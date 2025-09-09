Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© YouTube by YouTube-канал TASTY COOKING is licensed under public domain
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 11:29

Торт, который исчезает на языке: рецепт, скрытый от праздничных столов

Кулинары готовят торт с бисквитом на кефире со сметаной

Представьте себе десерт, который буквально растворяется на языке — нежный, влажный и невероятно вкусный. Торт "Тающий во рту" готовится из простых ингредиентов, но результат превосходит все ожидания. Он идеален для праздничного стола и порадует всю семью. Давайте разберёмся, как его приготовить шаг за шагом.

Ингредиенты

  • Пшеничная мука — 1 стакан
  • Яйца — 2 шт.
  • Сахар — 150 г
  • Кефир — 1 стакан (любая жирность)
  • Варенье (без косточек, например, брусничное или смородиновое) — 1 стакан
  • Сода — 1 ч. л.
  • Сметана (жирностью не менее 25%) — 500 г
  • Сахарная пудра — 150 г
  • Грецкие орехи — 100 г
  • Шоколад для украшения — 30 г

Пошаговый рецепт: от бисквита до готового торта

Возьмите стакан кефира, добавьте соду и перемешайте. Оставьте на несколько минут — масса запенится и увеличится в объёме. Используйте большой стакан, чтобы не пролилось! Взбейте яйца и сахар миксером до светлой пышной массы. Не забудьте вымыть яйца щёткой и средством для пищевых продуктов — это важно для безопасности. Добавьте варенье и перемешайте.

Влейте кефирную смесь к яйцам, всыпьте просеянную муку и замесите тесто. Просеивание муки насыщает её кислородом, делая бисквит воздушным. Перелейте тесто в смазанную маслом форму и запекайте при 180°C 40-50 минут. Проверьте готовность палочкой — она должна выйти сухой.

Остудите бисквит, заверните в плёнку и уберите в холодильник на ночь. Благодаря реакции кефира с содой он станет пористым и удобным для нарезки. Разрежьте на 3 коржа. Порубите грецкие орехи ножом и обжарьте на сухой сковороде пару минут. Остудите их.

Взбейте сметану с сахарной пудрой до пышности. Используйте пудру, а не сахар — так крем будет гладким. Пропитайте коржи водой или сиропом, смажьте сметаной и посыпьте орехами. Повторите с каждым коржом.

Обмазывайте верх и бока кремом щедро. Растопите шоколад для минимального украшения. Уберите торт в холодильник на несколько часов — сметана пропитает коржи, и он станет тающим во рту. Наслаждайтесь чаепитием!

Этот рецепт прост, но требует терпения для пропитки. Экспериментируйте с вареньем — смородиновое добавит особый шарм.

