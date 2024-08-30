Средство для улучшения прозрачности и прочности стекла нашли в отходах

В ПНИПУ добились улучшения прозрачности стекла в два раза

В Пермском национальном исследовательском политехническом университете разработали добавку в стекло, значительно улучшающую его качество, сообщила пресс-служба ПНИПУ в пятницу.

Два процесса при варке стекла имеют ключевое значение для его качества — удаление пузырьков и примесей и гомогенизация, то есть перемешивание.

Пермские политехники получили из кислых шахтных вод — отходов стекловарения — смесь солей (NH 4 ) 2 SO 4 и Li 2 СО 3 . Её добавление улучшает варку силикатного стекла в широком диапазоне температур.

"Полученный нами готовый продукт имеет эффект синергии, то есть повышает как минимум в два раза явление осветления и гомогенизации стекломассы при совместном воздействии на процесс варки", — отметила заведующая кафедрой "Теплогазоснабжение, вентиляция и водоснабжение, водоотведение" ПНИПУ доктор технических наук Ольга Ручкинова.

Добавка снижает температуру завершения процесса осветления и гомогенизации стекломассы на 25-50 градусов, добавила она.

Полученное усовершенствованным методом стекло обладает лучшей проницаемостью для ультрафиолетовых лучей, стойкостью к щелочам, кислотам и растрескиванию, а также увеличенною в 1,5-2 раза прочностью.

Заодно решается экологическая проблема, потому что кислые шахтные воды могут выносить тяжёлые металлы, загрязняя окружающую среду.