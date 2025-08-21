Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Прохор Шаляпин
Прохор Шаляпин
© commons.wikimedia.org by Kalendar is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 8:50

Мир гонится за карьерой, а Шаляпин советует остановиться — и скоро выпустит об этом книгу

Певец Прохор Шаляпин анонсировал выход своей первой книги

Прохор Шаляпин, певец и шоумен, готовит к выходу свою первую книгу под ироничным названием "Главное — не уработаться!". Новость артист сообщил в своём телеграм-канале, сопроводив пост изображениями с предполагаемыми обложками и вопросом к подписчикам.

"Привет, друзья! Совсем скоро выходит моя первая книга! А это варианты обложки к ней. Как думаете, где были сделаны эти снимки?" — написал Шаляпин.

Книга как продолжение образа

Название будущего издания удивительно точно отражает имидж артиста, который стал мемом в соцсетях после откровенных признаний о своём отношении к труду.

"Я не хочу работать вообще, я в этом признаюсь. Я хочу отдыхать всю жизнь на островах, в круизах, на Мальдивах, в Европе. Я не стесняюсь того, что я не любитель работы. Гастроли, поездки, вставать в пять утра — это для меня тяжело. Зачем мне это надо? Я встаю [по утрам] каждый раз, как на испытание", — сказал однажды артист в эфире шоу "Музлофт".

Именно эта цитата сделала его героем интернет-шуток, а позже закрепила за ним образ певца, открыто демонстрирующего нежелание "гоняться за трудовыми подвигами".

Путь в шоу-бизнесе

Будущий автор книги родился в Волгограде в 1983 году. Популярность к нему пришла после участия в "Фабрике звезд" и победы в конкурсе молодых исполнителей "Утренняя звезда". Эти проекты сделали его узнаваемым лицом российской эстрады начала 2000-х.

Со временем артист не только строил музыкальную карьеру, но и активно участвовал в телеэфирах, создавая запоминающийся образ шоумена. При этом он не раз подчёркивал, что для него важнее удовольствие от жизни, чем постоянная гонка за карьерными достижениями.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Игорь Николаев зарегистрировал товарный знак сегодня в 7:42

"Привет, Андрей!" теперь можно будет носить на футболке: Николаев открыл путь к новому бизнесу

Игорь Николаев зарегистрировал товарный знак "Привет, Андрей!" и получил исключительные права до 2034 года. Что скрывается за этим решением?

Читать полностью » Депутат Михаил Романов предложил включить песню сегодня в 6:38

"Веночек" Кадышевой добрался до Госдумы: песню предлагают учить в школах

В Госдуме предложили включить песню Надежды Кадышевой "Веночек" в школьную программу. Почему она вновь популярна и какое место займёт в культуре?

Читать полностью » Минпросвещения утвердило список из 75 патриотических книг для младших, средних и старших классов сегодня в 5:34

75 книг, которые меняют чтение: что скрывает новый патриотический список для школьников

Минпросвещения составило список из 75 книг для внеклассного чтения: от стихов для младших школьников до серьёзной прозы о героях России.

Читать полностью » Фанатка на WorldCon предложила Джорджу Мартину передать сагу другому автору сегодня в 4:29

"Вам осталось недолго": провокационный вопрос автору "Песни льда и пламени" обернулся скандалом

На WorldCon в Сиэтле Джорджу Мартину намекнули, что его сагу может закончить другой автор. Зал возмутился, а писатель покинул пресс-конференцию.

Читать полностью » Арбитражный суд Москвы взыскал с ресторанного критика 200 тысяч рублей за отзыв сегодня в 3:23

Отзыв на ресторан в Москве обернулся судебным иском: как слова превратились в 200 тысяч рублей ущерба

Московский суд взыскал с ресторанного критика 200 тысяч рублей за отзыв: фраза о задержках зарплаты стала причиной иска о защите репутации.

Читать полностью » В Екатеринбурге посетитель пририсовал глаза фигурам на картине Германа Метелева сегодня в 2:18

Необычный инцидент в Екатеринбурге: посетитель взял ручку и "дописал" шедевр

В Екатеринбурге посетитель пририсовал глаза на картине Германа Метелева "Театр". Что известно о повреждениях и почему музей видит проблему глубже?

Читать полностью » Netflix: пятый сезон сегодня в 1:11

Фанаты дождались: Netflix объявил дату выхода пятого сезона "Эмили в Париже"

Новый сезон "Эмили в Париже" отправит героиню в Италию. Netflix показал дату выхода и намекнул на секрет, который изменит ее жизнь.

Читать полностью » Британец Дин Стоукс установил рекорд Гиннесса, прокатившись на 55 американских горках за неделю сегодня в 0:04

55 американских горок за неделю: британец придумал рекорд, которого раньше не существовало

Британец Дин Стоукс превратил любовь к аттракционам в рекорд: за неделю он прокатился на 55 горках и попал в Книгу рекордов Гиннесса.

Читать полностью »

Новости
Дом

Как правильно хранить овощи и фрукты в холодильнике: секрет влажности
Спорт и фитнес

Учёные Университета Южной Каролины связали дыхательные техники с улучшением качества сна после тренировок
Садоводство

Август — ключевой месяц для капусты: подкормки и полив влияют на урожай и лёжкость
Садоводство

Советы по ландшафтному дизайну: как аккуратно спрятать садовый шланг
Садоводство

Когда и как делить разросшуюся хосту — инструкция от экспертов
Туризм

В каких городах России лучше всего любоваться золотой осенью
Авто и мото

Lexus представит спорткар LFR на базе концепта Sport Concept — СМИ
Авто и мото

Россия вошла в топ-3 автомобильных рынков Европы в июле 2025 года
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru