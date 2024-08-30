Средство для улучшения прозрачности и прочности стекла нашли в отходах

В Пермском национальном исследовательском политехническом университете разработали добавку в стекло, значительно улучшающую его качество, сообщила пресс-служба ПНИПУ в пятницу.
Два процесса при варке стекла имеют ключевое значение для его качества — удаление пузырьков и примесей и гомогенизация, то есть перемешивание.
Пермские политехники получили из кислых шахтных вод — отходов стекловарения — смесь солей (NH4)2SO4 и Li2СО3. Её добавление улучшает варку силикатного стекла в широком диапазоне температур.
"Полученный нами готовый продукт имеет эффект синергии, то есть повышает как минимум в два раза явление осветления и гомогенизации стекломассы при совместном воздействии на процесс варки", — отметила заведующая кафедрой "Теплогазоснабжение, вентиляция и водоснабжение, водоотведение" ПНИПУ доктор технических наук Ольга Ручкинова.
Добавка снижает температуру завершения процесса осветления и гомогенизации стекломассы на 25-50 градусов, добавила она.
Полученное усовершенствованным методом стекло обладает лучшей проницаемостью для ультрафиолетовых лучей, стойкостью к щелочам, кислотам и растрескиванию, а также увеличенною в 1,5-2 раза прочностью.
Заодно решается экологическая проблема, потому что кислые шахтные воды могут выносить тяжёлые металлы, загрязняя окружающую среду.
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