Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Пальто
Пальто
© flickr.com by zeesenboot is licensed under CC BY 2.0.
Главная / Дом
Александр Александров Опубликована сегодня в 13:32

Как правильно стирать и сушить мембранную куртку: пошаговый алгоритм

Специалисты советуют использовать мягкие моющие средства для мембранных курток

Мембранные ткани используются в куртках, спортивной и туристической одежде. Их особенность — способность выводить влагу наружу и не пропускать воду внутрь. Но неправильный уход легко разрушает структуру материала.

Чем стирать мембрану

Для мембранной одежды нельзя использовать порошок, отбеливатели и кондиционер. Эти средства забивают поры ткани и лишают её водоотталкивающих свойств. Специалисты рекомендуют мягкие жидкие гели, специально разработанные для мембранных тканей.

Режим стирки

  • температура воды не выше 30 °C;
  • деликатная программа или режим "спорт";
  • минимальный отжим или стирка без него;
  • дополнительное полоскание для удаления остатков моющего средства.

Как сушить

Мембранные вещи лучше сушить в развешенном виде, вдали от батарей и обогревателей. Сильный нагрев портит структуру ткани и сокращает срок службы одежды.

Восстановление водоотталкивающего слоя

Со временем верхний слой ткани теряет защитные свойства. Для восстановления используют специальные спреи или пропитки. Их наносят на чистую и сухую ткань, чтобы вернуть одежде водо- и грязеотталкивающие качества.

Хранение

Мембранную одежду нельзя хранить в сложенном виде слишком долго — лучше использовать плечики. Так ткань не деформируется, а швы и покрытие сохраняют форму.

Маленькие хитрости

  • застёгивать все молнии и липучки перед стиркой;
  • стирать вещи отдельно, чтобы не повредить мембрану жёсткими тканями;
  • раз в сезон обновлять защитное покрытие для куртки.

Итог

Уход за мембранными тканями требует внимания, но он прост: мягкое средство, деликатная стирка, правильная сушка и регулярная пропитка. Соблюдая эти правила, можно надолго сохранить водонепроницаемость и функциональность одежды.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперты объясняют, почему важно регулярно очищать уплотнитель стиральной машины сегодня в 5:13

Маленькая резинка - большие проблемы: как уплотнитель губит машинку

Уплотнитель дверцы стиральной машины часто игнорируют. Эксперты объясняют, почему в его складках скапливаются грязь и влага, и как регулярная чистка спасает от запаха и поломки.

Читать полностью » Медленный набор воды в бачке чаще всего связан с засором клапана или подводки сегодня в 4:10

Почему унитаз медленно набирает воду: главные причины

Унитаз плохо набирает воду? Чаще всего причина — засор или неверная настройка механизма. Разбираем простые способы починить бачок своими руками.

Читать полностью » Специальные гели для тёмных тканей признаны эффективными против потери цвета сегодня в 3:36

Как правильно стирать чёрные вещи, чтобы они не выцветали

Черные вещи быстро теряют насыщенность, но есть способы сохранить их глубину цвета. Узнайте, как стирка с солью, уксусом и правильный уход решат проблему.

Читать полностью » Аспирин признан безопасной альтернативой хлорным отбеливателям для одежды сегодня в 2:30

Аспирин против жёлтых пятен: бюджетный способ спасти одежду

Аспирин помогает вернуть белизну вещам без вреда для ткани. Простые таблетки из аптечки справляются с серым налётом и желтизной от пота.

Читать полностью » Лимон и сода помогают освежить ковёр и убрать запахи без химчистки сегодня в 1:26

Лёд спасает ворс: как убрать вмятины от мебели

Как почистить ковер после лета без химчистки? Сода, уксус, лимон и пар помогут удалить пятна, запахи и вмятины от мебели, вернув покрытию свежий вид.

Читать полностью » В Москве и Петербурге назвали нормы площади для получения жилья от государства сегодня в 0:22

Какие документы нужны для получения квартиры от государства

Социальное жильё в России предоставляют только нуждающимся: без квартиры, с маленькой жилплощадью или официально признанным малоимущими. Кто имеет право и как встать в очередь.

Читать полностью » Натуральное средство для мытья посуды: сода, уксус и лимон заменяют покупной гель вчера в 23:15

Средство для мытья посуды без химии: решение, которое прячется на вашей кухне

Простое средство из трёх привычных ингредиентов легко заменит покупной гель для посуды. Экономично, экологично и безопасно для кожи.

Читать полностью » Борьба с муравьями в квартире: помогут уксус, сода, приманки и гели против насекомых вчера в 22:02

Бюджетные хитрости против муравьёв: работает дешевле, чем магазинные приманки

Муравьи на кухне появляются неожиданно и ведут себя нагло. Но есть практичные шаги и хитрости, которые помогут избавиться от них надолго.

Читать полностью »

Новости
Еда

Пирожки с зеленью и сыром получаются воздушными при правильном замесе теста
Садоводство

Какое расстояние выдерживать при посадке топинамбура — советы аграриев
Наука

Джеймс Кеннетт: фрагментированная комета могла вызвать исчезновение мамонтов и кловисской культуры
Еда

Домашний паштет из куриной печени: богат железом и витаминами группы B
Еда

Шашлык из свинины в фольге в духовке получается сочным по традиционному методу
Питомцы

Ошибки в выборе одежды для собак зимой и как их избежать
Красота и здоровье

Американские исследования показали, что пневмония и инфекции стали главными причинами смертности при COVID-19
Красота и здоровье

Елена Малышева раскритиковала отказ пациента принимать статины при высоком холестерине
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet