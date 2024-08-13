Платформа Pump.fun увеличила доходы до $28,7 млн за месяц на фоне растущего интереса к мемкоинам на блокчейне Solana

Платформа Pump. fun, специализирующаяся на создании мемкоинов на блокчейне Solana, за месяц заработала более $28, 7 млн, что свидетельствует о росте интереса среди криптопользователей к "игровым" токенам, согласно информации от Cointelegraph. В конце июля был установлен рекордный дневной заработок в размере $864 тыс.

Эта платформа предлагает услуги по созданию мемкоинов, и ее доходы образуются благодаря платежам клиентов, которые желают выпустить свои токены. Рост популярности Pump. fun можно объяснить увеличением интереса розничных инвесторов в сегменте мемкоинов — в первом полугодии 2024 года этот рынок продемонстрировал наилучшие результаты среди всех криптовалютных активов.

С момента запуска в марте 2024 года на платформе было создано более 1, 7 млн токенов, а общий доход составил свыше $95 млн, по данным аналитического ресурса Dune. Несмотря на это, лишь 1, 4% из созданных токенов смогли попасть на биржи, а только 15 из них смогли удержать капитализацию свыше $10 млн.

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