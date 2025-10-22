Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
салон автобуса
салон автобуса
Олег Белов Опубликована сегодня в 0:47

Поездка в прошлое без билета: горожан везут к месту, где история до сих пор болит

В Екатеринбурге проведут ежегодную панихиду у Мемориала жертв репрессий

26 октября в Екатеринбурге у Мемориального комплекса памяти жертв политических репрессий состоится траурная панихида, посвященная уральцам, погибшим в 1930–1950-е годы. Власти города сообщили, что для всех желающих посетить мероприятие будут организованы бесплатные автобусы.

"Автобусы отправятся от главного входа в здание администрации города в 12:00. Мероприятие начнется в 13:00, а после его завершения участники так же организованно смогут уехать обратно к площади 1905 года", — сообщили в пресс-службе мэрии.

Мемориал расположен на 12-м километре Московского тракта — именно здесь, по словам историков, находится одно из крупнейших мест массовых захоронений жертв репрессий. Траурная панихида проходит на этом месте ежегодно, напоминая о судьбах тысяч людей, пострадавших в годы политических гонений.

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

