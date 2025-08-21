Мир гонится за карьерой, а Шаляпин советует остановиться — и скоро выпустит об этом книгу

Прохор Шаляпин, певец и шоумен, готовит к выходу свою первую книгу под ироничным названием "Главное — не уработаться!". Новость артист сообщил в своём телеграм-канале, сопроводив пост изображениями с предполагаемыми обложками и вопросом к подписчикам.

"Привет, друзья! Совсем скоро выходит моя первая книга! А это варианты обложки к ней. Как думаете, где были сделаны эти снимки?" — написал Шаляпин.

Книга как продолжение образа

Название будущего издания удивительно точно отражает имидж артиста, который стал мемом в соцсетях после откровенных признаний о своём отношении к труду.

"Я не хочу работать вообще, я в этом признаюсь. Я хочу отдыхать всю жизнь на островах, в круизах, на Мальдивах, в Европе. Я не стесняюсь того, что я не любитель работы. Гастроли, поездки, вставать в пять утра — это для меня тяжело. Зачем мне это надо? Я встаю [по утрам] каждый раз, как на испытание", — сказал однажды артист в эфире шоу "Музлофт".

Именно эта цитата сделала его героем интернет-шуток, а позже закрепила за ним образ певца, открыто демонстрирующего нежелание "гоняться за трудовыми подвигами".

Путь в шоу-бизнесе

Будущий автор книги родился в Волгограде в 1983 году. Популярность к нему пришла после участия в "Фабрике звезд" и победы в конкурсе молодых исполнителей "Утренняя звезда". Эти проекты сделали его узнаваемым лицом российской эстрады начала 2000-х.

Со временем артист не только строил музыкальную карьеру, но и активно участвовал в телеэфирах, создавая запоминающийся образ шоумена. При этом он не раз подчёркивал, что для него важнее удовольствие от жизни, чем постоянная гонка за карьерными достижениями.