолидации и реконсолидации. Консолидация усиливает связи между нейронами, что позволяет воспроизводить воспоминания, а реконсолидация делает эти связи более гибкими, что важно для успешного запоминания и воспроизведения информации.
В своем исследовании учёные сосредоточили внимание на молекуле HDAC3, которая регулирует активность генов. Они предположили, что HDAC3 может играть значительную роль в возрастных изменениях памяти.
Для проверки этой гипотезы были проведены эксперименты на старых мышах, в которых блокировали HDAC3 во время процесса реконсолидации памяти.
Результаты оказались впечатляющими: блокирование HDAC3 существенно улучшило память у старых мышей. Они стали показывать результаты в поведенческих тестах, сравнимые с результатами молодых особей. Учёные полагают, что это связано с восстановлением активности генов, подавляемых HDAC3.
Это исследование открывает новые возможности для понимания механизмов возрастных нарушений памяти и может послужить основой для разработки новых методов их коррекции. Однако для применения этих результатов в лечении нарушений памяти у людей необходимы дополнительные исследования и клинические испытания.
Фото: commons. wikimedia.org/Vyatsu (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license).
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