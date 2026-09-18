Возраст берет память под прицел: после пятидесяти особенно полезна одна активность

Возрастные изменения памяти у россиян после пятидесяти лет часто спровоцированы сочетанием естественных биологических процессов и накопленных факторов риска, сообщила NewsInfo невролог, кандидат медицинских наук, заведующая лабораторией нейрогериатрии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России Элен Мхитарян. Специалист подчеркнула, что для сохранения ясности мышления критически важна коррекция образа жизни и своевременное лечение сопутствующих патологий.

Ранее сообщалось, что более половины жителей России в возрасте старше пятидесяти лет сталкиваются с когнитивными нарушениями. Согласно результатам опроса, проведенного медтех-компанией MD, 57% респондентов зафиксировали у себя снижение концентрации внимания и нарастающую забывчивость в течение последнего года.

Неврологи напоминают, что зачастую рассеянность указывает на системные сбои в работе организма.

Мхитарян пояснила, что ухудшение памяти после пятидесятилетнего рубежа связано не только с возрастом, но и с отсутствием должной физической активности и неправильным рационом. По ее словам, двигательная активность является ключевым фактором, поддерживающим когнитивный статус.

Помимо этого, важную роль играет контроль за хроническими заболеваниями. При этом медики отмечают, что на состояние нейронных связей влияет даже дефицит ночного отдыха, превращающий рутинные дела в сложную задачу.

"Возрастные изменения появляются после пятидесяти лет. Плюс очень много заболеваний, факторов риска, которые на это влияют, нездоровый образ жизни. Нужно диагностировать и лечить сопутствующие заболевания, заниматься физической активностью, тренировать память и правильно питаться", — рассказала Мхитарян.

Эксперт уделила особое внимание методикам тренировки мозга. По мнению невролога, механическое чтение книг не приносит существенной пользы, если оно не сопровождается глубоким анализом информации. Чтобы когнитивный тренинг был эффективным, человеку необходимо вспоминать детали прочитанного и осмысливать сюжет. Нередко специалисты рекомендуют использовать комплексные методы восстановления памяти для достижения видимого результата.

"Если после прочтения книг человек остановился, подумал, вспомнил, о чем читал, проанализировал, это тренирует память. Считается, что средиземноморская диета очень неплохо влияет на память, употребление орехов, морепродуктов, оливкового масла. Это полезно для мозга", — пояснила специалист.

Современные исследования подтверждают, что правильно подобранные жиры в рационе способны значительно снизить риск развития деменции. Также медики советуют не забывать, что смена привычного образа жизни стимулирует нейропластичность и помогает сохранять остроту ума до глубокой старости.

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