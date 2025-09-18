Как правильно стирать и сушить мембранную куртку: пошаговый алгоритм

Мембранные ткани используются в куртках, спортивной и туристической одежде. Их особенность — способность выводить влагу наружу и не пропускать воду внутрь. Но неправильный уход легко разрушает структуру материала.

Чем стирать мембрану

Для мембранной одежды нельзя использовать порошок, отбеливатели и кондиционер. Эти средства забивают поры ткани и лишают её водоотталкивающих свойств. Специалисты рекомендуют мягкие жидкие гели, специально разработанные для мембранных тканей.

Режим стирки

температура воды не выше 30 °C;

деликатная программа или режим "спорт";

минимальный отжим или стирка без него;

дополнительное полоскание для удаления остатков моющего средства.

Как сушить

Мембранные вещи лучше сушить в развешенном виде, вдали от батарей и обогревателей. Сильный нагрев портит структуру ткани и сокращает срок службы одежды.

Восстановление водоотталкивающего слоя

Со временем верхний слой ткани теряет защитные свойства. Для восстановления используют специальные спреи или пропитки. Их наносят на чистую и сухую ткань, чтобы вернуть одежде водо- и грязеотталкивающие качества.

Хранение

Мембранную одежду нельзя хранить в сложенном виде слишком долго — лучше использовать плечики. Так ткань не деформируется, а швы и покрытие сохраняют форму.

Маленькие хитрости

застёгивать все молнии и липучки перед стиркой;

стирать вещи отдельно, чтобы не повредить мембрану жёсткими тканями;

раз в сезон обновлять защитное покрытие для куртки.

Итог

Уход за мембранными тканями требует внимания, но он прост: мягкое средство, деликатная стирка, правильная сушка и регулярная пропитка. Соблюдая эти правила, можно надолго сохранить водонепроницаемость и функциональность одежды.